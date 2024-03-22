Galler Prensesi Kate kÃ¶tÃ¼ haberi kendisi duyurdu: Kanserim ama iyi olacaÄŸÄ±m

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GeÃ§tiÄŸimiz ocak ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±nda karÄ±n bÃ¶lgesinden bir operasyon geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klanan ve o zamandan bu yana ortalarda gÃ¶rÃ¼nmeyen Galler Prensesi Catherine ya da halk arasÄ±ndaki adÄ±yla Kate Middleton sonunda ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Prens William ile evli olan Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi 42 yaÅŸÄ±ndaki Middleton, ortaya Ã§Ä±ktÄ± ama kÃ¶tÃ¼ haberi de kendisi verdi. ÃœÃ§ aydÄ±r ortada gÃ¶rÃ¼nmediÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda bin bir tÃ¼rlÃ¼ dedikodu Ã¼retilen Kate Middleton kanser olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Hangi tÃ¼r bir kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmeyen Middleton, koruyucu kemoterapi gÃ¶receÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

GeÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Windsor'da aÃ§Ä±k havada Ã§ekilen bir video aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Kate Middleton, bu haberin hem kendisi hem de kocasÄ± William iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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HASTALIÄžINI BÄ°R VÄ°DEOYLA AÃ‡IKLADI

Middleton sÃ¶zlerine "Bu fÄ±rsattan yararlanarak, tÃ¼m harika destek mesajlarÄ±nÄ±z ve iyileÅŸme sÃ¼recim sÄ±rasÄ±nda gÃ¶sterdiÄŸiniz anlayÄ±ÅŸ iÃ§in kiÅŸisel olarak teÅŸekkÃ¼r etmek istedim" sÃ¶zleriyle baÅŸladÄ±.

TÃ¼m aile iÃ§in inanÄ±lmaz zor birkaÃ§ ay geÃ§irdiklerini sÃ¶yleyen Kate, kendisiyle ilgilenen saÄŸlÄ±k ekibini de "harika" diyerek tanÄ±mladÄ± ve onlara da teÅŸekkÃ¼r etti.

Galler Prensesi Kate Middleton sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ocak ayÄ±nda Londra'da bÃ¼yÃ¼k bir karÄ±n ameliyatÄ± geÃ§irdim ve o sÄ±rada durumumun kanser olmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yordu. Ameliyat baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Ancak ameliyat sonrasÄ± yapÄ±lan testlerde kanser olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bu nedenle tÄ±bbi ekibim bana Ã¶nleyici kemoterapi almamÄ± Ã¶nerdi ve ÅŸu anda bu tedavinin erken aÅŸamalarÄ±ndayÄ±m."

Bu durumun kendileri iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok olduÄŸunu belirten Middleton, kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± ve aileleri iÃ§in bu durumu yÃ¶netme konusunda ellerinden geleni yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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Ã‡OCUKLARINA Ä°YÄ° OLACAÄžINA DAÄ°R SÃ–Z VERDÄ°

Galler Prensei "Tahmin edebileceÄŸiniz gibi bu zaman aldÄ±. Tedavime baÅŸlamak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ameliyatÄ±n ardÄ±ndan iyileÅŸmeyi bekledim. Ama en Ã¶nemlisi, her ÅŸeyi George, Charlotte ve Louis'e kendilerine uygun bir ÅŸekilde aÃ§Ä±klamak ve onlara benim iyi olacaÄŸÄ±ma dair gÃ¼vence vermek zamanÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±."

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Ã‡ocuklarÄ±na iyi olacaÄŸÄ± konusunda sÃ¶z verdiÄŸini belirten Middleton " Onlara da sÃ¶ylediÄŸim gibi iyiyim ve iyileÅŸmeme yardÄ±mcÄ± olacak ÅŸeylere odaklanarak her geÃ§en gÃ¼n daha da gÃ¼Ã§leniyorum. William'Ä±n yanÄ±mda olmasÄ± da bÃ¼yÃ¼k bir rahatlÄ±k ve gÃ¼vence kaynaÄŸÄ±. Ã‡oÄŸunuzun gÃ¶sterdiÄŸi sevgi, destek ve nezaket gibi. Bu ikimiz iÃ§in de Ã§ok ÅŸey ifade ediyor."

Kate Middleton tedavi sÄ±rasÄ±nda aile olarak zamana, alana ve mahremiyete ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu da belirtti. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:" Ä°ÅŸim bana her zaman derin bir neÅŸe duygusu verdi ve mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunda geri dÃ¶nmeyi sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum, ancak ÅŸimdilik tamamen iyileÅŸmeye odaklanmam gerekiyor."

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Kate Middleton, Ã§ocuklarÄ± 10 yaÅŸÄ±ndaki George, 8 yaÅŸÄ±ndaki Charlotte ve 5 yaÅŸÄ±ndaki Louis'ye iyi olacaÄŸÄ± konusunda gÃ¼vence verdiÄŸini sÃ¶yledi.

KANSER HASTALARINA SESLENDÄ°: YALNIZ DEÄžÄ°LSÄ°NÄ°Z:Â Bu arada kendisi gibi kansere yakalanan baÅŸka insanlara yÃ¶nelik bir mesaj da verdi Middleton:'Åžu anda, hayatlarÄ± kanserden etkilenen herkesi de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Hangi biÃ§imde olursa olsun bu hastalÄ±kla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan herkes lÃ¼tfen inancÄ±nÄ± ve umudunu kaybetmesin. YalnÄ±z deÄŸilsiniz.'





AMELÄ°YAT SONRASI TESTLERLE ORTAYA Ã‡IKTI

Bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamada Kate Middleton'Ä±n karÄ±n bÃ¶lgesinden bir operasyon geÃ§irdiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. AynÄ± duyuruda iki hafta hastanede kaldÄ±ktan sonra da Paskalya bitimine kadar evinde dinleneceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

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AyrÄ±ntÄ±sÄ± aÃ§Ä±klanmayan sadece "karÄ±n bÃ¶lgesi" denilen operasyonun sonrasÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Kate'in kanser olmadÄ±ÄŸÄ± bilgisi de yer alÄ±yordu.

Kensington SarayÄ±, bu akÅŸamki aÃ§Ä±klamasÄ±nda da Kate'in kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n operasyon sonrasÄ± yapÄ±lan testlerle ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AYRINTI VERÄ°LMEYECEK

Kensington SarayÄ±, Kate'in ne tÃ¼r bir kansere yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve hangi evrede olduÄŸuna dair ayrÄ±ntÄ±larÄ±n verilmeyeceÄŸini duyurdu.

Kate Middleton, geÃ§tiÄŸimiz ayÄ±n son dÃ¶neminde koruyucu kemoterapi tedavisine baÅŸladÄ±. Kensington kaynaklarÄ±nÄ±n belirttiÄŸine gÃ¶re ÅŸu anda iyileÅŸme sÃ¼recinde bulunuyor.

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Kate'in bu aÃ§Ä±klamasÄ± da Prens William'Ä±n aile baÄŸlarÄ± bulunan aynÄ± zamanda vaftiz babasÄ± olan Yunanistan KralÄ± Konstantin iÃ§in dÃ¼zenlenen anma gÃ¼nÃ¼ne neden katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. William, o anma tÃ¶renine son anda "kiÅŸisel sebeplerle" katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

Kensington SarayÄ±, Kate'in kanseriyle ilgili spekÃ¼lasyon yapÄ±lmamasÄ±nÄ± isteÄŸinde de bulundu

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