Kocasını aldatıp ona gitmişti... Kaybettiği 'aslan yürekli' nişanlısını anlattı... İkimiz de çok sarsıldık

Ama olmadı, yürümedi... Üç yıl sonra yollarını ayırdılar. Yine de ikisinin de adeti olduğu üzere birbirleriyle dost kalmayı tercih ettiler.

Aradan yıllar geçip bu eski aşıklardan biri ölünce, ayrılığa rağmen geride kalanın dünyası kelimenin tam anlamıyla başına yıkıldı.

İşte şimdi o "geride kalan kişi" eski aşkının ani ve beklenmedik ölümünün kendisinde yarattığı duygusal acılar hakkında ilk kez konuştu.

Gelin bir bakalım kim bu iki eski aşık ve aralarında neler yaşandı.

AŞK KAÇAMAĞI BÜYÜK BİR SKANDAL OLMUŞTU

2000'li yılların ilk çeyreğine damgasını vuran ve bir skandalla başlayan bu aşkın kahramanları Elizabeth Hurley ile ünlü kriket oyuncusu Shane Warne.

Dünyanın önde gelen kriket oyuncularından biri olarak bilinen Shane Warne ile Elizabeth Hurley, 2010 ile 2013 arasında bir ilişki yaşadı. O sırada Hurley, Arun Nayar ile evliydi.

Her ne kadar kendisi evliliklerinin sadece kağıt üzerinde kaldığını söylese de bu yeni ilişkinin adım adım başlaması o dönemde çok konuşulan bir skandala dönüşmüştü.

Hurley ile Warne nişanlandılar ama ayrıldılar. Warne bu ayrılığın ardından yıllar sonra arkadaşlarıyla tatile gittiği Tayland'da kaldığı otel odasında ölü bulundu.

2022 yılının mart ayındaki ölümü uzun uzun gündemi meşgul etti. Gayet sağlıklı ve hayata bağlı görünen Warne'nin beklenmedik ölümü onu sadece basından tanıyanları bile etkiledi.

BU ANİ ÖLÜM İKİSİNİ DE SARSTI

Ama belli ki hiçbiri eski sevgilisi Hurley kadar etkilenmedi. Her ne kadar Shane Warne öldüğünde ikili çoktan yollarını ayırmış olsa da bu ölüm Hurley için çok sarsıcı oldu.

Son dönemde de Hurley sık sık artık hayatta olmayan eski sevgilisini düşünüyor. Bunun nedeni de iş insanı Steve Bing'den dünyaya gelen oğlu Damian'ın ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştirdiği Strictly Confidential adlı film. Sözün burasında Hurley'in de bu filmde rol aldığını hatırlatalım.

Elizabeth Hurley'in anlattığına göre oğlu Damian'ın film çekme sevdası çok küçük yaşlarında başladı. Yani tam da Hurley ile Warne'nin aşk yaşadığı dönemde.

Hatta Damian'ın amatörce çektiği birçok filmde Elizabeth Hurley ile eski nişanlısı Shane Warne gönüllü olarak kamera karşısına geçti.

Belli ki bu filmde oğluyla birlikte oynarken de aklına hep o günler ve artık hayatta olmayan eski aşkı Shane Warne geldi.

İlişkileri sırasında Hurley'in oğlu Damian ile Warne'nin üç çocuğu kardeş gibi olmuştu.

SIK SIK ESKİ AŞKINI DÜŞÜNDÜ

The Telegraph gazetesine bir röportaj veren Elizabeth Hurley, oğlunun ilk yönetmenlik denemesi olan bu filmin bu açıdan Warne ile aralarında bir bağlantı olduğunu söyledi.

Hurley "Evet bu bir bağ. Shane'i kaybetmek korkunçtu. Bilirsiniz bu uzun süre sizinle kalan bir üzüntüdür" diye konuştu.

Elizabeth Hurley'in anlattığına göre oğlu Damian genç yaşında kendisini etkileyen çok kayıp yaşadı. Önce biyolojik babası Steve Bing kendi canına kıydı.

Ardından da aralarında bir tür baba ile oğul yakınlığı kurulan Shane Warne aniden öldü. Bütün bunlar da şu anda 22 yaşında olan Damian'ı olumsuz bir şekilde etkilendi. Onun yaşadığı bu duygusal çalkantıların bir anne olarak Elizabeth Hurley'i de üzmesi kaçınılmazdı.

