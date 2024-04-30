Bir yastıkta 42 yıl... Tanıştığı ilk gece evlenme teklif etti: Yıldırım çarpması gibiydi

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Ama elbette mensuplarının yeni aşklara çok kolay yelken açtığı gösteri dünyasında bunun tam tersi örnekler de var. Kulağa ilk anda inanılmaz gelse de 35 hatta 40 yıl süren bazen bunu da geçen evliliklere imza atan ünlüler var.

Belki de bunlar azınlıkta olduğu için böylesine dikkat çekiyor. İşte bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız size.

Bu ünlü oyuncuyla karısının evliliği bundan tam 42 yıl önce başladı. Üçü kız biri erkek dört çocuklarıyla hala da sürüyor. Üstelik sinemanın bu ünlü yıldızı bir süre önce dede bile oldu.

O FOTOĞRAFI GÖRENLER UZUN SÜRE GÖZLERİNİ ALAMADI

Hollywood standartlarına göre kulağa inanılmaz gelen bu öykünün kahramanları deneyimli oyuncu Andy Garcia ile karısı Marivi Lorido.

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68 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta 1982 yılından bu yana evli olduğu karısı Marivi Lorido'nun yeni yaşını görenlerin uzun süre gözlerini alamadığı bir paylaşımla kutladı.

Yıllar öncesinden gelen o fotoğraf Garcia ile Lorido'nun düğünlerinde çekilmişti. Ünlü oyuncu, bu paylaşımında "Mutlu yıllar aşkım" diyerek karısı ve dört çocuğunun annesi Marivi'nin yeni yaşını kutladı.

Böyle anlatınca birçok çiftin aşkına benzer görünüyor. Ama Garcia ile Marivi'nin aşkı bunun çok daha ötesinde. Tanıştıklarında Garcia henüz ünlü bir oyuncu değildi, karısı Marivi ise bir yapımcıydı. Yani ikisi de aynı sektörde emek harcıyordu ünlü çift.

Şöyle biraz geriye gidip çiftin tanışma öyküsüne de bir bakalım.

Garcia ile Marivi'nin evlilikleri 1982'de başladı ama tanışıklıkları bunun da yıllar öncesine dayanıyor. Kısaca söylersek çift birbirlerini tam 50 yıldır tanıyor. Yani orta yaşlı bir insanın ömrü kadar süredir sevgili ve eş olarak hayatı paylaşıyorlar!

'SANKİ YILDIRIM ÇARPMASI GİBİYDİ... ONU ELİMDEN KAÇIRMAK İSTEMEDİM'

Andy Garcia; karısıyla tanıştığında neler hissettiğini bir röportajında şöyle anlatmıştı: "İlk görüşte aşktı... Sanki yıldırım çarpması gibiydi."

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Ünlü oyuncu yine aynı röportajda gerisini de şu sözlerle tanımladı: "Bazı insanlar birbirlerini uzun süre tanır. Önce arkadaşlık ederler ve sonra da bir aşk doğar. Ama bizimki öyle değildi. O gece onu görür görmez ayaklarım yerden kesildi. Tanıştığımızda onun hayatımın kadını olduğu çok açıktı."

Çiftin öyküsü bu kadar da değil. Andy Garcia, daha Marivi ile tanıştığı ilk gece ona evlenme teklif etti... Tabii ki karşısındaki genç kadın bunu çok da ciddiye almadı.

Hatta Garcia'ya "Eminim bu gece bütün kızlara evlenme teklif ettin" dedi. Ama Garcia'ya sorarsanız bu doğru değildi.

Yine de evlenmeleri hemen olmadı. Genç çift, aşk ateşiyle tam 7 yıl flört etti. Ama Andy Garcia neden Marivi'ye tanıştıkları gece evlenme teklif ettiğini şöyle özetledi: " Böyle şeyler olabilir. Onu elimden kaçırmak istemedim."

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BİR DE TORUN SAHİBİ OLDULAR

Sonunda Andy Garcia ile Marivi Lorido, 1983 yılında evlendiler. Bu mutlu evlilikten 40 yaşında Dominik, 36 yaşında Daniella 32 yaşında Alessandra ve 22 yaşında Andres adında dört tane çocukları dünyaya geldi.

Andy ile Marivi bu arada torun sahibi olma mutluluğunu da yaşadı. Kızları Daniella'nın dünyaya getirdiği Violetta sayesinde dede ve babaanne olarak bir kez daha mutluluklarını perçinlediler.

DAHA ÜNLÜ OLMADAN TANIŞTILAR

Tam adıyla Andrés Arturo García Menéndez olan ünlü oyuncu da eşi de Küba kökenli. Ama tanıştıkları, aşklarının başladığı ve yaşadıkları yer ABD. Garcia'yı oyuncu olarak kamera karşısında herkes tanıyor.

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Eşi Marivi oyuncu olmasa da o da Hollywood'da bilinen bir yapımcı. Çiftin kendilerine ait bir yapım şirketi de bulunuyor.

Miami'deki bir barda tanıştıklarında Garcia henüz bugünkü gibi ünlü bir oyuncu değildi. Ama Marivi genç yaşına karşın kariyerinde sağlam adımlarla ilerliyordu. Bir başka deyişle Garcia'nın şöhret basamaklarını tırmanmasında karısının da büyük desteği oldu.

Andy Garcia ve Marivi Lorido, kızları Daniella'yı kendi elleriyle evlendirmişlerdi. Hatta ondan bir de torun sahibi oldular. Ama Daniella'nın evliliği bu yılın başlarında bitti.