Akşam çılgın partiler, sabah kan donduran cinayetler: Cennet Cancun'da can pazarı

Dünyanın en güzel kumsallarına sahip olan Meksika'da suç kartellerinin tatil bölgelerinde başlattığı savaş giderek büyüyor. Ülkenin doğusunda bulunan Quintana Roo eyaletinin merkezi olan Cancun’daki uyuşturucu kartelleri, turistlerin bulunduğu popüler plajları, restoranları ve eğlence mekanlarını ele geçirmek için kıyasıya savaşıyor.

ABD'nin yeni sınır politikaları nedeniyle kartellerin yeni rotalar ve pazarlar için amansızca savaştığı ileri sürülürken, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, turistlerin uyuşturucu maddelere göstermiş olduğu talebin de bu tabloda etkili olduğu belirtiliyor.

TURİZM CENNETİNDE SUÇ ORANLARI YÜZDE 783’E TIRMANDI

Karayip Denizinde bulunan ve dünyanın en güzel tatil destinasyonlarından biri olan Tulum ve Cancun, yemyeşil plajları, golf sahaları ve her şey dahil lüks otelleri ile yılda 13 milyon turisti ağırlıyor. Bu nedenle, ülkenin turizm ve kayıt dışı gelirlerinin büyük bir çoğunluğu bu bölgelerden sağlanıyor.

Ülkenin en önemli turizm merkezi olan Tulum ve Cancun, son on yılda uyuşturucu ticaretinin merkezi haline geldi. Bununla birlikte suç oranlarında da rekor artışlar görülmeye başlandı.

Uyuşturucu kartelleri tarafından artan şiddet olayları nedeniyle Meksika deniz piyadeleri Cancun sahillerinde devriye geziyor. Fotofraf: AP

Güvenlik güçlerinin yayınladığı verilere göre, Quintana Roo eyaletinde ülkenin en büyük beş uyuşturucu karteliyle bağlantılı olan 10 uyuşturucu çetesi bulunuyor. Bu suç organizasyonları ise yalnızca Tulum'daki şiddet olaylarını 2019'dan bu yana yüzde 783 arttırdı. Bu oranlar, ABD’deki suç istatistiklerinin beş katından fazla.

Her on cinayetten sekizinin uyuşturucu nedeniyle işlendiği Cancun’daki güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 651 kişinin öldüğü belirtilmişti.

DÜNYANIN UYUŞTURUCU SÜPER MARKETİ

Fakat bu oranlara rağmen turistler Riviera Maya bölgesine akın etmeyi sürdürüyor.

ABD sınır güvenliği nedeniyle uyuşturucu kartellerinin sevkiyatlar çizdikleri yeni güzergâhın başlangıç noktası olan Riviera Maya, aynı zamanda dünyanın uyuşturucu süper marketi haline gelmiş durumda.

Karteller için dünyadaki tüm uyuşturucu maddenin satıldığı “açık pazar” olarak görülen bölge, Meksika’da yetiştirilen esrarın, Kolombiya’dan taşınan kokainin ve Avrupa’dan getirilen diğer uyuşturucu maddelerin dünyaya satıldığı bir merkez durumunda.

Bu durum Amerikalı ve Avrupalı pek çok turistin de bölgeye akın etmesine neden oluyor. Doğal olarak bu durum, uyuşturucu kartelleri arasındaki rekabetin de giderek kızışmasına yol açıyor.

Quintana Roo'nun başsavcısı Oscar Montes de Oca, saldırıların ve ölümlerin ardında yatan sebepleri açıklarken, “Temel sorunumuz turistlerin bölgede artan uyuşturucu talebi. Evlerinde yapamayacakları şeyleri burada yapmaya geliyorlar” ifadesini kullandı.

BÜYÜK OTELLERDEN BÜFELERE, HERKES HARAÇ ÖDÜYOR!

