 Durmadan çalışmaktan da kalabalık trafikten de bıktı...  Ünlü oyuncu kocasını ve oğlunu alıp ülkeyi terk ediyor

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Durum böyleyken zaten Hollywood'da çok iyi bir kariyeri ve yaşamı olan ünlü bir yıldızın ailesini de alıp ülkeyi terk edeceğini duymak birçok kişiyi şaşırtır. Ama durum tam olarak böyle.

Büyük kentte yaşayıp durmadan çalışmaktan, bir yerden bir yere giderken kalabalık trafikte sıkışıp kalmaktan bıkan oyuncu gerçekten de başka bir ülkede yeni bir hayata hazırlanıyor.

Bu ünlü oyuncu ve kocası şu anda 5 yaşında olan tek çocuklarının Hollywood'un o çemberine sıkışıp kalmadan daha özgür büyümesi için yıllardır yaşadıkları, standartların üzerinde bir hayata sahip oldukları ABD'den Avrupa'ya; İspanya'ya taşınma kararı aldı.





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TASI TARAĞI TOPLAYIP GİDİYORLAR

Bunun için hazırlıklar epeydir sürüyor ve önümüzdeki aylarda biraz daha hızlanacak.

Özetlemek gerekirse bu ünlü oyuncu, kocası ve oğluyla birlikte kazancını, kariyerini ve şu anda sahip olduğu hayatı sayesinde elde ettiği Hollywood'dan tası tarağı toplayıp başka bir kıtada yeni bir sayfa açacak.

Bu şaşırtan kararı alan ünlü oyuncu, kamera karşısına geçtiği Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) adlı diziyle kariyerinde yıldızını parlatan Eva Longoria.

49 yaşındaki Longoria ile 56 yaşındaki kocası Jose Baston, yaşadıkları Los Angeles'a veda edip İspanya'ya yerleşme kararı aldı.

İSPANYA'DA YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAKLAR

Çiftin bu kararı almasında en önemli etken, küçük oğulları Santiago.

Page Six'te yer alan habere göre şu anda beş yaşında olan Santiago'nun Hollywood'un o bilindik çemberinde sıkışıp kalmaması için Los Angeles'tan kaçma kararı aldı Eva Longoria ile Jose Baston.

Zaten İspanya, Marbella'da bir yazlık evleri bulunan çift, Los Angeles'taki sekiz yatak odalı malikanelerini de bu yüzden satışa çıkardı.

Hatta başlangıçta istedikleri 22.8 milyon dolarlık fiyatı da 18.9 milyon dolara indirdi.

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Page Six'e konuşan kaynaklara göre Eva Longoria ile Jose Baston, eşyalarını topladılar ve İspanya'ya taşınma konusunda ilk adımlarını da attılar.

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ORADA ZATEN LÜKS BİR YAZLIK EVLERİ VAR

Şu anda net olarak bilinmese de Eva ile Jose'nin ilk etapta Marbella'daki yazlık evlerinde kalacağı söyleniyor. Ki orası da zaten Los Angeles'taki malikanelerini aratmayacak türden bir mülk.

Çifte yakın bir kaynağın belirttiğine göre Longoria ile Baston, Santiago'yu doğal güzelliklere sahip bir ortamda büyütmek istiyor.

Eşyalarının bir kısmını çoktan İspanya'ya gönderen çiftin bu konuda fikir değiştirmesi de beklenmiyor.

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Yine aynı kaynak, Longoria ile Baston'un bu karardan dolayı son derece heyecanlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Eva'nın Hollywod'da istediği her şeye sahip olduğunu söyleyen kaynak, güzel yıldızın hayatının yeni safhasına hazır olduğunu da ifade etti.

'ORASI BENİM CENNETİM' DEMİŞTİ

Aslına bakılırsa Eva Longoria, bir süre önce Marbella'daki evini ne kadar sevdiğini de anlatmıştı. O mülkünü "Bir vaha... Benim cennetim" diye tanımlamıştı Longoria.

Eva Longoria ve kocasının Marbella'daki evi de çok gösterişli bir malikane. Longoria bir röportajında evi hakkında "Orası bir yazlık ev, annem, kardeşlerim ve onların çocukları hep birlikte gelecekler. Hepsi için de yatak odası var" diye konuşmuştu.

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Longoria, kendisi ve ailesi için vazgeçilmez bir ayrıntı olan büyük bir mutfakları bulunduğunu da sözlerine eklemişti. Güzel oyuncu, orada ailece vakit geçirdiklerini söyleyip "Mutfak evin merkezi" diye tanımlamıştı.





ARTIK TAM ZAMANLI OLARAK ORADA YAŞAYACAKLAR

Longoria ile kocası Jose Baston'ın İspanya'daki evinde oğlu Santiago için kocaman bir bahçe ile bir yüzme havuzu bulunuyor.

Eva Longoria o dönemde "yarı zamanlı" yaşamayı amaçladığı İspanya'daki evini bulabilmek için tam beş yıl harcadı. Bu sürenin sonunda istediğini buldu ve evi satın aldı.

Ama Eva Longoria ile kocasının aldığı son karara göre çift , küçük oğullarıyla birlikte artık yarı zamanlı değil tam zamanlı olarak İspanya'da yaşayacaklar.

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Bu arada küçük bir ayrıntı... Eva Longoria da kocası Jose Baston da Latin kökenli. Yani İngilizcenin yanı sıra İspanyolcaya da hakim her ikisi de. Durum böyle olunca yeni hayatlarını kuracakları İspanya'da dil sorunu da yaşamayacaklar.

Eva Longoria ve kocası Jose Baston, küçük oğulları Santiago'nun daha rahat bir ortamda yetişmesi için böyle bir karar aldı.

'YA ÇALIŞIYORUM YA TRAFİKTEYİM'

Eva Longoria'nın İspanya'ya taşınmasındaki bir başka amacı da Los Angeles'ın karmaşasından uzaklaşmak. Kentin yoğun trafiğinden ve durmadan çalışmaktan kurtulacak Longoria kendi ifadesiyle.

Bu konuda bir röportajında şöyle konuşmuştu ünlü yıldız: " Los Angeles'ta çok fazla meşgulüm. Bu o kadar da güzel değil. Ya setteyim ya toplantıdayım. Belki de kalabalık trafikte sıkışmış durumdayım."





ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİNDE ARADIĞINI BULDU

Eva Longoria ilk evliliğini, 2002 ile 2004 arasında Taylor Christopher ile yaptı. Ardından 2007 ile 2011 arasında Tony Parker ile evli kaldı. Longoria'nın bu ikinci düğünü bütün dünyada büyük ilgi görmüş ve günlerce sürmüştü.

Şu andaki eşi Jose Baston ile evliliği ise 2016 yılında başladı. Çiftin tek çocuğu Santiago artık beş yaşında.

Bu arada Baston'un eski evliliğinden Natalia, Mariana ve Jose adında üç tane çocuğu bulunduğunu da hatırlatalım.