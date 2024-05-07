Menekşe gözlerine şarkılar bile yazılmıştı... Türkiye'nin en güzel kızıydı... Sonra kocasını erken kaybetti ve kendisini üç çocuğuna adadı

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Uzun boyluydu, koyu renk dalgalı saçları omuzlarına dans eder gibi dökülüyordu.

Çok güzeldi güzel olmasına ama onun en çarpıcı yanı gözleriydi. Nadir bulunan bu göz rengi nedeniyle sinemanın efsane yıldızı Elizabeth Taylor'a benzetildi.

Bir başka deyişle tıpkı Taylor gibi menekşe rengi gözleriyle ışıl ışıl bakıyordu dünyaya.

Zaten katıldığı yarışmadan da birincilik tacını giyerek ayrıldı. O artık adını Türkiye'nin en güzel kızları arasına yazdırmıştı.

Türkiye'nin taçlı güzeli, menekşe rengi gözleri nedeniyle Hollywood'un efsane yıldızı Elizabeth Taylor'a benzetiliyordu.

Kısa bir sinema ve müzik deneyiminin ardından evlendi ve kayıplara karıştı. Bu arada başından acı bir olay da geçti ve bunun sonucunda kendini çocuklarına adadı.

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Her ne kadar sinema ve müzik dünyasına yıldırım hızıyla girip bir anda önemli bir çıkış yakalamış olsa da uzun süredir sessiz ve sakin, spot ışıklarının uzağında bir hayat sürüyor.

Biz de Türkiye'nin "menekşe gözlü" bu güzellik kraliçesini bir hatırlayalım istedik.

O dönemi yaşayanlar kimden söz ettiğimizi hemen anladı zaten. Zaten göz rengi bu konudaki en büyük ipucu: Meltem Doğanay....

1986 yılında Türkiye'nin en güzel kızı seçilen, kısa bir sinema deneyimi yaşayan, hatta gözlerine adanmış bir albüm çıkaran ama sonra kayıplara karışan Meltem Doğanay.

1970 yılında Kütahya'da dünyaya gözlerini açtı Doğanay. Aslında bambaşka bir mesleğe sahip olabilecekken katıldığı 1986 Türkiye Güzeli yarışması onun yönünü değiştirdi.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Bu arada batı müziği ve klasik Türk müziği eğitimi de aldı.

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BİR SİNEMA FİLMİ VE BİR ALBÜM

Doğanay, Türkiye Gazeli seçildikten sonra kısa bir sinema deneyimi yaşadı. Yönetmenliğini Ümit Elçi'nin üstlendiği 1991 tarihli Mem u Zin adlı filmde kamera karşısına geçti. Yine aynı yıl Bir Kadın Düşmanı adlı yapımda kamera karşısına geçti.



Bir süre köşe yazarlığı yaptı. Doğanay 1987 yılında katıldığı Asya Pasifik Güzeli yarışmasında da birinci oldu.



Meltem Doğanay, Meneşke Gözler adlı bir albüm de çıkardı. Fakat bu şekilde hızlı başlayan kariyeri aynı hızla ilerlemedi. Sonradan evlendiği Turan Yüceer ile sakin bir hayat kurdu kendine.

KOCASINI ERKEN KAYBETTİ

Bu arada üç tane çocuk sahibi oldu. Ama mutluluğu çok da uzun sürmedi. Kocasını yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaybetti.



İşte ondan sonra da kendini bu evlilikten dünyaya gelen üç tane çocuğunu büyütmeye adadı.

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'GÜZELLİK ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL'

Bundan birkaç yıl önce tatil yaptığı Akçakoca'da gazetecilere konuşan Doğanay, her ne kadar güzelliği ve menekşe gözleri sayesinde hayatı değişmiş olsa da "Benim için fiziki güzellik önemli değil. Bunun dışındaki değerler güzellikten daha üstün" diye konuştu.



Röportajı verdiği 2018 yılında biraz fazla kilosu olduğunu belirten Doğanay "Eşimi kaybettim: Onun getirdiği depresyon nedeniyle biraz kilo aldım" diyerek kendisi için dünyadaki en önemli şeyin çocukları olduğunu söylemişti.

Güzellik kraliçesi seçilerek renkli dünyaya hızlı bir giriş yapan Meltem Doğanay, kendine bambaşka bir yol çizdi. Türkiye'nin taçlı güzeli, erkek kardeşi Bora ile birlikte bir restoran işletiyor.

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HALLE BERRY AĞLADI, O TESELLİ ETTİ

Bu arada Meltem Doğanay ile ilgili başka bir çarpıcı ayrıntı daha var.

Doğanay, 1986 yılında Dünya Güzeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. O yarışmada rakiplerinden biri de sonradan ünlü bir sinema yıldızı olan Halle Berry idi.

Monster's Ball adlı filmle kazandığı Oscar sayesinde adını dünya çapında duyuran Berry o yarışmada ABD'yi temsil etmişti.

Meltem Doğanay o yarışmada dereceye giremeyen Berry'nin çok ağladığını belirtip "Yarışma sayesinde çok ağladı. Onu ben teselli ettim" diye konuşmuştu.

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ADI GİBİ BİR MELTEM MİSALİ ESİP GEÇTİ

Bir başka deyişle Türkiye'nin magazin dünyasından kelimenin tam anlamıyla adı gibi bir meltem misali esip geçti Doğanay.