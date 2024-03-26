En hüzünlü yıl dönümü olacak... Çocuklarını da alıp helikopterle 'kaçtılar'

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İşte şimdi böyle genç bir aile belki de 13 yıllık tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Ailenin daha gencecik yaştaki annesi beklenmedik bir anda zor bir hastalığa yakalandı.

Üstelik bu konuda yapılan açıklamalar da milyonlarca kişiyi rahatlatıp sakinleştireceği yerde tam tersi oldu.

Hakkında çıkan söylentiler onun çoktan öldüğüne kadar uzandı. Onlar da çocuklarının okul tatilini fırsat bilip biraz da olsa kafa dinlemek için kendilerini doğanın kollarına bıraktı.

ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORLAR

Çoktan anladınız muhtemelen İngiliz kraliyet ailesinin geleceği olarak görülen Galler Prensi William ile karısı Galler Prensesi Kate Middleton'dan ve çocuklarından söz ettiğimizi...

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Geçen ocak ayında karın bölgesinden büyük bir ameliyat geçirdiği açıklanan Kate Middleton uzun süre ortalarda görünmemişti.

Durum böyle olunca da kocasının onu aldattığından İngiliz kraliyet ailesi tarafından öldürüldüğüne dair çok geniş bir yelpazede onlarca iddia ortaya atıldı.

Üç ayın sonunda Kate Middleton ortaya çıktı ve başına gelenleri anlattı. Middleton, geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanan videoda herkesi şoke eden o açıklamaya yaptı. Hangi türü olduğunu söylemedi ama net bir şekilde kanser tedavisi gördüğünü ifade etti.

Onun bu açıklamasından sonra yine iddialar dinmedi. O videonun yapay zeka ürünü olduğundan tutun da orada görünen kişinin Kate olmadığına dair söylentiler çığ gibi büyüyerek geldi.

Özetlemek gerekirse İngiliz kraliyet ailesi, en çok tanınan, sevilen ve takip edilen üyeleri yani Kate ve William üzerinden modern çağlardaki en büyük sınavını veriyor.

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HEP BİRLİKTE TATİL KONUTUNA GİTTİLER

Durum böyleyken Kate ile William'dan yeni bir haber daha geldi. Buna göre Galler çifti, çocuklarının okulunun Paskalya nedeniyle tatile girmesini de fırsat bilerek Windsor'daki Adelaide Cottage'den çıkıp Norfolk'taki diğer konutları Anmer Hall'a gitti. Yani kendilerini doğanın kollarına bıraktı.

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Aslında bu noktada sıra dışı bir durum yok. Çünkü Galler çifti genel olarak bazı tatillerini bu konutlarında geçiriyor.

Paskalya tatili süresince orada Kate, çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte vakit geçirip yaşadığı şokun etkisinden kurtulmaya çalışacak.

Bu tatil, önümüzdeki üç hafta boyunca resmi görevlerinden izin alan William için de bir soluklanma fırsatı olacak.

ÇOCUKLARINA DURUMU ANLATIRKEN ÇOK ZORLANMIŞ

Kate Middleton, dünyayı şoke eden açıklamasında hastalığıyla ilgili kendilerini en çok zorlayan kısmın bu durumu, 10 yaşındaki George, 8 yaşındaki Charlotte ve 5 yaşındaki Louis'ye anlatmak olduğunu belirtmişti.

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Birçok kaynağa göre de Kate açıklamasını bilerek geçtiğimiz cuma gününe bıraktı. Çünkü o gün çocukların okulu tatile girdi ve bu şekilde arkadaşları ya da öğretmenlerinden gelebilecek endişe dolu yorumlardan olabildiğince uzak tutulmaya çalışıldı üç kardeş.

İngiliz ve ABD'deki internet sitelerine göre Kate Middleton ile Prens William, bu sürecin sonunda biraz nefes almak için çocuklarını da alıp Anmer Hall'da gitti. Bunun için de karayolunu değil helikopteri tercih etti. Bir helikopter aileyi aldı ve kırsal kesimdeki evlerine bıraktı.

Bu gelişmenin ardından Kate ile William'ın, St. George's Şapeli'nde yapılacak olan bu yılki Paskalya ayinine de muhtemelen katılmayacağı konuşuluyor şimdi.

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Bu arada tedaviye rağmen Kate ile William'ın bir sürpriz yapıp çocuklarıyla birlikte törene katılabileceğini umanlar olduğunu da hatırlatalım.

Ama genel görüş, Galler çiftinin Paskalya'da ailenin diğer üyelerine katılmak yerine kendi aralarında kutlama yapacağı yönünde.

Geçen şubat ayının sonundan itibaren önleyici kemoterapi tedavisi görmeye başladığını açıklayan Kate'in durumu da kalabalıklar arasına girmemesini gerektiriyor zaten.

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2024 ONLAR İÇİN İYİ BAŞLAMADI

İngiliz kraliyet ailesi bu yıla çok hareketli ve olumsuz gelişmelerle başladı. Ocak ayının ortalarında önce Kate Middleton'ın karın bölgesinden bir operasyon geçirdiği açıklandı.

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Aynı gün birkaç saat sonra da bu kez Kral Charles'ın prostat nedeniyle tedavi göreceği açıklaması geldi. Şubat ayında da Kral'ın kansere yakalandığı açıklandı.

Ama normal koşullarda büyük olay olması gereken bu durum Kate Middleton'ın karın ameliyatından sonra hiç ortada görünmemesi nedeniyle gölgede kaldı. Galler Prensesi çok sayıda iddianın merkezinde kaldı.

Sonunda geçtiğimiz cuma günü Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı videosu yayınlandı.

Bunun ardından komplo teorileri yine bitmek bilmedi. Videonun yapay zeka ürünü olduğundan, Kate'in çoktan öldüğüne ama açıklanması için zemin hazırlandığına uzanan bir dizi iddia hala sosyal medyanın gündeminde.

BU İKİ AYRINTI YÜREKLERE DOKUNDU

Bu arada bütün bu olup biteni Kate ile William'ın hayranlarının gözünde daha da dramatik hale getiren bir hatta iki ayrıntı var.

Bunlardan ilki çiftin en küçük çocuğu Prens Louis'inn 23 Nisan'daki doğum günü. Diğeri de Kate ile William'ın 29 Nisan'daki evlilik yıl dönümü.

Geçtiğimiz yıllarda bu önemli günleri büyük bir mutluluk içinde kutlayan çiftin bu kez biraz boynu bükük kalacak olması hayranları için de üzüntü kaynağı oldu.

Görünüşe göre İngiliz kraliyet ailesi, özellikle de Kate Middleton daha uzun süre bu tür söylentilerin, komplo teorilerinin merkezinde yer alacak. Neler olacağını ise zaman gösterecek....