Son nefese kadar diye sÃ¶z vermiÅŸlerdi... En bÃ¼yÃ¼k acÄ±yÄ± birlikte gÃ¶ÄŸÃ¼slediler... Ã–lÃ¼m bile onlarÄ± ayÄ±ramadÄ±

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Ãœstelik yaÅŸÄ± kaÃ§ olursa olsun bir eÅŸin hayata vedasÄ± her zaman "erkendir"... Ne kadar hasta olursa olsun o Ã¶lÃ¼m hep "beklenmediktir."

Aradan ne kadar zaman geÃ§se de o boÅŸluk asla dolmaz. Kimi zaman giderek de derinleÅŸir ve buz gibi bir karanlÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r.

Bu durum, dÃ¼nya Ã¼zerinde yaÅŸayan her kim olursa olsun herkes iÃ§in geÃ§erli Ã¼stelik. SÄ±radan ya da Ã¼nlÃ¼ herkes iÃ§in, eÅŸini kaybetmek, onun "gidiÅŸinden" sonra yeniden hayata tutunmak hiÃ§ kolay deÄŸil.

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BU ACI KOLAY DÄ°NMEZ

Ä°ÅŸte gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda son dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r bu tÃ¼rden bir acÄ±yla baÅŸa Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã¼nlÃ¼ var. 1991 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± resmen birleÅŸtirdiÄŸi eÅŸini bundan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce kaybeden ve acÄ±sÄ±nÄ± hala tam olarak dindiremeden bu Ã¼nlÃ¼ John Travolta.

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Grease, Staying Alive, Saturday Night Fever, Pulp Fiction gibi filmlerle sinemaseverlerin hafÄ±zasÄ±nda yer eden 70 yaÅŸÄ±ndaki Travolta, 2020'de yÄ±lÄ±nda 29 yÄ±llÄ±k eÅŸi Kelly Preston'Ä± kaybetti.

Bu, deneyimli oyuncu Travolta iÃ§in hiÃ§ kolay bir kayÄ±p olmadÄ± elbette. Ondan yÄ±llar Ã¶nce biricik oÄŸullarÄ± Jett'i kaybettiklerinde birbirlerinden destek bulmuÅŸtu Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.

Ama bu kez Travolta, bu bÃ¼yÃ¼k kaybÄ±yla yalnÄ±z baÅŸa Ã§Ä±kmak zorunda kaldÄ±. Ãœstelik annesiz ve boynu bÃ¼kÃ¼k kalan iki Ã§ocuÄŸunu da hayata baÄŸlÄ± tutmak onun sorumluluÄŸundaydÄ±.

Kelly Preston'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± aÅŸka kapatan ve "Ondan baÅŸkasÄ±nÄ± sevmek Kelly'ye ihanet olur " diyen John Travolta, zoru baÅŸardÄ± ve geride kalan Ã§ocuklarÄ± 24 yaÅŸÄ±ndaki Ella Bleu ve 14 yaÅŸÄ±ndaki Benjamin'e kol kanat gerdi.

Kelly Preston'Ä±n bundan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce, henÃ¼z 57 yaÅŸÄ±ndayken Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra John Travolta ile iki Ã§ocuÄŸu Ella Bleu ve Benjamin birbirlerine sÄ±msÄ±kÄ± kenetlenip yeniden gÃ¼lmeye ve yeniden hayata tutunmaya baÅŸladÄ±lar.

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Ama elbette sevdiÄŸini kaybeden herkes gibi onlar iÃ§in de zor geÃ§er bazÄ± Ã¶nemli gÃ¼nler var. Ä°ÅŸte Anneler GÃ¼nÃ¼ de bunlardan biri.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ o gÃ¼n hepsi zamansÄ±z aralarÄ±ndan ayrÄ±lan Kelly Preston'Ä±n yokluÄŸunu her zamankinden daha derin bir ÅŸekilde hissettiler.

ÃœÃ‡ Ã‡OCUÄžUNUN ANNESÄ°NÄ° UNUTMADIÂ

EÅŸinin ve kendisinin Ã¶nemli gÃ¼nlerini hiÃ§bir zaman atlamayan ve sosyal medyadan kutlayan John Travolta, kendisine Ã¼Ã§ Ã§ocuk veren eÅŸi Kelly Preston'Ä± bu kez de unutmadÄ±.

Onun, Ã§ok genÃ§ yaÅŸta trajik bir ÅŸekilde kaybettikleri bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Jett de dahil Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuyla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±p "Anneler GÃ¼nÃ¼n kutlu olsun Kelly" diye seslendi.

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Sonra da "Seni seviyoruz, seni Ã¶zlÃ¼yoruz" diye sonlandÄ±rdÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±.

Travolta'nÄ±n Ã¼nlÃ¼ ve Ã¼nsÃ¼z takipÃ§ilerinden de bu paylaÅŸÄ±ma "Onu hepimiz Ã¶zlÃ¼yoruz" diye yorumlar geldi.

KIZI DA BU Ã–NEMLÄ° GÃœNDE ONU ANDI:Â Kelly Preston'Ä± 24 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Ella Bleu da unutmadÄ±. O da Instagram sayfasÄ±nda yÄ±llar Ã¶nce kÃ¼Ã§Ã¼k bir bebekken annesiyle birlikte Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da "Anneler GÃ¼nÃ¼'n kutlu olsun anneciÄŸim. Seni Ã§ok seviyorum" mesajÄ±nÄ± ekledi.

