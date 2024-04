Ünlü oyuncu film çekiminde tanıştığı polis memuruyla evlenmişti... 58 yaşında büyükanne oldu

Haberin Devamı

Önce rol aldığı polisiye filmin çekiminde bir polisle tanıştı. Birbirlerine aşık olup evlendiler. Hem de tam 31 bir yastığı baş koyuyorlar.

Üstelik büyük çocukları kısa süre önce onlara eşsiz bir mutluluk yaşattı. İlk torunlarını kucakladılar.

İLK TORUNU KUCAĞINA ALDI

Bu sözünü ettiğimiz kişi bir dönem rol aldığı Başka Tanrının Çocukları (Children of a Lesser God) filmiyle hem Oscar kazanan hem de kariyerinde aniden parlayan Marlee Matlin.

O filmle yakaladığı çıkışı sürdüren Matlin ile 1993 yılında evlendiği kocası Kevin Grandalski, geçen hafta çok büyük bir mutluluk yaşadı,

Dört çocuklarından biri olan Sara Rose sevgilisiyle birlikte bir kız bebek sahibi oldu. Marlee Matlin de bu mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.

Haberin Devamı

Daha 60 yaşını bile görmeden 58 yaşında büyükanne olan Matlin, ilk torunlarına Brooklyn Rose adını verdiklerini de belirtti.

Malee Satlir, ilk kez büyükanne olacağı habirini kızının hamileliğinin ilk dönemlerinde yine sosyal medyadan duyurmuştu.

Sarah ve sevgilisi genç yaşta anne- baba olma mutluluğu yaşıyor.

HAMİLELİK HABERİNİ DE SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Matlin ile 27 yaşındaki kızı Sarah Rose, geçen aralık ayında birlikte kamera karşısına geçtikleri bir videoyla aileye yeni bir kız bebek katılacağını duyurdu,

Karnı giderek belirginleşen kızı Sara ile birlikte kamera karşısına geçtiği bu videoda Marlee Matlin , kocaman bir dilim pasta ile bebeğin kız olacağının haberini de verdiler.

Haberin Devamı

ROL ALDIĞI POLİSİYE FİLMİN ÇEKİMİNDE TANIŞTIĞI POLİSLE EVLENDİ

Marlee Matlin, 1993 yılından bu yana polis memuru Kevin Grandalski ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Çiftin tanışma öyküsü ve çok ilginç... Matlin o dönemde Reasonable Doubts adlı filmde rol alıyordu.

Stüdyo dışı sahnelerin çekimi sırasında çevrede güvenliği sağlamakla görevli polislerden biri de Kevin Grandalski idi. Özetle Matlin, polisiye bir filmin çekiminde tanıştığı polisle büyük bir aşka düştü. 1993 yılında tanışan çift, aynı yıl evlendi.

Marlee Matlin ve kocası Kevin Grandalski'nin Sara Rose dışında 23 yaşında Brandon Joseph, 21 yaşında Tyler Daniel ve 21 yaşında Isabelle Jane adında üç çocuğu daha bulunuyor.

Haberin Devamı

ADI TATİNE GEÇTİ: Yeri gelmişken küçük bir not daha. Marlee Matlin en iyi kadın oyuncu dalında Oscar kazanan ilk işitme engelli oyuncu olarak tarihe geçti.





OSCAR KAZANAN İLK İŞİTME ENGELLİ OYUNCU

Henüz 18 aylıkken geçirdiği bir hastalık sonucu sağ kulağı işitme yetisini yitiren sol kulağı da yüzde 8 0oranında az duyan Marlee Matlin buna rağmen tiyatro sahnesinde başladığı kariyerini sinemada sürdürdü.

Daha yedi yaşındayken işitme engelliler için sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği International Center on Deafness and the Arts (ICODA) tarafından sahnelenen Oz Büyücüsü adlı oyunda sahneye çıktı.

Haberin Devamı

Sonra da adını sinema tarihine yazdıran Başka Tanrının Çocukları filmi geldi. Yönetmenliğini Randa Haines'in üstlendiği filmin konusu bir yana baş kadın oyuncusu yani Marlee Matlin de çok özeldi.

Filmdeki performansı o kadar etkileyiciydi ki o sırada 22 yaşında gencecik bir yıldız olan Matlin, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazandı. Bu şekilde de o döneme kadar bu ödülü kazanan ilk işitme engelli ödüllü oyuncu olarak tarihe geçti.