Kate, yakışıklı prensi böyle etkilemiş... Adım adım baştan çıkardı... O geceden sonra ona başka bir gözle bakmaya başladı

Aslında milyonlarca kişinin bütün bunlara inanmak için haklı nedenleri de var... Dünyanın farklı yerlerinde kraliyet ailesi mensuplarıyla evlenen sıradan ailelerden gelen genç kızlar bunlar.

Yüzyıllar önce olsa prens ile evlenmek bir yana tanışma fırsatı bile bulamayacak genç kızlar, gelecekte ülkelerinin tahtına geçecek prenslerle evleniyor artık.

Hollanda'nın Arjantin asıllı kraliçesi Maxima, Danimarka'nın Avustralyalı kraliçesi Mary, Norveç veliaht prensi Haakon'un aklını başından alan evlilik dışı ilişkiden çocuk sahibi olan Mette Marit, Monako'nun Güney Afrikalı prensesi Charlene ve tabii ki eski bir gazeteci olan İspanya kraliçesi bunun örneklerinden.

Ama bu konuda hepsinden ünlü iki kişi var. Prens Harry ile ikinci evliliğini yapan Amerikalı Meghan Markle ve tabii ki İngiltere'nin gelecekteki kraliçesi Kate Middleton.

13'ÜNCÜ EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADILAR

Biz de zaten sıradan bir aileden gelen, bu açıdan değerlendirildiğinde Prens William ile evlenmesi çok uzak bir ihtimal gibi görünen Kate Middleton'a biraz yakından bakacağız.

Şu sıralar kanser tedavisi gördüğü için hayatı bir masal olma özelliğini yitirmişse de birçok kişiye göre modern çağların külkedisi Kate.

29 Nisan'da Prens William ile evliliklerinin 13'üncü yıl dönümünü kutlayan Kate'in nasıl olup da geleceğin İngiltere kraliçesi konumuna geldiği uzun süredir tartışılan, konuşulan bir konu zaten. Ama bu önemli gün nedeniyle ayrıntılarıyla bir kez daha masaya yatırıldı.

TANIŞMALARI BİR TESADÜF SONUCU OLMADI

Bu konudaki yorumlara bakılırsa da Kate'in William ile tanışması öyle bir tür tesadüf değildi. Kate, kurduğu strateji ile adım adım William'ı takip etti ve sonunda da dikkatini çekmeyi başardı.

Üstelik bu yorumu yapan da bir tarihçi olan Robert Lacey.

Onun teorisine göre şu anda 42 yaşında olan üç çocuk annesi Kate, geleceğin kralı William'ı "tavlamak" için tarihte en iyi bilinen, en eski stratejiyi uyguladı.

William ile aynı ortamda olmak uğruna aslında gitmek istediği üniversiteyi aklından çıkardı sonra da bir yardım defilesinde giydiği şeffaf elbiseyle genç prensi baştan çıkardı!

Aslında Lacey'in bu yorumu, 2020 yılında yayınlanan Battle of Brothers: William and Harry - The Inside Story of a Family in Tumult adlı kitapta da yer alıyordu. Galler Prensi ile Galler Prensesi'nin evlilik yıl dönümünde konu bir kez daha gündeme geldi.

BU UĞURDA BAZI İSTEKLERİNİ FEDA ETTİ

Yazar ve tarihçi Lacey'e göre Kate Middleton, istediklerini ele geçirmek uğruna bazı ayrıntıları feda etmeye hazır stratejik düşünen bir genç kızdı.

Amacına erişmek uğruna Edinburgh'da kabul edildiği daha iyi bir üniversiteye gitmekten vazgeçip William'ın okuduğu St. Andrews Üniversitesi'ne gitti. Tarihçiye göre bu iki okul akademik olarak aynı standartta bile değildi.

Hatta Kate, William'a ulaşabilmek için Sanat Tarihi bölümüne geçti. Böylece ortak dersleri olacaktı, aynı ortamlarda bulunabileceklerdi. Bu uğurda eğitimiyle ilgili bazı riskleri bile göze aldı Kate.

Robert Lacey'in yorumuna göre Kate'in sürprizleri ve amacına giden yolda hazırladığı strateji sadece bununla da sınırlı değildi.