BERABERLÄ°KLERÄ° MASAL GÄ°BÄ° BAÅžLADI

John Travolta ile Kelly Preston, Hollywood'un gerÃ§ekten de filmlere ve masallara bezeyen aÅŸk Ã¶ykÃ¼lerinden birinin kahramanlarÄ±.

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Ä°lk kez yan yana ve gÃ¶z gÃ¶ze geldiklerinde takvimler 1989 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. O sÄ±rada The Experts adlÄ± komedi filminin provalarÄ± iÃ§in bir araya gelmiÅŸlerdi.

Hatta Preston o dÃ¶nemde eski eÅŸi Kevin Gage ile kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde de olsa evliydi. Ama yine de bu durum onun John Travolta ile aÅŸka dÃ¼ÅŸmesine engel olmadÄ±. Hatta Preston'Ä±n yÄ±llar sonra anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bu durum "bir tÃ¼r ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸte aÅŸktÄ±."

ArtÄ±k hayatta olmayan Preston, yÄ±llar Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda, Travolta ile tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda kendisinin evliliÄŸinde hiÃ§ mutlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. "GerÃ§ekten de yanlÄ±ÅŸ insanla birlikteydim" diye ifade etti durumu.

Kelly Preston ile ilk eÅŸinin bu "yanlÄ±ÅŸ evliliÄŸi" 985'dte baÅŸladÄ±. Ä°ki yÄ±l sonra ayrÄ±ldÄ±lar ama resmi olarak "boÅŸanmamÄ±ÅŸlardÄ± o sÄ±rada.

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Preston, John Travolta ile tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar George Clooney ile kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. ArdÄ±ndan Charlie Sheen ile niÅŸanlandÄ±. Bu niÅŸan 1990 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼. Ama evlenmeden ayrÄ±ldÄ±lar.

BOÅžANDIKTAN SONRA AÅžKINI Ä°LAN ETTÄ°

Sonra ikili The Expert adlÄ± projede birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada Travolta aslÄ±nda Preston'dan hoÅŸlansa daÂ hayatÄ±nda baÅŸka biri olduÄŸu ve resmen evliliÄŸi bitmediÄŸi iÃ§in adÄ±m atmadÄ±.Â

Sonunda 1991'in yÄ±l baÅŸÄ±ndaÂ Ä°sviÃ§re'de Ã¼nlÃ¼ bir otelin restoranÄ±ndayken Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p Preston'a evlenme telif etti. O sÄ±rada altÄ± karatlÄ±k sarÄ± bir elmas yÃ¼zÃ¼k hediye etti Preston'a.

Tabii ki Kelly Preston bu ani evlilik teklifi karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Kendini tutamayÄ±p bir Ã§Ä±ÄŸlÄ±k bile attÄ±.

Ä°kilinin iliÅŸkileri hÄ±zlÄ± baÅŸladÄ±. Travolta ve Preston,Â Ã§ok genÃ§ kaybettikleri oÄŸullarÄ± Jett daha annesinin karnÄ±ndayken evlendi.

Travolta ve Preston, 5 EylÃ¼l 1991'de Ã¶nce Paris'te hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Sonra ABD'de bir dÃ¼ÄŸÃ¼n daha yaptÄ±lar.

Travolta, kaybettiÄŸi eÅŸiyle evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini de hiÃ§ unutmuyor. Sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yaparak bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±nÄ± anÄ±yor.Â

Ã‡iftin ilk bebeÄŸi Jett dÃ¼ÄŸÃ¼nden bir yÄ±l sonra dÃ¼nyaya geldi. Fakat Ã¶mrÃ¼ kÄ±sa oldu. HenÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndayken ailece gittikleri tatilde hayata veda etti.

Travolta ile Preston'Ä±n kÄ±zlarÄ± Ella Bleu ise 2000 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi.

2009 yÄ±lÄ±ndaÂ ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±larÄ± Jett'i aniden kaybetmek mutlu Ã§iftin hayatÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir darbe oldu. Bu dayanÄ±lmasÄ± zor acÄ± onlarÄ± birbirlerine daha da yaklaÅŸtÄ±rdÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ± Benjamin dÃ¼nyaya geldi.

Tam aile toparlanmÄ±ÅŸ ve hayat yolunda daha emin adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼meye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ± ki bu kez Preston meme kanserine yakalandÄ±. Ä°ki yÄ±lÄ±k mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan da 57 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti.Â

John Travolta, 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n 12 Temmuz gÃ¼nÃ¼ bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ±nÄ±n hayata veda ettiÄŸini sosyal medya Ã¼zerinden duyurdu.

Sonradan yakÄ±nlarÄ± ve ailesi ona yeni bir hayat arkadaÅŸÄ± bulmaya Ã§alÄ±ÅŸsa da Travolta "Bu karÄ±ma ihanet gibi olur" diyerek bu teklifleri reddetti.

Preston'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra geride kalan iki Ã§ocuÄŸuyla birbirlerine tutunarak yaÅŸadÄ±klarÄ± acÄ±larÄ±n izlerini silmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor Ã¼nlÃ¼ oyuncu Travolta.Â

John Travolta ile Kelly Preston, evlendikleri gÃ¼n sÃ¶z verdikleri gibi "Ã¶lÃ¼m onlarÄ± ayÄ±rÄ±ncaya kadar" birlikte kaldÄ±lar. Hatta aradan geÃ§en yÄ±llara raÄŸmen Travolta'nÄ±n kendine yeni bir hayat arkadaÅŸÄ± aramaya bile yanaÅŸmamasÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n bile onlarÄ± ayÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olabilir.

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