Ünlü oyuncu meme kanserine yakalanmıştı... Şimdi de rahim ve yumurtalıkları alındı... Ailem için bunu yapmak zorundaydım

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Munn, geçen yılı meme kanseriyle boğuşarak geçirdiğini ve tedavinin bir uzantısı olarak iki memesinin de alındığını anlattı. Güzel oyuncu şimdi de kanserin tekrarlaması için rahim ve yumurtalarını aldırdığını açıkladı.

Vogue dergisine konuşan bir çocuk annesi 43 yaşındaki Olivia Munn, bu yeni operasyon için de bıçak altına yatmanın hayatı için verdiği en iyi karar olduğunu saklamadı.

BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDA KALDI

Komedyen John Mulaney ile nişanlı olan Olivia Munn; rahim ve yumurtalıklarını aldırmakla kendisini yatalak bırakabilecek hormon ilaçları kullanma arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığını anlattı. Bunun için bıçak altına yatmanın da aldığı en iyi karar olduğunu sözlerine ekledi.

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Bu son opeasyondan sonra hissettiğini de tam bir çöküş diye nitelendirdi Olivia Munn. "Hayatınız boyunca bu bedenle birlikte oluyorsunuz. Regl oluyorsunuz, doğurganlığı hissediyorsunuz. Bunun aniden elinizden gitmesi zor bir durum" dedi.

Olivia Munn daha önce de iki memesini alındıktan sonra hissettiklerini açık yüreklilikle anlatmıştı.

TESTLERİ 'TEMİZ' ÇIKTI, DOKTORUNUN DİKKATİ SAYESİNDE HASTALIK ANLAŞILDI

Tam da film çekimi nedeniyle Almanya'ya gitme planı yaptığı dönemde meme kanserine yakalanan bu ünlü Olivia Munn.

Geçen yıl hem kendisi hem de nişanlısı John Mulaney'i çok sarsan kanser teşhisini ve sonrasında yaşadıklarını People dergisine anlattı Munn.

Bu konuda daha önce de konuşan Munn, kız kardeşiyle birlikte bir dizi test yaptırdıklarını ve sonuçların "temiz" çıktığını öğrendi anlattığına göre.

Fakat bunun ardından doktoru kanser riskini ölçmek için bir başka teste soktu yıldızı. Orada riskin yüksek oldUğu ortaya çıkınca da daha detaylı tetkikler yapıldı.

İşte bunun sonucunda Olivia Munn'un iki memesinde de kötü huylu tümöre rastlandı. Hemen ardından da tedavi başladı.

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'EVDE SOYUNDUM VE AYNAYA BAKTIM... O ZAMAN TAMAMEN YIKILDIM'

Olivia Munn, geçen yıl 24 Mayıs'ta iki memesinin ve tümörlerin alındığı 10 saat süren bir ameliyat geçirdi.

Ondan sonra da estetik cerrahi yardımıyla fiziksel görüntüsü tekrar eski haline geldi. Ama elbette onun yaşadıkları böyle iki cümleye sığdırılacak türden olmadı.

Munn, işte o ameliyattan sonra yaşadıkları hakkında konuştu. Kendisini iki memesi alınmış bir halde aynada görmenin beklediğinden çok daha zor bir durum olduğunu anlattı.

Geçirdiği uzun operasyonun ardından üç gün hastanede kaldı Munn. Sonra da evine gitti ve dinlenmeye çekildi. Bir hafta sonra kontrole gittiğinde ise fiziksel değişimiyle ilk kez ayna karşısında yüzleşti.

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"Kendimi ayna karşısında ilk kez o halde gördüm ve şoke oldum" diye anlatmaya başladı Munn. "Her ne kadar doktorum böyle harika göründüğümü söylese de bu görüntü beni uyuşturdu. Bir şoktu. O anda aynaya baktığımı ve hiçbir şey hissetmediğimi hatırlıyorum. Sadece doktorun söylediklerini dinlediğimi hatırlıyorum" diye anlattı o anı.

Olivia Munn her ne kadar o ilk anda şoka girip herhangi bir duyguya kapılmasa da eve gidip bir kez daha ayna karşısına geçtiğinde durum değişti.

O anları da şöyle ifade etti Munn: "Eve gittiğim zaman soyundum ve yeniden aynaya baktım. İşte o anda tamamen yıkıldım."

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YAŞADIKLARINI İLK OLARAK SOSYAL MEDYADAN ANLATTI

Munn, bu yılın mart ayında nişanlısı John Mulaney ile birlikte Oscar ödül törenine katılmıştı. Bunun ardından da o güne kadar gizli tuttuğu bu hastalık öyküsünü anlattı güzel yıldız.

Olivia Munn, sosyal medya paylaşımında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Geçen on ay içinde dört kez operasyon geçirmek zorunda kaldım. Günlerimin büyük bir bölümünü yatakta geçirdim. Sonra da kanserle ilgili hayal edebileceğimden bile çok fazla şey öğrendim."

Olivia Munn, sürpriz bir şekilde bu süreçte sadece iki kez ağladığını söyledi. Bu durumu da "Sanırım ağlamak için zaman yokmuş gibi geldi bana. Odak noktam daraldı ve açık fikirli kalma yeteneğimi yitirmeme neden olacak duygularımdan arınmaya çalıştım."

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Olivia Munn, hastalığın tedavisi sırasında yaşadıklarını dışarıya fazla yansıtmamayı tercih etti. Enerjisi olduğunda ve oğlunu parka götürdüğü zaman insanların kendisini görmesine izin verdi.

Munn sosyal medya mesajında hastalığını insanlarla paylaşabilmek için de bazı zorlukları aşması gerektiğini yazdı.

İKİ MEMESİ DE ALINDI

Olivia Munn, açıklamasına göre nadir görülen ama çabuk ve hızlı gelişen Luminal B tipi meme kanserine yakalandığını açıkladı.

Üstelik söylediğine göre hastalık iki memesinde de yer etmişti. Biyopsiden 30 gün sonra her iki memesi de operasyonla alındı.

Fakat Munn, yine de kendini şanslı hissediyor. Çünkü kanseri çok fazla zaman ve seçenek bulunan bir süreçte fark edildi.

Güzel oyuncu paylaşımında bu hastalıkla günün birinde yüzleşecek olan her kadının kendisiyle aynı olanaklara sahip olmasını dilediğini de satırlarına ekledi.

Paylaşımını başta doktorlar ve arkadaşları olmak üzere tedavi süresince kendisine destek olan herkese teşekkür ederek bitirdi güzel oyuncu.

Olivia Munn ile Mulaney'in bir tane erkek evlatları bulunuyor.