İlk kez baba olmaya hazırlanıyor... Karısının yeni yaşına romantik paylaşım: Allah aramızdaki bağı artırsın

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Evet, bildiniz... Ürdün kraliyet ailesinden söz ediyoruz.

Tahtın gelecekteki varisi Prens Hüseyin, geçtiğimiz haziran ayında Rajwa Al Saif ile bir tür "taçlı zirveye" dönüşen bir törenle evlendi. Hatta kısa süre önce de çiftin ilk bebeklerini beklediği haberi geldi.

Ama bu kadar değil.

Ürdün kraliyet ailesi bugün bir mutlu olayı daha kutluyor. Yakın zamanda ilk kez babaanne ve dede olmaya hazırlanan Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın hamile gelini Rajwa Al Saif, 30 yaşına girdi.

Elbette bütün aile de tahtın ilk sıradaki veliahtı Prens Hüseyin'in karısı Rajwa'nın yeni yaşını kutladı. Bazıları sosyal medyaya da yansıdı kutlamaların.

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'ALLAH ARAMIZDAKİ BAĞI ARTIRSIN'

Bu kutlamaların en samimi ve sıcağı da yakında baba olmaya hazırlanan Hüseyin'den geldi.

Karısı Rajwa ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı Hüseyin. O pozda Rajwa'nın kırmızı elbisesi, uzun ve sallantılı küpeleri ve genç çiftin samimi gülümsemesi dikkat çekti.

Prens Hüseyin, karısının yeni yaşını "Allah aramızdaki bağı ve bereketi artırsın. Doğum günün kutlu olsun Rajwa" satırlarıyla kutladı. Bu paylaşıma Prens Hüseyin'in takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

NASIL TANIŞTIKLARI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Prens Hüseyin ile Rajwa'nın nişanı da düğünü töreni de bütün dünyanın büyük ilgisini çekti. En çok da çiftin nasıl tanıştığı merak konusu oldu.

Nişanlıyken katıldıkları etkinliklerde sergiledikleri mesafeli tavırları yüzünden Rajwa ile Hüseyin'in görücü usulü tanıştığı ileri sürüldü.

Fakat Hüseyin daha sonra katıldığı bir etkinlikte karısıyla nasıl tanıştığını ve ona nasıl aşık olduğunu anlattı.

Başlarda birçok kişi iki gencin, kesinlikle bir aile büyüğü tarafından tanıştırıldığı görüşündeydi. Bunun nedeni de ilginç.

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Özellikle de Hüseyin'in nişanlısına uzak duruşu, hatta kısa süre öncesine kadar başka bir genç kızla flört ettiği söylentileri de bu durumu körükledi. Birçok kişi "Ailesi diğer genç kızdan ayırıp Rajwa ile nişanladı" yorumunu yaptı.

Ama diğer yandan da iki gencin tam olarak Ortadoğu geleneklerine göre davrandığını savunanlar vardı. Onlara göre kültür farklı olduğu için Hüseyin ile Rajwa'nın, örneğin Prens Harry ile Meghan Markle gibi toplum karşısında birbirlerini öpmesi, ele ele tutuşması çok da olası değildi.

'ESKİ BİR OKUL ARKADAŞIM TANIŞTIRDI'

İddialar bir yana iki gencin aile büyükleri tarafından tanıştırıldığı görüşü hakimdi. Hatta sadece Ürdün'de değil, dünyanın dört bir yanındaki magazin basınında da durum bu şekilde ele alındı.

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Sonuçta Rajwa, uzaktan da olsa Ürdün Kraliyet ailesiyle bağlantılı olan biriydi. Annesinin bir kuzeni, Prens Hüseyin'in amcasının eşiydi. Bu sayede de Hüseyin ile tanışabilmişti.

Ama sonunda, düğünden kısa bir süre önce Hüseyin bu konudaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak açıklamasını yaptı.

Hüseyin o dönemde nişanlısı olan Rajwa ile katıldığı etkinlikte eski bir okul arkadaşının kendilerini tanıştırdığını anlattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Rajwa ile eski bir okul arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz" dedi. Yani özetlemek gerekirse Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı Rajwa al Saif ile nasıl tanıştığını açıklayarak bu konuda iddialar ileri sürenleri de yalanlamış oldu.

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'BENİM HAYATIMIN IŞIĞI'

Rajwa'nın 30'uncu doğum günü için yaptığı bu paylaşım Prens Hüseyin'den gelen ilk romantik paylaşım değil.

Geçen yılki düğün töreninden sonra yaptığı bir teşekkür paylaşımında da karısından "Hayatımın ışığı" diye söz etmişti Hüseyin. Genç Prens, o mesajında karısı Rajwa'dan da "Tanrı beni Rajwa ile kutsadı. O benim hayatımın ışığı" diye söz etti.