Elbette bu kadar çetenin bir arada bulunduğu ve rahatlıkla hareket ettiği bir ortamda, organize suçun çeşitlenmemesi beklenemez. Çeteler bölgedeki büyük-küçük birçok işletmeyi haraca bağlamış durumda.

Suç örgütleri tarafından ödeme yapmayanların öldürüldüğü veya mülklerinin ateşe verildiği bir düzen hâkim. Yerel bir esnaf derneğinin başkanı ise restoran sahiplerinin yüzde 60’ının günde en az bir kere ödeme yapmaları için tehdit edildiğini söylüyor.

Bölgedeki güvenlik sorunlarının sona ermesi için yerel iş insanlarından oluşan bir kurulun başkanlığını yürüten James Tobin ise “Yani herkes haraç ödüyor. Büyük otellerden, köşe başlarındaki küçük büfelere kadar herkes birilerine ödeme yapıyor” diyor.

TURİSTLER DOKUNULMAZLIK ZIRHININ ALTINDA AMA...

Buna karşın bölgeye akın eden turistler müşteri olarak görüldüğü ve panik yaşanmaması için suç organizasyonları tarafından dokunulmazlık zırhıyla çevrelenmiş durumdalar.

Turistlerin bulunduğu bölgede çatışma yaşanma ihtimalinin düşük olduğuna işaret eden yetkililer, genel duruma göre çok az sayıda turistin silahlı saldırıyla karşı karşıya kaldığını söylüyor.

ABD'nin Meksika büyükelçisi Ken Salazar Mart ayında yaptığı açıklamada Cancun'un turistler için güvenli olduğunu söylemişti. Fakat turistler bölgede yaşanan vahşi katliamlara tanık olmaktan kaçamıyor. Akşam çılgınlarca eğlenen insanlar sabahları plajlara indiklerinde cesetlerle karşı karşıya kalıyor.

Her yıl 13 milyon turist Cancun ve Tulum sahillerine doyasıya eğlenmek için akın ediyor. Fotoğraf: AP

PARTİYİ İPTAL EDERSEN ÖLÜRSÜN!

Birkaç hafta önce, turistler Cancun’un oteller bölgesindeki sahilde ceset parçalarıyla karşılaştı. Kalıntıların bulunduğu yerde incelemeler başlatan güvenlik güçleri işlenen cinayetin organize suçla bağlantılı olabileceğini söyledi.

Sadece bu da değil, yaşanan bir olay Cancun’da “kuralsızlığın” boyutlarını gözler önüne serdi. Birkaç ay önce silahlı bir grup gündüz vakti Playa del Carmen'deki bir sahil kulübüne girerek işletme müdürünü banyoya götürüp infaz etmişlerdi.

Müşteriler cinayetin sebebi olarak, müdürün belediye tarafından düzenlenecek ve günlerce sürecek bir konseri iptal ettirmesi nedeniyle olduğuna inanıyor. Böyle durumlarda uyuşturucu satışlarının düştüğü ve bu nedenle bu saldırının düzenlendiğine inanılıyor.

SALDIRILAR EKONOMİYİ DE ETKİLEDİ

Şurası bir gerçek ki, parti organizasyonları suç organizasyonlarının iştahını kabartan en önemli şey turistlerin katıldığı büyük partiler. Hatırlanacaktır, Kasım ayında Cancún'un birkaç mil güneyinde, Puerto Morelos'taki otel iki çetenin çatışma alanına dönüşmüş, turistler otelin lobisine sığınmak zorunda kalmıştı.

O çatışmanın da temel nedeni düzenlenmesi planlanan partide hangi grubun uyuşturucu satışını yapacağıydı. Polisin de müdahil olduğu çatışmada iki satıcının öldürüldüğü duyurulmuştu.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda 54 yaşındaki bir İngiliz girişimci ve 14 yaşındaki kızının plaja gittikleri esnada motosikletli saldırganlar tarafından vurularak öldürülmesi büyük tepki toplamıştı.

Dünya kamuoyuna yansıyan son yıllarda artış gösteren saldırılar, genel olarak Meksika ekonomisinin önemli bir kısmını oluşturan turizm endüstrisini sarstı.

