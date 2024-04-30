Önce parasız sonra da aşksız kaldı: Yaşıtım erkekler daha genç kadınları istiyor

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Bütün bunları yaşarken hayatını paylaşacak birini aradı. Hatta ünlülerin kullandığı bir flört uygulamasına üye oldu. Ama yine elleri boş kaldı.

Sonunda kendi durumunu biraz da şakayla karışık şu cümlelerle ifade etti: "Erkekler daha genç kadınlarla flört etmek istiyor...

BOŞANACAĞINI BASINDAN ÖĞRENMİŞTİ

Bu ilginç öykünün kahramanı, kocasının kendisine boşanma davası açtığını bile basından öğrenen Alice Evans.

55 yaşındaki İngiliz oyuncu Evans ile meslektaşı olan kocası Ioann Gruffudd'un boşanması olaylı olmuştu. İki çocuğunun babası Gruffudd'un kendisini boşayacağını basından öğrenen Evans, bu durumu sosyal medya hesabından ilan etti.

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Bunun ardından boşandığı 50 yaşındaki kocası, bir süredir birlikte olduğu 31 yaşındaki Bianca Wallace ile nişanlandı.

Durum böyleyken eski çift evlilikleri sırasında yaşadıkları evi sattılar. Alice Evans elinde kalan paranın çoğunu mahkeme masraflarına harcadı. Sonunda da beş parasız kaldı.

HAYATINI PAYLAŞACAK BİRİNİ ARIYORDU

Bir yandan kafelerde kasiyerlik dahil iş arayan Alice Evans diğer yandan da hayatını paylaşacak bir aşk arayışına girdi.

Bu amaçla birçok ünlünün kullandığı bir uygulamada profil açtı. Ama söylediğine göre orada da şansı yaver gitmedi.

Evans, bu konuda yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

Söylediğine göre Alice Evans söz konusu uygulamada 55 yaşında olduğu için kendi yaşına uygun diğer kullanıcılarla iletişim kurma imkanı buldu.

Evans yaşını başını almış kullanıcıların daha genç kadınlar aradığını bu yüzden orada bir aşk bulma umudunu yitirdiğini anlattı.

Hatta sonunda bu yüzden uygulamayı silmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi. Yaşadığı bu tecrübenin sonunda uygulamayı telefonundan sildiğini de anlattı Alice Evans.

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UMUDU YİNE KLASİK TANIŞMALARDA

Bu arada kendisi gibi aşk arayan kadınlara da "yaşınız konusunda yalan söyleyin" diye çağrıda bulundu. Evans, "Aşk Tanrısı adına... Yaşınız konusunda doğruyu söylemeyin" dedi.

Kullandığı uygulamadan kendisine uygun biriyle tanışamayan Alice Evans, umudunu yine bireysel tanışmalara bağladığını da sözlerine ekledi.

Aslında Evans'ı bu yöne yönlendiren boşandığı kocası Ioan Gruffudd'un kendisinden 19 yaş genç sevgilisi Bianca Wallace ile nişanlandığını açıklaması.

Geçen ocak ayında sosyal medyadan yapılan bu duyurunun ardından Evans da kendine bir hayat arkadaşı aramaya başladı.

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'DAHA GENÇ KADINLARA YÖNELİYORLAR'

Evans bu konuda yaşadıklarını şöyle anlattı: " Geçen yıl bu uygulamaya katıldım. O zaman 54 yaşındaydım. Uygulama beni 45 ile 54 yaş arasındaki kullanıcılar arasına koldu. Dürüst olmak gerekirse bu gruplama yüzünden mutlu değildim. Ama benim yaş grubum buydu ve yalan söylemedim. Eğer yeni bir ilişkiye başlayacaksam sonradan aslında 39 yaşında olmadığım konusunda açıklama yapmak istemedim."

Fakat bu konuda yaşadığı kısa deneyimin sonunda elde ettiği tecrübeyi dile getirirken " Kadınlara notumdur... Birçok erkek aslında her yaş grubundan kadınla tanışmaya açık olduğunu söyler. Ama bu doğru değil "diye sürdürdü satırlarını. Sonra da erkeklerin daha genç kadınlara yöneldiğini belirtti.

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Alice Evans'ın eski eşi Gruffudd ile evliliğinden 14 yaşında Ella ve 10 yaşında Elise adında iki tane kızı bulunuyor.

MALİ KRİZE GİRDİ

Kocasından boşandıktan sonra parasız kaldığını itiraf eden Evans, bulduğu her işi yapacak duruma düşmüştü.

Geçen yılın son günlerinde büyük bir mali krize giren Evans, iki kızıyla yaşadığı evin kirasını ödemekle yiyecek almak arasında seçim yapmak zorunda kalmıştı.

Arkadaşlarına "Ya ev kirasını ödeyeceğiz ya da yiyecek alacağız. İkisini birden yapmamıza olanak yok" diyen Evans, sıradan bir işe girmek istedi.

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Gösteri dünyasından herhangi bir teklif almadığını belirten Evans, bir kafe zincirinde tezgahtarlık yapmaya talip olduğunu anlattı. Fakat buna da menajeri izin vermedi. Arkadaşlarına söylediğine göre de zaten gençlerin tercih edildiği bu iş için yaşı büyük bulundu.

Alice Evans'ın eski kocası Ioan Gruffudd, karısından boşandıktan sonra kendisinden 19 yaş küçük Bianca Wallace ile nişanlandı.