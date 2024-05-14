Sevgilisi varken bile eli eline deÄŸmemiÅŸti: BekarlÄ±k yeminini bozmuyor... HiÃ§ bu kadar iyi hissetmemiÅŸtim

Haberin DevamÄ±

SÃ¶z konusu aÅŸkÄ± gerÃ§ekten de Ã§ok kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. O sÄ±rada birlikte olduÄŸu Ã¼nlÃ¼den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra hayatÄ±nda ters giden bir dizi iÅŸi de oldu ama kÄ±sa zamanda bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± toparlamayÄ± bildi. SonuÃ§ olarak kendisine mutluluk getirmeyen kÄ±sa aÅŸkÄ± onun adÄ±nÄ± herkesin duymasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Genellikle giydiÄŸi birbirinden ilginÃ§ kÄ±yafetlerle dikkat Ã§eken bu genÃ§ kadÄ±n, ÅŸimdi de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸti. Ä°ki yÄ±ldan fazla bir zamandÄ±r kimseyle yakÄ±n tensel iliÅŸkiye girmediÄŸini sÃ¶yledi ve hemen ardÄ±ndan da ekledi: "Kendimi hiÃ§ bu kadar iyi hissetmemiÅŸtim!"

KIM KARDASHIAN'IN ESKÄ° KOCASI HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RDÄ°

BÃ¶yle ilginÃ§ bir ÅŸekilde konuÅŸulan bu genÃ§ kadÄ±n, Kim Kardashian'Ä±n eski eÅŸi Kanye West ile geÃ§en yÄ±l altÄ± haftalÄ±k bir aÅŸk yaÅŸadÄ±ktan sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran Julia Fox.

Haberin DevamÄ±

Kanye West ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra bu iliÅŸkinin perde arkasÄ±nÄ± anlatan ve hiÃ§bir ÅŸeyin sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Fox, yine aynÄ± konuda ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Fox,"bekarlÄ±k yemini" ettiÄŸini ve iki buÃ§uk yÄ±ldÄ±r kimseyle yakÄ±n iliÅŸkiye girmediÄŸini sÃ¶yledi.

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Uncut Gems ve Diamonds in the Rough adlÄ± yapÄ±mlarla tanÄ±nan Julia Fox'un bu itirafÄ±, bir flÃ¶rt uygulamasÄ±nÄ±n reklamÄ±na yÃ¶nelik verdiÄŸi yanÄ±tla geldi.

'KENDÄ°MÄ° HÄ°Ã‡ BU KADAR Ä°YÄ° HÄ°SSETMEMÄ°ÅžTÄ°M'

SÃ¶z konusu flÃ¶rt uygulamasÄ±nÄ±n reklamÄ±na sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden bir yanÄ±t verdi Fox: "Ä°ki buÃ§uk yÄ±ldÄ±r kimseyle beraber olmadÄ±m ve kendimi hiÃ§ bu kadar iyi hissetmemiÅŸtim" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

GeÃ§miÅŸte Rus pilot Peter Artemiev ile bir evlilik yapan ve bir Ã§ocuk sahibi olan Julia Fox, Kanye West ile iliÅŸkisi bittikten sonra da benzer bir aÃ§Ä±klama yapmÄ±ÅŸtÄ±.

34 yaÅŸÄ±ndaki Julia Fox, Kanye West ile birlikte olduÄŸu dÃ¶nemde her yerde el ele gÃ¶z gÃ¶ze gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiklerini ama buna raÄŸmen aralarÄ±nda herhangi bir fiziksel yakÄ±nlaÅŸma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Haberin DevamÄ±

Fox "Bizim iliÅŸkimiz Ã¶yle deÄŸildi" diye konuÅŸtu o dÃ¶nemde New York Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda. West ile iliÅŸkisinin detaylarÄ±nÄ± anlatan Fox,rap'Ã§i ile herhangi bir cinsellik yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.





ÃœNLÃœ OLMA HEVESÄ° HEP VARDI

Julia Fox bundan yÄ±llar Ã¶nce gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmaya hevesli bir genÃ§ kÄ±zdÄ±. Kendisi bunu hayal ediyordu etmesine ama adÄ±nÄ± sadece kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§evre duydu yÄ±llarca.

Fakat sonra Kanye West ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸki sayesinde Fox hayal ettiÄŸ iÅŸÃ¶hrete biraz farklÄ± bir yoldan da olsa kavuÅŸtu. Sadece adÄ±nÄ± duyurmakla kalmadÄ± West ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sa iliÅŸki ona "paranÄ±n da" kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±.

Haberin DevamÄ±

Eski eÅŸi Kim Kardashian'a dÃ¶nmek iÃ§in kamuoyunun gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde dil dÃ¶ken West'in, Fox ile sadece vakit geÃ§irdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yordu o dÃ¶nemde.

