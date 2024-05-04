Son haber hayranlarını korkuttu... 'Bir cehennemin içinden geçiyorlar... Umuyoruz geri dönecekler'

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Bu yılın ilk ayında ise dünya gündemini değiştiren haber, yine İngiliz kraliyet ailesinden geldi. Ama bu kez daha üzücü, merak uyandırıcı bir haberdi bu.

En son geçen yılın aralık ayında tüm aileyle birlikte Noel kutlamasına katılan Galler Prensesi Kate Middleton karın bölgesinden ciddi bir ameliyat geçirmişti. Üstelik iyileşme süreci de uzun olacaktı.

İşte resmi açıklamayla duyurulan bu durum, tam anlamıyla dünya gündemine bomba gibi düştü. Geri kalan, olup biten ne varsa unutuldu bir başka deyişle.

Kate ortada görünmedikçe iddialar iddiaları kovaladı. Binlerce teori ortaya atıldı. İş, Kate'in tedavi gördüğü hastanedeki sağlık kayıtlarının gizlice ele geçirilmesine kadar gitti.

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BAZILARI ONUN ÖLDÜĞÜNÜ YA DA BOŞANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR

Bütün bunların sonunda da Galler Prensesi kendisi çıktı ve çektiği bir videoyla başına gelenleri anlattı.

Artık herkesin bildiği gibi, geçirdiği büyük operasyonun ardından kanser tedavisi görmeye başlamıştı Galler Prensesi Kate. Bunu da titreyen sesiyle ve kırılgan görüntüsüyle ifade etti.

Ama iddialar yine bitmek bilmedi. Sosyal medyada o görüntülerin yapay zeka ürünü olduğundan Kate'in öldüğüne, William ile boşanmalarına kadar bir dolu iddia dolaşmaya başladı.

Nedense bir grup insan Kate'in gerçekten kanser tedavisi gördüğüne ve bu hasta haliyle toplum karşısına çıkmaya hazır olmadığına inanmak istemiyordu.

'BİR CEHENNEMİN İÇİNDEN GEÇİYORLAR... UMARIM GERİ DÖNECEKLER'

Bütün bu iddialar sürüp giderken Kate ile William'ın moda tasarımcısı arkadaşı Amaia Arrieta ortaya çıktı ve çift hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Onun söylediğine göre Kate ile William, birkaç aydır kelimenin tam anlamıyla bir cehennemin içinden geçiyorlar.

The Telegraph gazetesine konuşan Arrieta "Şu anda kalbim kırık. Bence bir cehennemin içinden geçiyorlar. Umarım geri dönecekler. Bu gerçekten kişisel bir durum" diye konuştu.

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Çocuk giysileri tasarımcısı olan Arrieta'nın bu açıklamaları bazı çevrelerde Kate'in durumunun sanıldığından daha ciddi olduğu iddialarına yol açtı.

Arrieta'nın "bir cehennemin içinden geçiyorlar" sözleri Galler Prensesi Kate'in bazı hayranları arasında "Durum demek ki bizim sandığımızdan daha ciddi" yorumuna neden oldu.

Bu arada hatırlatalım bu ilginç sözleri sarf eden Amaia Arrieta; kimi zaman Galler çiftinin çocuklarının katıldıkları etkinliklerdeki giyimiyle de ilgileniyor.

Bu nedenle üç çocuğun İspanyol asıllı dadısı Maria Teresa Turrion Borrallo ile ve dolayısıyla Galler çiftiyle yakın iletişim içinde.

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Çocuk modacısı Ameia Arrieta, kimi zaman Galler çiftinin çocuklarının giyimiyle ilgileniyor. Üç çocuğun dadısı Maria Teresa Borrallo ile ortak bir çalışma içinde.

WILLIAM'IN TAVIRLARI UMUT VERMİŞTİ : Fakat öte yandan Prens William'ın katıldığı etkinliklerde sergilediği rahat tavırlar ise karısı Kate'in durumunun iyiye gittiği düşüncesinin ağırlık kazanmasına yol açmıştı.

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Geçtiğimiz 22 Mart'ta çektiği ve ailenin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda Kate, kendisine koruyucu kemoterapi uygulanacağını açıkladı.

Operasyon duyurusunda "kanserle ilgili bir durum yok" denilmesine rağmen sonradan yapılan testlerle kansere rastlandığını da sözlerine ekledi.

Bu açıklamanın bu kadar geciktirilmesinin nedenini de çocuklarını öne sürerek belirtti Kate. 10 yaşında George, 9 yaşında Charlotte ve 6 yaşındaki Louis'nin okullarının Paskalya nedeniyle tatile girmesinin beklendiğini belirtti.

Kate'in söylediğine göre bu zor durumu çocuklara açıklamak için de Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate'in zamana ihtiyacı vardı.

Şimdi dünyanın dört bir yanındaki hayranları nefeslerini tuttu ve Kate'in tekrar eskisi gibi geri dönmesini bekliyor.

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Kate Middleton , haftalarca süren spekülasyonların ardından 22 Mart'ta yayınlanan bir video ile kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Kaynaklara göre, Kate'in kanser tedavisi gördüğü kamuoyundan önce üç çocukları George Charlotte ve Louis'ye açıklandı. Resmi açıklama için ise çocukların bu durumdan fazla etkilenmemesi için okullarının tatile girmesi beklendi.