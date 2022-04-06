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Midyeci Ahmet'in intikam şubesi

#Midyeci Ahmet#Boşanma Davası#Deniz Çiçek
Midyeci Ahmetin intikam şubesi

Seyyar tezgâhta satış yaparken işi büyütüp 25 dükkanlık Midyeci Ahmet zincirini kuran Ahmet Çiçek boşandı. Nafaka olarak eşi Deniz Çiçek'e Beşiktaş'taki merkez şubeyi bıraktı. Ancak o dükkanın tam karşısına yeni bir Midyeci Ahmet açtı. "Şimdi beni bitirmek istiyor" diyen eşi isyanda

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Midyeci Ahmet ilk şubesini Beşiktaş’ta açtı daha sonra ünü tüm Türkiye’ye yayıldı. Midyeci Ahmet’in tutmasındaki en büyük sebeplerden biri de eşi Deniz Çelebi’nin hazırladığı midyelerdi. Ancak çift geçtiğimiz günlerde boşandı. Midyeci Ahmet, Beşiktaş’taki merkez şubesini nafaka olarak eşi ve iki çocuğuna bıraktı. Ancak Midyeci Ahmet bu şubesinin karşısına başka bir dükkân açarak “Beşiktaş ana şubemiz ile markamızın hiçbir şekilde bir bağı kalmamıştır. Gerek satılan ürünler, gerek hizmet kalitesinin kontrolü bünyemizden çıkmıştır. Midye, kokoreç gibi tedarik edilen ürünler kesinlikle tarafımızdan sağlanmamaktadır” diye paylaşım yaptı.

Deniz Çelebi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananlara isyan etti. Çelebi, özetle şunları söyledi: “Bu marka benim kolyem satılarak yaratıldı. Boşanırken Beşiktaş merkez şubeyi bana verdi. Ama ben ve çocuklarım bugün mağdur ediliyoruz. Merkez şube mahkeme kararıyla aldığım tek yer. 25 tane şubesi var. Beşiktaş şubeyi elimden almaya çalışıyor. Çünkü benim bir kadın olarak ayakta durmaya çalışmamı istemiyor. 9 günde karşıma şube açıldı.” 

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#Midyeci Ahmet#Boşanma Davası#Deniz Çiçek

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