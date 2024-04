Hüseyin hızlı çıktı, 10 ayda bebek haberi geldi... Erkek çocuğu bulana kadar bebek yapacaklar

Haberin Devamı

ERKEK BEBEĞİ BULANA KADAR DEVAM!

Şimdi haftalarca konuşulan o törenin ardından milyonların beklediği mutlu haber de geldi: O genç çiftin bir bebeği olacak! Bir başka deyişle haftalar boyu o düğünün yankılarını konuşanların kulaklarını diktiği hamilelik haberi sonunda duyuldu.

1 Haziran 2023'te seçkin konukların önünde, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak evlenen o iki gencin başka bir heyecanı daha var şimdi! Bebeğin cinsiyeti... Çünkü bulundukları konuma göre bebeğin erkek olması gerek. Aksi halde aralarına bir erkek bebek katılana kadar çocuk yapmaları gerekecek.

HAMİLELİK HABERİ RESMEN DUYURULDU

Konunun meraklıları Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Rania'nın ilk göz ağrısı Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ve karısı Prenses Rajwa'dan söz ettiğimizi anladı çoktan.

Geçen hafta, her ikisi de 29 yaşında olan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın bir bebek beklediği Amman Sarayı'nın resmi sosyal medya sayfasından duyuruldu.

Royal Hashemite Court tarafından yapılan paylaşımda "Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa'nın bu yaz ilk bebeklerini beklediğini haber vermekten mutluluk duyarız" denildi.

Hüseyin ile Rajwa'nın bebeği, 62 yaşındaki Kral 2. Abdullah ile 53 yaşındaki Kraliçe Rania'nın ilk torunu olacak.

EN ÇOK CİNSİYETİ MERAK EDİLİYOR

Bu arada bebekle ilgili çok merak edilen başka bir konu daha var: Cinsiyeti...

Ürdün kraliyet ailesinin bağlı olduğu kurallara göre doğacak bebeğin, babası Veliaht Prens Hüseyin'in ardından taht sırasına girmesi için mutlaka erkek olması gerekiyor. Çünkü Ürdün'de sadece ailenin ilk dünyaya gelen erkek çocuğu tahta veliaht oluyor.

Eğer Prens Hüseyin ve Prenses Rajwa'nın doğacak bebeği kız olursa taht üzerinde herhangi bir hakkı olmayacak. Bu durumda genç çiftin bir erkek bebek sahibi olmak için çaba göstermesi gerekecek.

HER AN YENİ BİR HAMİLELİK HABERİ DUYULABİLİR: Bu arada başka bir not... Abdullah ile Rania, çok da uzak olmayan bir gelecekte yeni bir torun haberiyle daha mutlu olabilir. Çünkü çiftin büyük kızları Iman da ağabeyi Hüseyin'den üç ay önce hayatını Jameel Alexander Thermiotis ile birleştirdi. Onların düğünü de gayet görkemli bir şekilde yapıldı. Fakat Hüseyin, babasından sonra tahtın veliahtı olduğu için onun ve Rajwa'nın düğün töreni dünya çapında bir olaya dönüştü.

2022'DE NİŞANLANDILAR... KRALİÇE RANİA ONU ÜÇÜNCÜ KIZI İLAN ETTİ

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın nişan haberi 2022 yılının ağustos ayında duyuruldu. Suudi Arabistanlı varlıklı bir ailenin kızı olan Rajwa Alsaif ile Prens Hüseyin'in evlilik yolundaki ilk adımı özellikle de damadın annesi Kraliçe Rania'yı çok mutlu etti.

Giyimi kuşamıyla dünyanın en çok dikkat çeken kadınlarından biri olan Rania, gelini Rajwa'yı üçüncü kızı olarak gördüğünü belirtti. Gelin Rajwa'nın kaynanasına olan benzerliği de o dönemde uzun süre konuşuldu.

NASIL TANIŞTIKLARI BÜYÜK MERAK KOUNUSU OLDU

Bu arada düğün öncesi en çok konuşulan konu Hüseyin ile Rajwa'nın nasıl tanıştığı oldu. İlk dönemde gençlerin görücü usulüyle tanıştırıldığı, hatta Rajwa'yı bizzat Kraliçe Rania'nın kendisine gelin olarak seçtiği ileri sürüldü.

Bu teoriye göre Rajwa'nın ailesi bir başka evlilik aracılığıyla zaten Ürdün kraliyet ailesine yakındı. Gelin Rajwa'nın annesi, Prens Hüseyin'in amcası Fahda Al Hashem'in karısı Sharifa'nın kuzeniydi. İki gencin bu bağlantı aracılığıyla tanıştırıldığı ileri sürüldü.

Doğrusu bu konunun bu kadar konuşulmasının nedeni Rajwa ile Hüseyin'in nişanlılıkları sırasında kamuoyu karşısında el ele bile tutuşmamasıydı. Bu yüzden iki gencin birbirine aşık olmadığı, görücü usülü evlendiği ileri sürüldü.

Bu konuda gösterilen örnek ise Hüseyin'in kardeşi Prenses Iman ile onun uğruna dinini ve adını bile değiştiren kocası Jameel Thermiotis idi. Onların okulda tanıştığı biliniyordu. Zaten düğünlerinde de birbirlerine bakışlarından nasıl aşık oldukları gözler önüne seriliyordu.

SONUNDA HÜSEYİN NASIL TANIŞTIKLARINI ANLATTI

Fakat bu teorinin ileri sürülmesinden bir süre sonra Hüseyin ile Rajwa'nın gerçekte nasıl tanıştığı ortaya çıktı. Bunu da Prens Hüseyin bizzat kendisi anlattı.

Genç Prens katıldığı bir söyleşide Rajwa ile kendisini eski bir okul arkadaşının tanıştırdığını söyledi. Bu durumu da şöyle ifade etti: Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz."

GELİN KAYNANA ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

Prens Hüseyin ile evlendikten sonra prenses unvanını alan Rajwa için düğün öncesi en az onun kadar gösterişli ve konuşulan bir kına gecesi düzenlendi.

O törende Rajwa ile kaynanası Kraliçe Rania'nın yakınlığı da gözlerden kaçmadı. Hatta Rania'nın yaptığı konuşma sırasında Rajwa'nın gözyaşlarını tutamadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Sonunda Prens Hüseyin ile Rajwa Alsaif, 1 Haziran 2023'te dünyanın önde gelen devlet temsilcilerinin ve kraliyet ailesi üyelerinin huzurunda uzun süre konuşulan bir törenle evlendi. Şimdi de yakında dünyaya gelecek bebekleri aracılığıyla hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

BU ÇİÇEK ÜRDÜN'ÜN SİMGESİ: Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif nikah ve düğünün bir bölümünde ünlü modacı Eli Saab'ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi. Asimetrik kesim yakasıyla dikkat çeken gelinlik güzel gelinin bedenine oturuyordu. Her kraliyet düğününde olduğu gibi Rajwa'nın gelinliğinde de bazı simgeler vardı elbette. Rajwa'nın gelinliğinin arka kısmı ise biraz daha süslüydü. Uzun kuyruğun üzerinde lazerle kesilip hazırlanan çiçek motifleri yer alıyordu. Ki o motifler Ürdün'ün ulusal çiçeği olan siyah iris çiçeğini simgeliyordu. Bu çiçek, genel olarak Amman'ın güney kısmında, Karak ve Madaba antik kentleri arasındaki bölgede yetişiyor.





Gelin Rajwa, bebem haberinin duyurulmasından yaklaşık iki ay önce büyük bir acı yaşadı... Babasını kaybetti.