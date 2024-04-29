Kanser, en mutlu gününü gölgeledi... O kadar bekledi, prenses olmanın keyfini bile süremedi

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Çünkü tam 13 yıl önce, 29 Nsan 2011 modern çağların Cinderella'sı Kate Middleton; İngiltere'nin gelecekteki kralı Prens William ile hayatını birleştirdi.

Westminster Abbey'teki o töreni her iki ailenin de seçtiği konuklar yerinde izledi. Ama dünyanın dört bir yanında 162 milyon kişi de TV ve internet aracılığıyla benzerine her zaman rastlanmayan bu kraliyet düğününe tanıklık etti.

Aksi olması da mümkün değildi zaten. Annesi Diana'yı henüz yetişme çağındayken kaybeden Prens William, hayatının aşkı Kate Middleton'ı bulup evleniyordu.

Aslında o dönemde dünyanın en gözde bekarı olarak bilinen William kimle evlense çok büyük ilgi çekecekti. Ama beyaz gelinliği içinde koluna taktığı Kate Middleton'ın bambaşka bir özelliği vardı.





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YILLARCA 'BEKLEYEN KATE' OLARAK ANILDI

İnsanların onu Külkedisi'ne benzetmesine neden olan bir özellikti bu. Kate sıradan bir aileden geliyordu. Yani soylu değildi.

Üstelik üniversite yıllarında tanıştığı William'dan evlilik teklifi alabilmek için de yıllarca beklemişti.

İlişkileri ortaya çıktıktan sonra basının bir türlü rahat vermediği Kate; nişanlanıncaya kadar biraz alaylı bir şekilde "Bekleyen Katie" lakabıyla anıldı.

Hatta bir ara genç çift yollarını ayırdı sonra tekrar bir araya geldi. Nihayetinde de evlendiler. Aradan geçen zamanda üç tane çocukları oldu.

Evlendiklerinde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kendilerine Cambridge Dükü ve Cambridge Düşesi unvanları verildi.

Halktan bir aileden gelen Kate kısa sürede milyonlarca kişinin sevgisini ve sempatisini kazandı.

Bu arada William'ın kendisini aile dostlarının karısı Rose Hanbury ile aldattığı iddiaları sık sık gündeme gelse de çift artık giderek yaşlanan İngiliz kraliyet ailesinin genç yüzü olarak hayatını sürdürüyordu.

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DIANA'DAN SONRA İLK GALLER PRENSESİ

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra Kate ile William tahta bir adım daha yaklaştı. Hatta William veliahtlara verilen Galler prensi unvanını aldı, karısı Kate de otomatik olarak Gallar Prensesi oldu.

Bu unvanı taşıyan Prenses Diana'nın ölümünden tam 23 yıl sonra Galler Prensesi olarak anılan Kate bu anlamda da tarihe geçti.

Küçük bir not... Charles'ın ikinci karısı Camilla da resmi olarak bu unvana sahipti. Fakat onun yerine diğer unvanlarından biri olan Cornwall Düşesi'ni kullandı tahta çıkıncaya kadar.

KESİNTİSİZ MUTLULUK SADECE MASALLARDA OLUR

Bütün bunlar oldu olmasına ama Kate Middleton, yıllarca bekleyip gelinliğiyle kapısından girdiği Buckingham Sarayı'nda öyle masallardaki gibi kesintisiz bir mutluluk bulamadı.

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Özellikle de bu yıl evlilik yıl dönümlerini eskisinden daha farklı bir şekilde kutluyor çift. Çünkü Kate Middleton geçen mart ayının sonlarında kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Ondan sonra da ortadan kayboldu. Özetle Kate ile William bu yıl biraz boynu bükük bir kutlama yapıyorlar.

Ama herkesin umudu Kate'in en azından önümüzdeki aylarda sağlığına kavuşacağı ve tekrar eskisi gibi görevlerinin başına döneceği yolunda.

DÜĞÜNLERİ HAFIZALARA KAZINDI

Madem Kate ile William'ın 13'üncü evlilik yıl dönümü onların aşklarının doğuşunu ve düğün günlerinden hafızalara kazınan anları da bir hatırlayalım.

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O tam 13 yıldır bir külkedisi masalının kahramanı... Üzerinde ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan gelinliğiyle Buckingham Sarayı'nın kapısından içeri girdiği günün çok öncesinden beri dünyanın gözleri onun üzerinde.

Aşk öyküsü, çocukları, eşi, geleceği bir yana kelimenin tam anlamıyla bir stil ikonu aynı zamanda.

Hatta durum yıllar içinde öyle bir hale geldi ki Kate aslında mavi kanlı olarak dünyaya gözlerini açan William'ı bile gölgede bırakır oldu.

Kate kanser tedavisi yüzünden ortada görünmez olunca William'ın katıldığı etkinlikler de gittiği ziyaretler de Kate'in hayranlarına eskisi kadar keyif vermez oldu.

