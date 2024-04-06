Öz babası görmek bile istemedi... Onu annesinin aşıkları büyüttü... İyi ki doğmuşsun güzel oğlum!

Haberin Devamı

Yıllar önce daha gencecik bir yaşta olan bu ünlü, iş dünyasının önde gelen isimlerinden birine aşık oldu. Başlarda adam da ona aşıktı ama sonra yolları ayrıldı.

Bu arada belki başka zaman olsa ikisini de mutlu edecek bir gelişme yaşandı... Güzel ünlü, hamile kaldı... Ayrılığa rağmen bebeğini de doğurdu. Üstelik öz babası onu kabul etmediği halde.

İşin aslı sonradan o bebeğin babasının gerçekten de ünlü yıldızın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Ama bebek zengin babasının mirasından ve daha önemlisi soyadından mahrum kaldı.

O bebek artık büyüdü ve genç bir delikanlı oldu. Babasının istemediği o bebeğe de annesinin hayatına giren ve ayrılsalar bile dostluklarını sürdürdüğü iki erkek babalık yaptı.

Haberin Devamı

ONA KENDİ SOYADINI VERDİ

Bu öykünün kahramanları İngiliz model ve oyuncu Liz Hurley ile oğlu Damian Hurley.

Modellik ve oyunculuktan sonra bikini tasarımcılığına geçen Hurley'in iş insanı Steve Bing'den dünyaya gelen tek oğlu Damian, 22 yaşına girdi.

Hurley'in eski sevgilisi Hugh Grant ve eski kocası Arun Nayar'ın da desteğiyle büyüttüğü oğlu, artık genç bir adam oldu. Üstelik annesinin izinden gidip onun gibi gösteri dünyasında kariyer yapmaya bile başladı.

Liz Hurley, Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Damian'ın 22'nci yaşını da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Yeri gelmişken hatırlatalım, Damian, biyolojik babası Steve Bing'in değil annesi Elizabeth Hurley'in soyadını kullanıyor.

22 YAŞINA GİRDİ

58 yaşındaki Hurley, oğlu bebekken çekilen bir fotoğrafıyla bir de yakın tarihli başka bir fotoğrafa yer verdi paylaşımında.

Damian'a da "Harika oğlumun 22'nci yaşı kutlu olsun. Seni seviyorum" diye yazdı. Hurley'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.

Haberin Devamı

Kısa süre önce ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştiren hatta o çalışmada annesiyle birlikte çalışan Damian Hurley'in en çarpıcı özelliği annesine ikizi kadar benziyor olması.

Üstelik yıllar geçtikçe bu benzerlik daha fazla dikkat çeker hale geliyor.

BİYOLOJİK BABASI ONU İSTEMEDİ

Damian Hurley dünyaya geldiğinde babası Steve Bing onu istememişti. Hatta küçük bebeğin kendi oğlu olduğunu bile kabullenmedi. Sonra DNA testiyle Damian'ın babasının kendisi olduğu kanıtlandı.

Bu arada Bing'in 2020 yılında kendi canına kıydığını da hatırlatalım.

Damian'ı annesi Liz Hurley tek başına büyüttü. Gençlik yıllarında birlikte olup ayrıldığı ama dostluğunu sürdürdüğü eski sevgilisi Hugh Grant, bebeğin vaftiz babalığını üstlendi. Sonra da onunla ilgisini kesmedi.

Haberin Devamı

Damian, annesi Liz Hurley'in 2007 ile 2011 arasında evli kaldığı Arun Nayar ile de işi bir ilişki kurdu. Hatta ileri sürülenlere göre ona "baba" diyordu. Hurley ile Nayar yollarını ayırdıktan sonra da yine iletişimlerini tamamen kesmediler.

2024 yılına girerken düzenlenen bir partide Liz Hurley ve Damian, Arun Nayar ile buluştu.

Hint asıllı İngiliz iş insanı Nayar, Damian Hurley'in ilk yönetmenlik denemesi olan Liz Hurley'in de oynadığı Strictly Confidential'ın galasında da bir araya geldiler.

Haberin Devamı

Damien Hurley ile Liz Hurley'in gençlik aşkı Hugh Grant'ın arası da iyi. Damian ona "amca" diye hitap ediyor.





Hurley'in eski sevgilisi Shane Warne de Damian'a babalık yapanlardan biri oldu. Warne önceki yıl hayata veda etti.

ÇARPICI BENZERLİK

Elizabeth Hurley ile Damian hakkında en çok konuşulan ayrıntı anne ile oğulun birbirine ikiz kadar benzemesi.

Aslında yaşı daha küçükken biyolojik babası Steve Bing'e daha fazla benzeyen Damian, yıllar geçtikçe annesine "dönmeye" başladı. Bu durum da zaman zaman sosyal medyada gündem konusu oluyor.

Haberin Devamı

Hurley ile oğlu Damian yan yana geldiklerinde anne ile oğuldan çok ikiz kardeş gibi görünüyorlar.

ÜNLÜ FİRMALARIN TANITIM YÜZÜ OLDU

22 yaşına giren Damian, 17 yaşındayken bir kozmetik firmasının tanıtım yüzü oldu. Ondan sonra da birçok firmayla reklam çalışması yaptı.

O dönemde saçları daha uzun olan genç adam, annesine olan benzerliğiyle uzun uzun konuşulmuştu.

Daha sonra yine annesinin rol aldığı Royals dizisinde küçük bir rol üstlendi Damian. Görünüşe göre de oyuncu ve yönetmen olarak kariyer yapacak.

Liz Hurley de her fırsatta oğlunun hayatındaki en önemli erkek olduğunu ifade ediyor. Oğluna karşı aşırı hoşgörülü olduğunu belirten Hurley, bu durumun da Damian'ın tek çocuk olmasından kaynaklandığını belirtiyor zaman zaman.

Damian, annesinin mesleği gereği kamera karşısında büyüdü.





Damian Hurley, bebekliğinde annesinin peşinde koşan paparazzi kameralarına alıştı.