SONUNDA DA EN BAŞTAN ÇIKARICI ADIMI ATTI

Kişi başına 200 Sterlin tutarında bilet alınarak girilen bir yardım defilesinde William'ı şaşırtıp etkilemenin yolunu da buldu o sırada 19 yaşında olan Kate.

O defilede giydiği ve William'ın kalbinin daha hızlı çarpmasına neden olan yarı şeffaf elbiseyle sadece onu değil herkesi şaşırttı.

Yine tarihçi Lahey'e göre o riskli elbise, Kate'in ülkenin gelecekteki kralının dikkatini çekebilmek için attığı en baştan çıkarıcı adımdı.

Bu arada Kate Middleton'ın o defilede giydiği elbisenin adının da "Baştan Çıkarma Sanatı" olduğunu yeri gelmişken hatırlatalım.

Yine yıllardır konuşulanlara göre zaten bir süredir arkadaşlık ettiği Kate'i o elbise içinde gören Prens William'ın aklı gerçekten başından gitti.

KATE'E BAŞKA BİR GÖZLE BAKMAYA BAŞLADI

İşte o defilenin Kate ile William'ın ilişkisini arkadaşlıktan romantizme çeviren ilk adım olduğu zaten yıllardır konuşulan bir durum.

Yine küçük bir not... O dönemde sadece 30 sterline mal olan o yarı şeffaf elbise yıllar sonra düzenlenen bir açık artırmada 78 bin sterline satıldı. Podyumda yürüdüğü anlar da Kate Middleton'ın en unutulmaz görüntüleri arasında hafızalara yer etti.

O defilenin ardından da William'ın Kate'a bakışı değişti. Gençlerin arasında bir romantik yakınlaşmanın ilk adımları atıldı.

O GECE İLTİFATLAR YAĞDIRDI

Hatta defilenin ardından düzenlenen partide alkolü biraz fazla kaçıran William, Kate'e o güne kadar yapmadığı şekilde iltifatlar yağdırdı.

O geceye kadar Kate'i sağlam, güvenilir ve sempatik bir arkadaş olarak gören Prens William ondan sonra Kate'e aşık bir erkeğin gözleriyle bakmaya başladı.

Ama tabii hemen ikilinin arasında bir aşk başladığını yani Kate'in yakışıklı Prens'in kollarına koştuğunu sanmayın. Anlatılanlara göre defilenin ardından düzenlenen partide William, Kate'e olan ilgisini göstermeye başladı.

Bir rivayete göre beceriksiz bir şekilde genç kızın eline bir öpücük kondurdu. Ama yine anlatılanlara göre Kate ona biraz naz yaptı.

OKULU BIRAKMAYI DÜŞÜNÜRKEN VAZGEÇTİ

Özetle romantizm böyle başladı. Ama yine de aralarındaki iletişimin değiştiği açıkça görülüyordu.

Bu arada Kate o sırada onun başka bir konudaki fikrini de değiştirmişti. Çünkü Prens o dönemde okulu bırakmayı bile aklından geçiriyordu.

Bu konuda bir türlü karar veremiyordu. Sonunda Kate aklını başından aldı ya da aklını başına getirdi ve okulunu bitirdi.

Tabii bu arada hayatının aşkını ve gelecekteki eşini de bulmuş oldu.

'TASARIM ŞEFFAF OLMASA WILLIAM KATE'İ FARK ETMEZDİ'

Bu arada Kate ile birlikte söz konusu elbise de ünlü oldu. Tasarımcısına maliyeti 30 sterlin olan elbise, Kate ile William'ı aşkında bu kadar kilit rol oynadığı için yıllar sonra yapılan bir müzayedede 78 bin sterline satıldı.

Baştan çıkarma sanatı adlı elbisenin tasarımcısı Charlotte Todd, Kate'e o iç çamaşırını giydirenin kendisi olmadığını söyledi yıllar sonra. "Onun kim olduğunu bile bilmiyorum. Tamamen şanstı" diye konuştu.

Ama sonra şunu da söyledi:" Belki de o tasarım şeffaf olmasaydı William onu hiç fark etmeyecekti."