‘YARATTIĞIMIZ CENNET UYUŞTURUCU TALEBİNİ ARTTIRIYOR’

Otel patronları da kontrolsüz şiddet karşısında rahatsız olduklarını her fırsatta dile getiriyor. Tulum Otelciler Birliğinin başkanı David Ortiz Mena, “Turizmden ne beklediğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim yarattığımız turizm cenneti uyuşturucu talebi yaratıyor. Doğal olarak talebin olduğu yerde arz da oluyor. Ve günün sonunda parti bitip de turistler evlerine gittiklerinde uyuşturucu tacirleri buradan ayrılmıyor” ifadesini kullanıyor.

Eyalet yetkilileri ise suç oranlarını aşağılara çekmek için turizmin niteliği konusunda tartışmalarda bulunuyor. Quintana Roo eyalet yetkilileri tarafından yapılan ankette çıkan sonuçlar, yabancı turistlerin beklentilerini anlamak açısından oldukça önemli.

Anketin sonuçlarına göre bölgeye gelen yetişkin turistlerin yüzde 70’i alkol, uyuşturucu veya cinsellik için Quintana Roo’ya geldiklerini açıklıyor. Bu durumun başka bir felakete yol açtığını düşünen yetkililer, kartellerin Cancun’u küresel bir seks ticareti merkezi haline getirmeyi amaçladığını belirtiyor.

BÜYÜK PARA, GÜCÜ DE BERABERİNDE GETİRİYOR

Yetkililer önemli müzik festivallerinin de uyuşturucu kartellerine milyonlarca dolar kazandıran etkinlikler haline geldiğini söylüyor. Öyle ki, elde edilen büyük miktarlardaki para, yerel yönetimlerde daha güçlü hale gelmelerini sağlıyor.

Müzik festivallerine gelenler için özel düzenlemeler yapan çeteler, VIP masalara bıraktıkları uyuşturucu menüleri üzerinden aldıkları siparişleri karşılamaya başlıyorlar.

Festivalin giriş kapısındaki bir görevli ise “Görünürde hiç polis veya asker yok. Uyuşturucuları rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Covid döneminde dahi tam 5 bin kişiyle ormanda parti yapıldığını hatırlıyorum. Kimse de buna engel olmamıştı” diyor.

50 YIL ÖNCE KURULAN CAZİBE MERKEZİ

Quintana Roo bölgesinde bulunan Cancun olmak üzere bölgede bulunan şehirlerin hikâyeleri de bir hayli ilginç.

Cancun, 50 yıl önce Merkez Bankası tarafından turizmin geliştirilmesi için başlatılan bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Şehrin inşasına girişmeden önce hava koşullarının, sivrisineklerin ve köpekbalığı popülasyonlarını inceleyen uzmanlar, bir turizm merkezi için en iyi yer olarak bugünkü Cancun’u seçmişler.

Birkaç yıl içinde ABD’nin ünlü plajı Miami Beach’dekine benzeyen otellerle çevrelenen Cancun, kumu güneşi ve tarihi mekanlarıyla oldukça göz dolduran bir yer halini aldı.

İlk kurulduğu dönemden itibaren bir cazibe merkezi haline gelen alan, uyuşturucu kartellerinin ilgisini çekmişti. Bu nedenle projeye karteller de dahil olmaya başladı.

CANCUN PANDEMİNDE DAHA DA POPÜLER HALE GELDİ

Fakat son on yıla kadar, karteller Cancun’u kanlı savaşlardan organize suçtan uzak tutmaya özen göstermişti.

Bölgenin Amerika’daki turizm bölgelerine karşı önemli bir alternatif olması isteniyordu. Yıllarca ABD’nin gözde turizm merkezi Florida’ya ciddi bir rakip haline getirilmesi için pazarlandı. Daha sonrasında altın kumsallarda düzenlenen büyük partiler Playa del Carmen ve Tulum'a kadar yaygınlaştı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi de bu turizm cennetinin popülaritesini iyiden iyiye arttırdı. Yasakların olduğu dönemde turistler altın plajlarda doyasıya eğleniyordu. Bununla birlikte, bölgeye yeni otel ve eğlence mekânları açılmıştı.