Bu durumu da şöyle diye getirdi 58 yaşındaki Hurley: " Yaşımız ilerledikçe daha fazla kayıp yaşayacağımızı biliyorum. Ama Damian genç bir adam olarak muhtemelen çoğu kişiden daha fazla kayıp yaşadı. Bu durum beni de etkiledi."

Hurley, yine de bütün bu sarsıcı kayıpların oğlu Damian'ın bir sanatçı olarak kendini ifade edebilmesinde olumlu yanları olduğunu da vurguladı.

UNUTULMAZ BİR AŞK YAŞADILAR

Sonu ayrılıkla bitmiş olsa da Elizabeth Hurley ile Shane Warne her ikisinin de sonradan ifade ettiğine göre unutulmaz bir aşk yaşadı.

Warne, yollarını ayırdıktan beş yıl sonra verdiği bir röportajda Hurley ile geçirdiği dönemi "Hayatının en mutlu dönemi" olarak nitelendirilmişti.

Ardından da "Gelecek ne getirir bilinmez ama birine aşık olmakla birini sevmek arasında fark var. Elizabeth'i her zaman seveceğim ama onunla bir daha bir araya gelebileceğimizi sanmıyorum" diye konuşmuştu.

Warne, birlikteyken çok güzel vakit geçirdiklerini ama bunun çok uzun ömürlü olmadığını belirtmişti aynı röportajda.

HUZUR İÇİNDE UYU ASLAN YÜREKLİM: Shane Warne'in ölümünün ardından Hurley'in yaptığı sosyal medya paylaşımı da çok konuşulmuştu. Instagram hesabından Warne ile birlikte oldukları dönemde çekilen bir dizi fotoğraf paylaşan Hurley "Güneş sonsuza kadar bulutların arkasına girmiş gibi hissediyorum. Huzur içinde uyu benim aslan yüreklim" mesajına da yer verdi paylaşımında.





GÖSTERİŞLİ BİR BİÇİMDE EVLENDİĞİ ARUN NAYAR'IN KARISIYKEN WARNE İLE YAKINLAŞTI: Hurley ile Warne'un 2000 yılında başlayan ilişkisi 2013 yılında sona ermişti. Hurley, Warne ile ilişkisine başladığında Hint asıllı İngiliz iş insanı Arun Nayar ile evliydi.





'BENİM İÇİN BİR BABA FİGÜRÜYDÜ'

Elizabeth Hurley'in, geçen yıl hayata veda eden iş insanı Steve Bing'den dünyaya gelen 19 yaşındaki oğlu Damian da Warne'un kaybıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Damian Hurley, hala Shane Warne'un ölümüne kafa yorduğunu ifade etti. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde Shane Warne'un kendisi için bir baba figürü olduğunun altını çizdi.

Damian Hurley; Warne'un, tanıdığı en iyi insanlardan biri olduğunu ve kaybı nedeniyle kalbinin kırık olduğunu" da belirtti.

KRAL DAİRESİNDE 11 SAAT

Elizabeth Hurley ile Shane Warne'un ilişkisi 2010 yılına damgasını vuran bir skandalla başladı. Sonradan adının karıştığı yasa dışı dinleme skandalları sonucu yayın hayatına son veren İngiliz News of The World Gazetesi, o sırada Arun Nayar ile evli olan Elizabeth Hurley ile Shane Warne'u, Sake No Hana adlı Uzakdoğu restoranının dışında ateşli bir şekilde öpüşürken görüntüledi. Bu fotoğrafların basında yer alması büyük gürültü kopardı.

Daha bu görüntülerin alevi sönmemişken Warne ile Hurley'in yemekten önce de Londra'daki ünlü bir otelin, geceliği iki bin sterline yakın bir otelin kral dairesinde 11 saat geçirdiği ortaya çıktı.

Hurley'in otele girişi ve çıkışı da kamera görüntülerine yansıdı. Çifti otelde kaldıkları süre içinde gören bir tanık da Hurley ile Warne'un "balayında gibi" olduklarını ileri sürdü.

Hurley ise bu olayın ortaya çıkmasından sonra o sırada evli olduğu Arun Nayar'ı aldattığı iddialarını reddetti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Nayar ile birkaç ay önce ayrıldıklarını ve en iyi arkadaşlarının da bunu bildiğini savundu.