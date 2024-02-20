Sekiz ay önce dünyanın en mutlu geliniydi... Şimdi yas tutuyor

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İşte o gösterişli törende önce gelinliği, ardından da uzun süre konuşulan bembeyaz elbisesi içinde mutluluktan uçan genç gelin şimdi yas tutuyor.

Çünkü kısa süre önce bir insanın yaşayabileceği en büyük acılardan biriyle yüzleşti... Hayatının her anında yanında olan babasını kaybetti.

ÜRDÜN KRALİYET AİLESİ YAS İLAN ETTİ

Bu gösterişli düğünün şimdi baba acısıyla yüreği yanan gelini; Ürdün kraliyet ailesinin gelini Prenses Rajwa.

Geçen yıl haziran ayında ülkenin veliaht prensi Hüseyin ile evlenen ve bu şekilde ülkenin gelecekteki kraliçesi olan Rajwa'nın babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, 71 yaşında hayata veda etti.

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Acı haber, Ürdün kraliyet ailesinin resmi internet sitesinde duyuruldu. 18 Şubat'ta yapılan duyuruda Al Saif ailesiyle birlikte Ürdün kraliyet ailesinin de üç gün boyunca yas tutacağı belirtildi.

KAYINPEDERİ İÇİN PAYLAŞIM YAPTI

Prenses Rajwa'nın kocası, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin de kendi Instagram sayfasından kayınpederine saygı duruşunda bulundu.

2022 yılında Rajwa ile nişanlandığı gün kayınpederine sarılırken çekilen fotoğrafını paylaştı Hüseyin.

Ardından da "Derin bir üzüntü ve kederle, sevgili kayınpederime veda ediyoruz. Onun nezaketini, cömertliğini ve dürüstlüğünü her zaman hatırlayacağız" diye yazdı. İş insanına rahmet, ailesine ve yakınlarına da sabır diledi.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ GÖRMÜŞTÜ

İş insanı Al Saif'in, Ürdün kraliyet ailesine gelin giden kızı Rajwa'nın yanı sıra Faysal ve Nayef adında iki oğluyla Dana adında bir kızı daha bulunuyor. Al Saif, Azza Al Sudairi ile evliydi. Al Saif, 71 yaşındaydı.

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Rajwa'nın babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, bir inşaat mühendisi. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan Al Saif, ülkesinin önde gelen inşaat şirketlerinden birinin de kurucusu.

Ülkesinin tanınmış iş insanlarından biri olan Al Saif; geçen yıl 1 Haziran'da kızının düğününde de onun yanındaydı.

Düğünün ardından düzenlenen yemekte konukları kapıda karşılayanlar arasında Rajwa'nın annesi ile babası da yer aldı. O anlarda gelin ile damadın diğer yanında da Ürdün Kralı Abdullah ile eşi Kraliçe Rania da bulunuyordu.

GEÇEN YILA DAMGA VURAN DÜĞÜN

Yılın düğünü olarak tarihe geçen törene dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyeleri, devlet temsilcileri ve iki ailenin yakınlarının da aralarında bulunduğu 1700 kişi katıldı. K

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onuklar arasında Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William, Hollanda Kraliçesi Maxima, kocası Kral Willem Alexander, en büyük kızları Prenses Catharina Amalia İspanya'nın eski kralı Juan Carlos ile karısı Sofia, İsveç Veliaht Prensesi Victoria ile kocası Prens Daniel, o dönemde Danimarka Veliaht Prensi olan Frederik ile karısı Mary de yer alıyordu.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ile Rajwa Al Saif, geçen yıl 1 Haziran'da evlendi. Tören, yılın düğünü olarak kayıtlara geçti.