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OKULDAKİ GÜZEL KIZIN DA KENDİSİNİN DE HAYATI DEĞİŞTİ

Annesi Prenses Diana'yı henüz 14 yaşındayken yitiren Prens William, duygusal anlamda bir bocalama geçirdiyse de söz dinledi. Ardından da İskoçya'da kraliyet ailesi üyelerinin ve aristokratların çocuklarının devam ettiği St. Andrews College'a başladı. Sanat tarihi dalında eğitim görüyordu William.

Ama duygusal dünyasındaki karmaşa bitmek bilmiyordu. Hatta bir dönem okulu bırakmayı bile düşündü.

Okul defilesini izleyince fikrini değiştirdi. Çünkü orada, karşısında hayatının kadını duruyordu: Kate Middleton.

Middleton'ın hayatını değiştiren olay ise Prens William ile tanışması oldu. 2001 yılında, St Andrews Üniversitesi'ndeki St Salvator's Hall'da öğrenciyken Prens William ile tanıştı. Bundan bir yıl sonra ise ikisinin de kaderini değiştiren olay meydana geldi. 2002'de üniversitede düzenlenen hayır amaçlı bir defilede bu transparan elbiseyle podyuma çıktı ve işte o anda William'ı da "kalbinden" vurdu. O elbise çiftin evlendiği 2011 yılında bir müzayedede satışa çıktı ve 65 bin pounda satıldı.

Ardından düzenlenen partide Kate Middletom ile tanıştılar. Aslında bir sorun vardı: Kate o sıralarda Rupert Finch ile flört ediyordu. Prens'in ilgisi hoşuna gitse de başlarda onunla sadece arkadaş olmaya karar verdi. Ama bu kararını uygulayamadı. Çünkü o da Prens William'ın cazibesine dayanamadı ve ona gönlünü kaptırdı. İşte çiftin aşk öyküsü böyle başladı.

KAYAK TATİLİNDE YAKALANDILAR

Kate ile William ilişkilerini çok uzun süre gözlerden uzak tutsa da sonunda yakalandılar. Ve o andan sonra da basın peşlerini hiç bırakmadı.

Prens William, 2000'lerin başında üniversitede tanıştığı Kate Middleton ile romantik bir ilişki yaşamaya başladığında bu durumu bir yıla yakın bir süre gözlerden uzak bir şekilde sürdürdü.

Aslında bu onun gibi biri için büyük bir başarıydı. Ama sonra Middleton ile birlikte gittiği İsviçre tatilinde genç aşıklar yan yana görüntülendi. Göz önünde olmaya doğduğundan beri alışık olan William için pek bir şey değişmese de Kate Middleton için özel hayat diye bir şey kalmadı.

Kate Middleton ile Prens William'ın ilişkisi ilk ortaya çıktığı dönemde annesi Carole'ın kızını "bir prensle evlenmesi için" yönlendirdiği iddiaları da basında yer aldı.

Hatta Middleton'ın okuduğu üniversiteyi değiştirip William'ın eğitim gördüğü St Andrews Üniversitesi'ne gitmesi de bu planın bir parçası olarak yorumlandı.

SENELERCE EVLİLİK TEKLİFİ GELMEDİ

Kate Middleton'ın Prens ile ilişkisi ilerlemesine rağmen bir türlü evlilik teklifi almaması nedeniyle basın ona Waity Katie (Bekleyen Kate) adını taktı. Hatta Middleton bir dönem gazete haberlerinde bu isimle anıldı sürekli.

Bazı yazarlar ve yorumcular Kate'in hala neden evlenme teklifi almadığını masaya yatıran ve inceleyen yazılar kaleme aldı.

2010 yılında, nişanlarının ilan edilmesinden kısa bir süre önce bir Magazin gazetesi "Kate partilere katılmayı bıraktı, eğitimini tamamladı, neden hala evlenme teklifi almıyor?" diye merak edip bu konuyu ele alan bir makale bile yazdı.

ANNESİNİN YÜZÜĞÜYLE EVLENME TEKLİF ETTİ

O dönemde William'ın adı birçok kadınla anıldı. Basın onun kısa süreli aşklarının fotoğraflarını yayınladı.

William'ın Middleton'dan ayrılmasının bir nedeninin de Kraliçe olduğu iddialar arasında. Başlangıçta Middleton halktan bir aileden geldiği, soylu olmadığı için Kate Middleton'a sıcak bakmadı.

Ama sonradan fikrini değiştirdi. William ile Kate'in ilişkisi 2009 yılında bitme noktasına geldi. Ancak işte o dönemde Prens William, ona evlenme teklif etti.

Hem de annesi Prenses Diana'nın o ünlü yüzüğünü vererek. Çift, 20 Ekim 2010'da Kenya'da nişanlandı. Nişan, 16 Kasım'da resmi olarak duyuruldu.

Kate ile William, çok konuşulan bir törende 29 Nisan 2019'da hayatlarını birleştirdi.