Bir noktadan sonra bölge öylesine büyüdü ki, altyapı yeterliliği ve finansal getirileri nedeniyle başkent de dahil olmak üzere Meksika’nın diğer şehirlerini geride bıraktı. Bir zaman kampçılardan başka kimsenin gelmediği bu bölgede bugün yüzlerce konaklama merkezi bulunuyor.

Buna gelişmişliğe rağmen, Tulum’da 30 polis ve üç devriye aracından başka güvenlik ekibi bulunmaması dikkat çekiyordu.

REFORMLAR SONRASINDA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN SAYISI ARTTIRILDI

Bölge valileri durumu tersine çevirmek için 2017 yılında çalışmalara başladı. Bu hamleyle birlikte bölgeye 120 polis, 15 devriye arabası ve kurşun geçirmez ekipmanlar bölgeye getirildi. Yerel polislerin hemen hepsi yalan testlerinden geçirildi, psikolojik profilleri çıkartıldı.

Yetkililer ayrıca yerel bir polis akademisi kurdu.

Bu reformlarla, birlikte polis sayısı 1500’e çıktı, kent 2 bin 500 güvenlik kamerası çevrelendi. Bu teknoloji suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yardım etse de, suçu engellemekte yetersiz kalıyor.

Suç çetelerinin yönlendirdiği yerel halk, plajlarların her köşesinde tezgah açıyor. Fotoğraf: AP

'PLAJLARIMIZI KURTARMAMIZ GEREKİYOR'

Öyle ki, güvenlik güçleri çetelerin geniş sahil şeridini ele geçirdiklerini söylüyor. Enformel sektörlerin hızla yaygınlaştığı Tulum’da suç çetelerinin yönlendirdiği yerel halk plajlarda hediyelik eşya, yiyecek-içecek, plaj sandalyeleri, alkol ve uyuşturucu satıyor. Oteller bu durumdan şikayetçi oldukları anda tehdit ediliyor.

Playa del Carmen'de bulunan 53 yaşındaki polis şefi Raul Tassinari, “Plajlarımızı kurtarmamız gerekiyor” diyor. Yetkililer, plajlardaki hakimiyeti arttırmak için her birkaç kilometrede bir güvenlik noktası oluşturmuş.

YENİ BELEDİYE BAŞKANI: AYNI EVDE İKİ KERE UYUMUYORUM

Playa del Carmen'in yeni belediye başkanı ve emekli ceza hâkimi Lili Campos, geçtiğimiz aylarda güvenlik yatırımlarını arttırarak, devriye arabalarının sayısını ve şehirdeki “mobese” sayılarını arttırma kararı aldı.

Bu adımlar suç örgütleri tarafından tepki çekmezken, sokak satıcılarına yönelik başlatılan “temizlik operasyonu” nedeniyle yeni belediye başkanı Campos ölüm tehditleri almaya başladı.

Campos, ölüm tehditlerinin artması nedeniyle “Aynı evde iki kere uyumuyorum” diyor.

Eyalet valisi Joaquin, dünyanın cinayet başkenti haline gelen Acapulco sahiline benzememek için çaba gösterdiklerini belirtiyor ve devam ediyor:

“Bu sorunu çözmek için önemli kaynaklarımız var; büyük fedakarlıklarda bulunuyoruz. Bu sorunu çözmek için sonuna kadar gitmeliyiz.”

The New York Times'da yayımlanan "Along Mexico’s Riviera Maya, Tourists, Drugs and Violence" ve The Wall Street Journal'de yayımlanan "Cancún’s Tourist Idyll Is Shattered by Drug Violence and Homicides" başlıklı yazılardan derlenmiştir.