Her ne kadar Fox bunu yalanlasa da sonunda birliktelikleri iki ayda bitti. SonuÃ§ olarak da bu iÅŸten kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kan, eski evliliÄŸinden kÃ¼Ã§Ã¼k bir bebek annesi olan Julia Fox oldu.

Â

ETKÄ°NLÄ°KLERÄ°N VAZGEÃ‡Ä°LMEZ KONUÄžU

Julia Fox bir sÃ¼redir moda haftalarÄ±nÄ±n ve gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndaki pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± etkinliklerin deÄŸiÅŸmez konuklarÄ±ndan. Kendisi de sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± ve fazlasÄ±yla cÃ¼retkar giyimiyle bu konuda iddialÄ± olduÄŸunu bir ÅŸekilde ifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Kanye West ile iliÅŸki yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ktan sonra Fox hakkÄ±ndaki Google aramalarÄ±, Kanye West ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra yani 2022 baÅŸÄ±nda yÃ¼zde yÃ¼z arttÄ±.

AynÄ± ÅŸekilde eskiden daha mÃ¼tevazÄ± olan Instagram hesabÄ±nÄ±n takipÃ§ileri de ÅŸu an itibarÄ±yla 1 buÃ§uk milyona ulaÅŸtÄ±. Durum bÃ¶yle olunca Fox da sosyal medya Ã¼zerinden hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir kazanÃ§ elde etmeye baÅŸladÄ±.

Haberin DevamÄ±





MAÄžAZALARDAN KIYAFET Ã‡ALARDI

Hollywood'a adÄ±m atana kadar birÃ§ok iÅŸ yaptÄ± Julia Fox. Fakat yaptÄ±ÄŸÄ± hiÃ§bir iÅŸ onu hayallerine yaklaÅŸtÄ±ramadÄ±.

2020 yÄ±lÄ±nda Rolling Stone dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, zengin kadÄ±nlara Ã¶zendiÄŸini ve onlar gibi giyinmek iÃ§in maÄŸazalardan kÄ±yafet Ã§aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti Fox. Sonunda bir maÄŸazada hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaparken yakalandÄ±ktan sonra da tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± saklamadÄ±.

Julia Fox, Ä°talyan bir anne ile AmerikalÄ± bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olarak Ä°talya'da dÃ¼nyaya geldi. Anne ve babasÄ± o kÃ¼Ã§Ã¼kken ayrÄ±lan Fox, hayatÄ±nÄ±n ilk altÄ± yÄ±lÄ±nda Ä°talya'da Sirona kentinde bÃ¼yÃ¼kbabasÄ± ile birlikte bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Sonra da babasÄ±yla birlikte ABD'ye, New York'a yerleÅŸti. Julia Fox'un ABD'deki ilk yÄ±llarÄ± hiÃ§ de kolay geÃ§medi.

Åžehirden ÅŸehre taÅŸÄ±ndÄ±lar, bir ara evsiz bile kaldÄ±lar. Julia Fox, o dÃ¶nemde bir maÄŸazadan kÄ±yafet Ã§alarken yakalandÄ± ve tutuklandÄ±.

Â

'Ä°STERSEN GÃ–ÄžÃœS ESTETÄ°ÄžÄ° YAPTIRALIM'

Kanye West ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kÄ±sacÄ±k aÅŸk sayesinde adÄ±nÄ± duyuran Fox anÄ±larÄ±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ± bir de kitap yazdÄ±. Orada da bu kÄ±sacÄ±k iliÅŸkinin bilinmeyenlerini satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

Bunlardan biri de Kanye West'in kendisine gÃ¶ÄŸÃ¼s estetiÄŸi yaptÄ±rmayÄ± Ã¶nerdiÄŸi.

Julia Fox, 46 yaÅŸÄ±ndaki Kanye West'in kendisine "EÄŸer istersen estetik operasyonla gÃ¶ÄŸÃ¼slerini bÃ¼yÃ¼telim" dediÄŸini sÃ¶yledi.

Fox aslÄ±nda Kanye'nin bu teklifi yaparken herhangi bir kÃ¶tÃ¼ niyeti olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

Julia Fox, sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n gerÃ§ek olabileceÄŸini, her ÅŸeyin harika olabileceÄŸini hissetmiÅŸ,. Kanye West'in kendisine birÃ§ok kapÄ±yÄ± aÃ§abileceÄŸi hissine kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gizlemedi Fox.

Her ne kadar aÅŸkÄ± kÄ±sa sÃ¼rse de en azÄ±ndan adÄ±nÄ± daha geniÅŸ kitlelere duyurma konusunda baÅŸarÄ± saÄŸladÄ± Fox.