Kanser tedavisi gören Kate uzun süre ortaya çıkmayacak... Yerine başkası bulundu bile!

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Artık konuyla hiç ilgisi olmayanların bile çok iyi bildiği gibi aileye sonradan katılmasına rağmen popülerlik açısından kan bağına sahip olanları bile gölgede bırakan Galler Prensesi Kate Middleton, kanser tedavisi görüyor.

Prens William ile evli olan 42 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Middleton, son alarak geçtiğimiz yılın aralık ayında ailece katıldıkları Noel töreninde halkın karşısına çıktı.

Bu yılın ocak ayında geçirdiği ameliyatın ardından da neredeyse hiç görünmedi. Sadece kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı video için kamera karşısındaydı Kate. Ondan sonra da yine görünmez oldu. Belli ki şu sıralar sağlığına odaklanmış durumda.

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BELLİ Kİ KATE YAKIN ZAMANDA GÖREVLERİNE DÖNMEYECEK

Kocası Galler Prensi William ise verdiği kısa bir aranın ardından tekrar görevlerine döndü.

Ama diğer yandan Kate'in de ailenin kıdemli üyelerinden biri olarak yerine getirmesi gereken bazı görevler var.

Doğal olarak da kolay olmayan bir tedavi gördüğü için Kate'in yakın zamanda eski haline dönmesi zor görünüyor.

Onun hastalığının açıklanmasının ardından Kral Charles'ın en küçük kardeşi Edward ile eşi Sophie eskisinden daha fazla ön plana çıktı, daha aktif görevler üstlenmeye başladı. Ama görünüşe göre bu da yeterli gelmedi.

Buckingham Sarayı'na yakın bir kaynağın anlattıklarına bakılırsa Kate'in bazı görevlerini, ailenin bir başka üyesinin üstlenmesi planlanıyor. Bu kişi ise Prens Andrew'nun kızı Prenses Beatrice.

KİLİT GÖREVLERE GELECEK

Aslında Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın her iki kızı da çalışan aile üyelerinden biri değil. Hiyerarşik olarak da Kate'den daha geri sırada.

Ama yine de Buckingham kaynaklarına bakılırsa bir çocuk annesi Beatrice, Kate Middleton'ın görevlerinden bazılarını üstlenecek, bu yüksek bir ihtimal.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin ileri sürdüğüne göre Kral Charles, yeğenini özellikle önümüzdeki yaz aylarında gerçekleşecek bazı etkinliklerde kilit görevlere getirecek.

İngiliz kraliyet ailesinin yaz programı da oldukça yoğun aslında. Bunlar arasında en çok öne çıkanı da önümüzdeki haziran ayında yapılacak olan Trooping the Colour etkinliği.

Ayrıca Bağımsızlık Günü'nün 80'inci yılını kutlamak için düzenlenen büyük bir etkinlik de var. Bütün bu etkinliklerde de Kate Middleton , sağlığı el vermediği için yer alamayacak.

Buckingham'a yakın kaynaklar da Kral Charles'ın bu eksikliği yeğeni Beatrice ile gidermeye çalıştığını ileri sürüyor. Hatta kimi etkinliklerde Beatrice'in kardeşi Eugenie de yer alabilecek.

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Bu arada iki kız kardeşin de aslında çalışan aile üyeleri arasında yer almadığını hatırlatalım.

Edoardo Mapelli Mozzi ile mutlu bir evliliği olan 35 yaşındaki Beatrice'in de kendisine verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, elinden geldiğince yardım etme konusunda büyük bir istek duyduğu konuşuluyor.

AİLEYE TAZE KAN GEREK

Buckingham'a yakın bir kaynak bu konuda "Charles, Beatrice ve Eugenie ile aileye taze bir kan getirmeye çalışıyor. İkisinin de duyarlı ve sevimli kadınlar olduğunu düşünüyor" diye konuştu.

Her ne kadar bu durum şu anda sadece bir söylenti olsa da aileye yakın kaynaklara göre gerçek olmaması için bir neden yok.

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Andrew'nun kızları Beatrice ile Eugenie, önceki yıllarda, babaanneleri Kraliçe Elizabeth hayattayken de bu tür zorlu durumlarda ona destek olmuşlardı. Aynı adımı amcaları Kral Charles için atmaları da gayet doğal.

Görünüşe göre kanser tedavisi gören Kate daha uzun bir süre görevlerine dönemeyecek.



