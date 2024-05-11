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'Bu kültürün bir parçası olmam' demişti... Kıvrımlı modelin mutluluğu... Karnında bebeğiyle poz verdi

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#İskra Lawrence#Kıvrımlı Model#İnstagram
Bu kültürün bir parçası olmam demişti... Kıvrımlı modelin mutluluğu... Karnında bebeğiyle poz verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 16:54

Sosyal medyadaki güzellik anlayışının, özellikle genç kuşaklar üzerinde yarattığı olumsuz etki, artık tartışma götürmez bir gerçek. Modern çağların en etkili kitle iletişim araçları arasında öne çıkan ve zaman zaman kontrol edilemez hale gelen sosyal medyanın, özellikle de görsellik üzerine yoğunlaşan Instagram'ın bu durumu uzun süredir uzmanlar tarafından da ele alınıyor. Bir yandan da bu sosyal mecra, kendi içinde bambaşka bir dünya. Kendi ünlüleri, kendi kuralları var.

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Bu kurallardan biri de 'kusursuz görünmek.' Aslında bunun için her şey mevcut. Fotoğraf hileleri, çeşit çeşit filtreler... Hatta ekran üzerinde saç, göz rengini değiştirmek, boy uzatmak bile mümkün.

Yani bir başka deyişle Instagram'da görüp beğendiğiniz birini gerçek hayatta gördüğünüzde tanımanız mümkün bile olmayabilir! Bu arada hem sosyal medyada hem de gerçek hayatta bu genel geçer güzellik anlayışına karşı çıkan, hatta adını bu şekilde duyuranlar da var. 

İşte model Iskra Lawrence bunlardan biri. 

Onun en önemli özelliği, moda dünyasının, kıvrımlı kadınları dışlayan anlayışını kırmak. Bu konuda ilk adımlarını Instagram'da atan Lawrence, o zamandan bu yana da epey yol kat etti.

Bir yandan kendisi gibi kıvrımlı kadınlara yönelik giyim koleksiyonları hazırlıyor, diğer yandan da bu zayıflık baskısı altında ezilen kadınlara "Kendinizi olduğunuz gibi sevin" diye mesajlar veriyor.

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Bu kültürün bir parçası olmam demişti... Kıvrımlı modelin mutluluğu... Karnında bebeğiyle poz verdi


HAYATINDA YENİ BİR HEYECAN VAR... BİR BEBEK DAHA GELİYOR 
Ama son dönemde bütün bunların ötesinde Lawrence'ı heyecanlandıran bambaşka bir konu var. Ünlü model ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 

Bir süredir müzisyen Philip Payne ile birlikte olan 32 yaşındaki Lawrence bir kez daha hamile olduğunu sosyal medya sayfasından duyurdu.

Nişanlısı ve küçük oğluyla birlikte verdiği pozları Instagram sayfasında paylaşan Lawrence giderek büyüyen karnını da gözler önüne serdi.

Hem güzel modelin hem nişanlısı Payne'in hem de minik oğullarının aileye katılacak bu yeni üye nedeniyle ne kadar mutlu olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

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Bu kültürün bir parçası olmam demişti... Kıvrımlı modelin mutluluğu... Karnında bebeğiyle poz verdi

Lawrence mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu. 

Bu kültürün bir parçası olmam demişti... Kıvrımlı modelin mutluluğu... Karnında bebeğiyle poz verdi

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HAMİLELİK ZORLU GEÇİYOR... AMA KARİYERE DE DEVAM!
Lawrence  sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa epey zorlu geçen hamileliğine rağmen kariyerini de bir kenara bırakmış değil.

Bundan iki gün önce "Doğurganlık Haftası" kapsamında düsenlenen bir etkinliğe katıldı. New York'taki ünlü Empire States'te düzenlenen etkinlikte karnında bebeğiyle poz da verdi Lawrence.

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Bu kültürün bir parçası olmam demişti... Kıvrımlı modelin mutluluğu... Karnında bebeğiyle poz verdi

ÇALDIĞI BÜTÜN KAPILAR YÜZÜNE KAPANMIŞTI
Aslına bakılırsa Iskra Lawrence da tıpkı kendisi gibi kıvrımlı kadınların sözcüsü olan Ashley Graham gibi dikkatleri ilk olarak Instagram'da verdiği pozlarla çekti.

Çünkü o zamana kadar hayali modellik olsa da çaldığı bütün kapılar yüzüne kapanmıştı. Herkes de ona fazla kilolu olduğunu söylüyordu. Ama sonunda ünlü model kendi yolunu çizdi ve amacına da ulaştı.

2000'li yılların ilk yarısında giderek yükselen bedensel olumlama akımı sayesinde de başından beri hayal ettiği noktaya ulaştı.

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ANNE VE BABASININ KREDİ KARTLARINI ÇALDIĞINI İTİRAF ETTİ
Her ne kadar şimdi kıvrımlı kadınların sözcüsü konumunda olsa da Iskra Lawrence'ın bu noktaya gelmesi kolay olmadı.

Modellik yapmak isteğiyle çaldığı kapılar "fazla kilolusun" gerekçesiyle yüzüne kapandığı için hep geri dönmek zorunda kalan Lawrence, bir ara zayıflamak için sınırlarını bile zorlamış.

İngiliz model 2019 yılında verdiği bir röportajda sırf kilo vermek için zayıflama ürünleri kullanmaya başladığını, bir süre sonra bunlara bağımlı hale geldiğini söylemişti.

Hatta o dönemde yeteri kadar parası olmadığı için anne ve babasının kredi kartlarını "çaldığını" da itiraf etmişti. Ama bu yaptığı sonraki hayatını yönlendirmesinde ona yardımcı oldu.

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TOKSİK DİYET KÜLTÜRÜNÜN PARÇASI OLMAYACAĞIM
Lawrence, adını Instagram paylaşımlarıyla duyurduktan sonra zayıflama ürünleri satan bir firmadan tanıtım yüzü olması için teklif aldı. Fakat bunu reddetti.

Bunun nedenini de "Başkalarının sağlığına zarar vermek istemiyorum" diyerek açıkladı. Lawrence daha o dönemde bugün sık sık eleştirdiği ve "toksik diyet kültürü" diye tanımladığı anlayışa karşı çıkmaya başladı.

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OĞLUNU EVDE DÜNYAYA GETİRDİ: Iskra Lawrence, bir süredir Amerikalı müzisyen Philip Payne ile birlikte. Çiftin iki yıl önce bir erkek bebekleri dünyaya geldi. Lawrence, oğlunu evde ve suda doğum yöntemiyle dünyaya getirdi. Kendisine bir sağlık görevlisinin yardımcı olduğu doğumda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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#İskra Lawrence#Kıvrımlı Model#İnstagram

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