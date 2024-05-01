İhanetle başlayan evlilik bitti, şimdi yeni sevgili derdine düştü... 'Beni beş çocukla kim ister ki!'

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Kim bilir belki bunu biraz da dikkat çekmek için yapıyorlar... İşte bunlara yeni bir halkayı da kısa süre önce boşanan bir ünlü ekledi.

Sona gelen evliliği sırasında beş tane çocuk sahibi olan bu ünlü, kendi sunduğu podcast yayınında altıncı kez hamile kalmanın hayalini kurduğunu söyledi. Ama sözün bu noktasında başka bir konuya da değindi.

Yollarını ayırdığı eşi kendine hemen yeni bir sevgili bulsa da kendisinin bunu yapmasının kolay olmadığını belirtti. Beş çocuğuyla birlikte kendisini kabullenecek bir sevgili bulmanın zorluğunu vurguladı.

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Bu ilginç açıklamasıyla konuşulan ünlü, dünyaya gözlerini Hollywood'un en ünlü ve zengin yapımcılarından birinin kızı olarak açan Tori Spelling.

İşin aslı babası Aaron Spelling'in milyon dolarlarının keyfini istediği kadar süremese de ünlü soyadı sayesinde Hollywood'da kendine bir kariyer yaptı Spelling.

Ama 50 yaşındaki yıldızın son bir buçuk yıldır bu kadar gündemde olmasının nedeni bu değil elbette.

Kocası Dean McDermott ile evliliğinin bitme noktasına gelmesi, bir ara yol kenarındaki ucun motellerde yaşaması Tori Spelling'i manşetlere taşıdı.

McDermott ile evliliğinden beş tane çocuk dünyaya getiren Tori Spelling şimdi de kendi hazırlayıp sunduğu Misspelling adlı podcast yayınında yaptığı açıklamayla gündeme geldi.





'KEŞKE ALTINCI KEZ HAMİLE KALABİLSEM'

Artık bir kadının doğurganlık özelliğini yitirdiği yaşta olmasına rağmen tekrar hamile olabilmeyi istediğini itiraf etti Spelling.

Aslında programda konuyu açan da Spelling'in konuğu Sara Evans oldu. Evans, yeniden hamile kalabilmeyi çok istediğini söyledi. Bunun üzerine Spelling, kendisinin de aynı duyguları hissettiğini belirtti.

Hatta biraz sınırı aşan bir şaka yapıp Sara Evans'ın kocası Jay Barker'a "keşke bizi hamile bıraksan" diye seslendi. Ardından da "Yumurtalarımı dondurmuş olmayı isterdim" diye itirafta bulundu.

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Bu arada her ne kadar yeni bir çocuk daha istediğini söylese de Tori Spelling'in yaşları 17 ile 7 arasında değişen beş çocuk annesi olduğunu hatırlatalım.

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'BENİ BEŞ ÇOCUĞUMLA KİM SEVGİLİ OLARAK İSTER Kİ!'

Spelling her ne kadar bir kez daha anne olmayı istediğini söylese de bununla bağlantılı olarak geleceğine dair bazı endişeleri de var.

Babasından kalan milyon dolarlık servetin yönetimi annesinde olduğu için çocuklarıyla hayat mücadelesi veren Spelling henüz kalbinin yeni sahibini bulamadı.

Buna karşın yollarını ayırdığı eski eşi McDermott, Lily Calo ile birlikte olmaya başladı.

İşte Sara Evans ile yaptığı sohbet sırasında bu konu da gündeme geldi. Eski eşi hemen kendine yeni bir sevgili bulsa da kendisi için durumun o kadar kolay olmadığını belirtti Spelling.

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Buna gerekçe olarak da çok sayıda çocuk sahibi olmasını gösterdi: "Gelecekte bir partner bulma konuşunda endişeliyim. Benim beş tane çocuğum var. Bunu kim ister" diyerek kendini ifade etti.

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EVLİLİKLERİ İHANETLE BAŞLAMIŞTI

Tori Spelling, gerilimli geçen uzun bir sürenin ardından boşanma davası açtığı kocası Dean McDermott ile 2006 yılında evlendi. Son iki buçuk yıldır araları iyi olmayan çift, ayrı hayatlar yaşamaya başladı. Sonunda da geçen yıl beklenen boşanma davası geldi.

Spelling ilk evliliğini Charlie Shanian ile yaptı. Fakat birlikte çalıştıkları bir filmin setinde Dean McDermott ile tanışınca ona aşık oldu. Aynı durum McDermott için de geçerliydi.

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O da tanıştıklarında Jo Eustace ile evliydi. Fakat ilk görüşte başlayan bu set aşkı yüzünden gözleri eşlerini görmez oldu. Zaten ilk adımları evli oldukları eşlerine ihanet etmek oldu.

Sonunda onlardan boşanıp birlikte bir hayat kurdular. Bu süreçte beş tane de çocuk sahibi oldular. Ama işler iyi gitmedi ve sonunda evlilik de bitme noktasına geldi.

Konuyu, Dean McDermott'un bu eski evliliğinden şu anda 25 yaşında oyan Jack adında bir oğlu olduğunu belirterek toparlayalım.

Fakat Jack'in, kendisi daha küçücükken annesini aldatan babasıyla arası iyi değil. İkili, görüşmüyorlar bile.