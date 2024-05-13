Aylarca yüzünü sakladığı kızını sonunda gösterdi... Sekiz çocuklu dedesinin kopyası

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Ama bazıları için durum bambaşka... Onlar da "ne kadar geç olursa o kadar iyi" diyerek bebeklerinin yüzlerini ellerinden geldiği kadar saklıyor.

Bunun en çarpıcı örneği de Gigi Hadid. Ünlü model, One Direction üyesi olarak ünlenen eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai'nin yüzünü meraklılara göstermemekte kararlı.

Sosyal medya takipçileri minik kızın tulumlarını, ellerini, uzun saçlarını gördü ama yüzünü göremedi bir türlü.

Bir de bu konuda "kararsızlar" ya da sonradan fikrini değiştirenler var. Onlar bir süre bebeklerinin yüzlerinin görünmediği fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.

Sonra da günün birinde aniden ve kimse beklemezken o gizemli yüzü gözler önüne seriveriyor.

Tıpkı Ireland Baldwin gibi!

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ANNELER GÜNÜ ŞEREFİNE KIZININ YÜZÜNÜ AÇTI!

Hollywood'un sekiz çocuklu ünlü yıldızı Alec Baldwn'in en büyük kızı ve ilk göz ağrısı Ireland, geçtiğimiz yılın mayıs ayında dünyaya gelen kızı Holland'ın yüzünü sonunda sosyal medya takipçileriyle paylaştı.



Alec Baldwin ile bir dönemin ünlü yıldızı Kim Basinger'ın olaylı biten evliliğinden dünyaya gelen tek çocuğu olan 28 yaşındaki Ireland, neredeyse doğduğu günden beri kızının fotoğraflarını sosyal medya sayfasından eksik etmedi.

Ama dikkat çeken bir ayrıntı vardı: Minik bebeğin yüzünü hiç göstermedi.

Fakat belli ki Ireland, müzisyen Andre Allen Anjos ile ilişkisinden dünyaya gelen Holland'ı artık daha fazla saklamak istemedi.

Geçen pazar günü kutlanan Anneler Günü şerefine kızının yüzünü ilk kez Instagram sayfasından paylaştı.

Ireland, kızı Holland'ın yüzünü sosyal medya takipçilerine ilk kez gösterdi.





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TAMAMEN BİR BALDWIN

1.85'lik boyuyla moda dünyasının en uzun modellerinden biri olan Ireland, minik Holland'ın farklı dönemlerde çekilen bir dizi pozunu paylaştı.

Takipçileri de minik bebeğin pozlarına beğeni ve yorum yağdırdı. Bazı takipçileri Ireland Baldwin ile Andre Allen Anjos'un bebeğinin ikisinin çok güzel bir karışımı olduğunu belirtti.

Birçok takipçisi de minik Holland'ı dedesi Alec Baldwin'e benzetti. Birçok kişi "Holland'da tamamen bir Baldwin görüntüsü var" diyerek görüşünü belirtti.



Ireland Baldwin, kızının yüzünü ilk kez gösterdiği paylaşımlarına bir de duygu dolu mesaj yazdı.

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'BENİ ANNE YAPTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER... SENİNLE GURUR DUYUYORUM'

Kızına "Beni anne yaptığın için teşekkürler" diye seslenen Baldwin sonra devam etti: "Sen benim hayatımı ve bildiğim her şeyi değiştirdin. Bu paylaşımı neden yaptığımı bilmiyorum. Çünkü birincisi sen bunu okuyamıyorsun; ikincisi muhtemelen sen bunu okuyabildiğinde Instagram uzak bir hatıra olacak. Ama ben sana sahip olduğum için çok gururluyum."

ANNE VE BABASI OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANDI

Ireland Baldwin'in annesi Kim Basinger ile babası Alec Baldwin, kariyerlerinin en parlak dönemini yaşadıkları 1993 yılında evlendiler.

Çiftin boşanması resmi olarak 2002 yılında sona erdi. Tek çocukları olan Ireland'ın velayeti nedeniyle de aralarında uzun ve zorlu bir yasal mücadele gerçekleşti. Sonund Ireland'ın velayeti annesi Kim Basinger'da kaldı.

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Aslında Ireland'ın bir süre babası Alec Baldwin ile arası çok iyi değildi. Fakat sonra aralarındaki buzları erittiler.

Ireland, şimdi babasının Hilary Baldwin ile evliliğinden dünyaya gelen yeri çocuğuyla da babasıyla da gayet iyi geçiniyor.

'AİLEM ÜNLÜ OLMASAYDI KİMSE YÜZÜME BAKMAZDI'

Genç model geçen yıl ünlülerin çocuklarının gösteri dünyasında fazla çaba harcamadan şöhret elde etmesiyle ilgili yaptığı açıklamalarla da konuşulmuştu.



"Nepo bebekler" adıyla bilinen ve anne- babalarının şöhretinden yararlanarak kariyer yapan ünlü çocuklarından biri olduğunu saklamadı.

Ireland Baldwin "Annem ve babam ünlü olmasaydı kimse yüzüme bakmazdı" diyecek kadar da açık sözlü davrandı.



Bu arada küçük bir not daha... Zaten bilen biliyor ama bir kez daha hatırlatalım... Ireland Baldwin, şu sıralar kocası Justin Bieber'den bir bebek bekleyen Hailey Baldwin'in de amcasının kızı.

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Ireland'ın annesi Kim Basinger, başta Dokuz Buçuk Hafta olmak üzere birçok filmiyle Hollywood'un bir dönemine damgasını vurdu.