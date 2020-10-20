Sofranızdan eksik etmeyin! İşte tahinin faydaları…

Tahin, sabahları tüketildiğinde vücuda enerji verir. Gün boyu vücudu dinç tutar.

Protein oranı yüksektir. Vejetaryan beslenenlerin protein ihtiyacını karşılaması için en uygun besinlerden biridir.



Kan akışını düzene sokar, damar tıkanıklığı gibi hastalıkların önüne geçer.

Saç dökülmelerine engel olur, saçların sağlıklı uzamasını sağlar.

Cilt için de faydalıdır. Cildin parlamasını sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur.

Mide dostu besinlerden biridir. Özellikle midedeki şişkinlik sorununa iyi gelir.

Yüksek oranda kalsiyum içerir. Kemik ve kas sistemine fayda sağlar. O nedenle çocuk beslenmesinde de yer almalıdır.

Tahin nasıl tüketilmeli?

Yüksek kalorili bir yiyecek olan tahinin tüketimi aşırıya kaçmadığında kilo sorununu neden olmaz. Genelde pekmezle beraber karıştırılarak yenir. Ancak şeker hastaları için tahin pekmez karışımı uygun olmayabilir. Tahin, sade olarak tüketileceği gibi salatalara da eklenir. Poğaça, kurabiye gibi yiyeceklerin içine eklenerek lezzetli atıştırmalıklar hazırlanabilir.

Tahin fazla tüketilirse kronik iltihaplanmaya sebep olabilir. Bu nedenle ölçüsüne dikkat edilmelidir. Kronik rahatsızlığı olanların bir uzmana danışarak yemelerinde fayda vardır.

Tahin nasıl saklanır?

Tahini güneş görmeyen, mümkünse serin bir yerde muhafaza etmek gerekir. Dilerseniz uygun bir saklama kabına koyarak buzdolabında da saklayabilirsiniz. Tadında ekşime ve görüntüsünde küflenme varsa tahin bozulmuş demektir, kesinlikle yenmemelidir. Uygun saklama koşullarında kapağı açılsa da son kullanma tarihine kadar tüketilebilir.