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Yıllarca meraklı gözlerden sakladı... Sonunda kızlarını süsledi, püsledi ortaya çıkardı... Aile boyu güzellik!

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#Nicole Kidman#Keith Urban#Antonia Kidman
Yıllarca meraklı gözlerden sakladı... Sonunda kızlarını süsledi, püsledi ortaya çıkardı... Aile boyu güzellik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 11:23

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri çocuklarını kameralardan hiç sakınmadan büyütür... Onlar daha doğmadan önce bir ilgi çemberine alınır ve sonra da bütün yaşamları bu şekilde sürer gider. Bazı ünlüler de çocuklarının yüzünü köşe bucak herkesten saklar. Onların sadece adları bilinir ama kime benzedikleri uzun süre merak konusu olarak kalır

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Bir de yeri ve zamanı geldiğinde çocuklarını gün yüzüne çıkaranlar var. İsterler ki kendi şöhretleri  bu çocuklara zarar vermesin; sıradan yaşıtları gibi normal bir şekilde büyüsünler. 

Ama bu gruptaki ünlüler yeri ve zamanı geldiğinde de çocuklarını gün yüzüne çıkarmaktan geri kalmaz.  İşte Nicole Kidman ile Keith Urban da bu gruptaki ünlülerden.

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, kızları Sunday Rose ile Faith Margaret'i mümkün olduğunca meraklı gözlerin, kameraların uzağında tuttu yıllarca.

Kimi zaman kendileriyle birlikte görüntülendi iki kız kardeş ama, peşlerinden koşan magazin basınına konu olacak bir malzemeyi hiçbir zaman vermediler.

Yıllarca meraklı gözlerden sakladı... Sonunda kızlarını süsledi, püsledi ortaya çıkardı... Aile boyu güzellik


KIZLARI İLK KEZ KIRMIZI HALIDA
Kidman ile Urban geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen önemli bir etkinlikte ise kızlarını kimseden saklamadan yanlarına alıp büyük bir gururla kırmızı halıya çıktılar.

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Ünlü çift o gece öylesine büyük bir mutluluk yaşıyordu ki bu durumdan kızları da eksik kalsın istemediler.

57 yaşındaki Nicole Kidman geçen hafta sonu ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ödül gecesine katıldı. Bu gecenin ayrı bir önemi vardı onun için.

Çünkü Kidman, AFI tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne değer görülmüştü. Onu bu özel gecesinde kocası Keith Urban'ın yanı sıra kızları Sunday Rose ile Faith Margaret de yalnız bırakmadı. Böylece Kidman ile Urban ik kez kızlarını kırmızı halıyla da tanıştırmış oldu.

Üstelik ünlü çiftin yanında Nicole Kidman'ın ablası Antonia ile onun kızı da yer aldı. Kadınların ağırlıklı olduğu aile kırmızı halıda fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi.

Yıllarca meraklı gözlerden sakladı... Sonunda kızlarını süsledi, püsledi ortaya çıkardı... Aile boyu güzellik


İKİ KARDEŞ ŞIKLIKTA ANNELERİYLE YARIŞTI
Nicoe Kidman ile Keith Urban'ın kızlarının şıklığı da dikkatlerden kaçmadı. İlk kez kırmızı halıya çıkan kızlardan 15 yaşındaki Sunday Rose, çiçekli bir elbise giydi. Saçlarını toplayan genç kız sallantılı küpeleriyle dikkat çekti.

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13 yaşındaki kardeşi Faith Margaret ile kırmızı bir elbise giydi. İki kardeşin şıklık konusunda anneleri Nicole'den hiç de geride kalmadığı görüldü.

Gece için bedenini saran altın rengi bir elbise giyen Nicole Kidman'ın mutluluğuna ablası Antonia da ortak oldu.

Siyah beyaz elbisesiyle kardeşinin mutlu gecesinde yer alan Antonia Kidman'ın yanında da dört çocuğundan biri olan 17 yaşındaki Sybella Hawley vardı.

Nicole teyzesiyle boy konusunda yarıştığını gözler önüne seren genç kız da kırmızı elbisesiyle dikkat çekti.

Yıllarca meraklı gözlerden sakladı... Sonunda kızlarını süsledi, püsledi ortaya çıkardı... Aile boyu güzellik

Kidman'ın yeğeni Sybella da kırmızı elbisesi, güzelliği  ve teyzesine yetişen uzun boyuyla dikkat çekti. 

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Yıllarca meraklı gözlerden sakladı... Sonunda kızlarını süsledi, püsledi ortaya çıkardı... Aile boyu güzellik

Kidman'ın ablası Antonia, kardeşini bu özel gecesinde yalnız bırakmadı. 

Yıllarca meraklı gözlerden sakladı... Sonunda kızlarını süsledi, püsledi ortaya çıkardı... Aile boyu güzellik


KIZLARININ BİRİNİ KENDİSİ DOĞURDU 
Nicole Kidman ile Keith Urban, 2006 yılında evlendi. Çiftin büyük kızı Sunday Rose 2008 yılında dünyaya geldi.

Kidman o dönem hamileliği sırasında bile neredeyse hiç kilo almamasıyla dikkat çekmişti. Hatta birçok kişi onun zayıflık uğruna bebek beklerken bile doğru düzgün yemek yemediğini ileri sürmüştü.

Çiftin ikinci kızı Faith Margaret ise 2011 yılında dünyaya gözlerini açtı. Kidman ile Urban, yaptıkları duyuruda bu ikinci bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle doğduğunu açıkladı.

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Keith Urban'ın bu evlilikten doğan iki kızı dışında başka çocuğu bulunmuyor. Nicole Kidman'ın eski eşi Tom Cruise ile birlikte evlat edindiği iki çocuğu daha var.

Yıllarca meraklı gözlerden sakladı... Sonunda kızlarını süsledi, püsledi ortaya çıkardı... Aile boyu güzellik


İKİ EVLATLIK ÇOCUĞUYLA İLETİŞİMİ KALMADI
Nicole Kidman, Tom Cruise ile evliliği sırasında iki kez hamile kalmış ve düşük yapmıştı. Bu yüzden büyük bir sarsıntı geçiren Kidman bu gerçeği yıllar sonra açıklamıştı.

Bu durum yüzünden Kidman ile Cruise'un biyolojik çocuğu olmadı. Onun yerine iki tane çocuk evlat edindiler.

Fakat Cruise'dan boşandıktan sonra Kidman, bu iki çocuk, Connor ve Isabella ile neredeyse hiç görüşmedi. Bir dönem birkaç kez birlikte görüntülenseler de gerisi gelmedi.

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Bunun nedeni hakkında da çeşitli iddialar var. Bunlar arasında en çok öne çıkana göre Scientology tarikatının üyesi olan Tom Cruise'un bu iki çocuğunu bu gelenekle yetiştirmesi. Kidman'ın ise tarikatla ilgisi kalmadığından artık bu çocuklarla görüşmüyor

 

 

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#Nicole Kidman#Keith Urban#Antonia Kidman

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