Meghan Markle, yüzlerce yıllık o kelimeye "el koymak" istiyor

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ANTİK YUNANCA KELİMEYE 'SAHİP ÇIKMAYA' ÇALIŞIYOR

Eşi Harry ve oğulları Archie ile birlikte ABD'ye yerleşen, kızı Lilibet Diana'yı da orada dünyaya getiren Meghan Markle, yüzlerce yıldır kullanılan antik Yunanca bir kelimeye, deyim yerindeyse "sahip çıkmaya" çalışıyor.

TİCARI MARKA OLARAK TESCİL ETTİRMEK İÇİN BAŞVURDU

İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlere göre 40 yaşındaki Markle, eşi Harry'le birlikte sohbet programları hazırlamak için milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı dijital yayın platformundaki podcast'i için "Arketip" (Archetype) kelimesini isim olarak seçti. Bu kelimeyi ticari bir marka olarak tescil ettirmek amacıyla da ABD Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulundu.

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ARCHEWELL VAKFI'NA AİT OLACAK

Bu sözcük, Markle ve Harry'nin podcast yayınları hazırlayacağı Spotify'ın değil oğulları adına kurdukları Archewell Audio'nun malı olacak. Bu arada firmanın Harry ile Meghan'a program yapmaları karşılığında 31 milyon dolara anlaşma yaptığını da hatırlatalım.

Markle ile Prens Harry, bunun karşılığında bu zamana kadar sadece 2020 yılının Noel döneminde dinleyiciyle buluşan 35 dakikalık bir yayın hazırladı. O yanında, minik oğulları Archie'nin de sesi duyuluyordu.

Fakat Archetype (Arketip) kelimesi konusunda Markle'ın önünde bir engel var. Çünkü bu kelime daha önce bir cilt bakımı ve temizlik şirketi tarafından kendi isimleri olarak tescil ettirilmiş durumda. Yani Markle bu konuda ısrarcı olursa onu bir yasal süreç bekliyor.

Kısa bir süre önce basına yansıyan haberlere göre Meghan Markle, podcast yayınlarında kadın sorunlarını gündeme getirecek. Kadınların tarih boyunca üstlendikleri roller üzerine bir yayın hazırlayacak.

Markle'ın, ticari bir marka olarak tescil ettirmeye çalıştığı Arketip kelimesinin kökenine gelirsek... Antik Yunanca'dan gelen 'Arketip'in sözlük anlamı "kalıp, şablon, ilk örnek". Arketipler gerçekte insan kültürünü oluşturan yapıtaşları. İnsanlar uzun dönemler boyunca karşılaştıkları benzer olayları bir süre sonra belli davranış kalıplarına oturtmuş ve bu kalıpları kuşaklar boyunca aktarmaya başlamıştır. Bunun sonucunda ise bireyin anne, baba, erkek, kadın gibi rolleri ve geçimini sağlamak, eş ve arkadaş bulmak, yolculuğa çıkmak gibi arketip denilen şablonlar ortaya çıktı. Sanatın çeşitli kollarında da kullanılan bu sözcük mimaride “ileriki dönemlerde geliştiği bilinen bir mimarî ögenin henüz en yetkin biçimine ulaşmamış ilk örneği” anlamına gelir. Psikolojide ilk defa Carl Gustav Jung tarafından kullanıldı arketip sözcüğü. Arketip kavramını çözmesi onu Sigmund Freud'tan ayıran bir özellik. Bu arada Markle'ın ana dili olan İngilizce'de ise bu sözcük 1540'lardan beri kullanımda.

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AİLEYE GİRİŞİ BİLE OLAY OLDU

Prens Harry ve Meghan Markle 2018 yılında evlendiler. İki yıl sonra da aileden ayrılık kararıyla bütün dünyayı şok ettiler. O zamandan bu yana da her ne kadar kendileri "hem finansal olarak hem de basının gözlerinden uzakta yaşamak için" böyle bir karar aldıklarını söyleseler de durum bunun tam tersi oldu. Attıkları her adım, yaptıkları ya da yapmadıkları bir olaya dönüştü.

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DOĞUM İZNİNE ÇIKIP BİR DAHA GERİ DÖNMEDİLER

İlk bebekleri Archie'nin doğumu sonrasında "izne ayrılan" ve bu süreçte Kanada'da yaşayan çift, önce Londra'ya döndü. Sonra ayaklarının tozuyla, kendilerine gösterilen konukseverliğe teşekkür etmek için Londra'daki bir Kanada temsilciliğini ziyaret etti. Herkes onların artık avuç dolusu para harcayarak restore ettirdikleri Frogmore Cottage'da yaşamaya başlayıp eskisi gibi kraliyet görevlerini sürdüreceklerini düşünürken de daha o günün akşamında hiç beklenmeyen açıklamayı yaptılar.

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AİLEYE SAVAŞ AÇTILAR

Harry ile Meghan 'ekonomik olarak bağımsız' bir yaşamı seçtiklerini ve artık Londra'da yaşamayacaklarını açıkladılar. Ondan sonra da Büyük Britanya tahtında oturan ve kendilerinin de mensubu olduğu Mountbatten Windsor ailesiyle aralarında bir "savaş" başladı. Harry ile Meghan, Londra'dan ayrılıp önce Kanada'ya sonra ABD'ye gitti. Orada kendilerine yeni bir hayat kurdular. Sonradan Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda da İngiliz Kraliyet Ailesi hakkında suçlayıcı iddialarda bulundu. O röportajla yükselen gerilim de giderek tırmandı. Fakat şimdi ortaya atılan bir iddia ortalığı yine hareketlendirdi.

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YARI ZAMANLI DÖNÜŞ İDDİASI

Bu yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayan Kraliçe 2. Elizabeth'in 95 yaşına gelmesi, son dönemde sağlığının giderek bozulması hatta bu yüzden bazı programlarını iptal etmesi de ailenin geleceğinin daha ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılmasına neden oldu. Özellikle de Kraliçe'nin tahta çıkışının 70'inci yılında kendisinden sonra büyük oğlu Prens Charles'ın kral olacağı ve eşi Camilla'nın da "konsort kraliçe" olarak kabul edilmesini dilediğini belirten açıklaması da dikkatleri yine aile üzerine çekti. İşte bu noktadan sonra aileyle ilgili gelişmeler daha da hızlandı.

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ALTI AY ABD'DE ALTI AY İNGİLTERE'DE

Herkes Kraliçe Elizabeth'in hayata veda etmesi ya da tahtı bırakması sonrası neler olabileceğini daha ayrıntılı şekilde tartışıyor son dönemde. Olabilecekler ile ilgili iddialar ortaya atılıyor. İşte bu nokta da çarpıcı bir iddia kraliyet uzmanı Tom Quinn'den geldi. To Di For Daily adlı poscast yayınına katılan kraliyet uzmanı Quinn, evlilik sonrası Sussex Dükü ve Sussex Düşesi unvanlarını alan Harry ile Meghan'ın, Charles'ın kral olmasından sonra aileye ve görevlerine geri dönmek isteyebileceğini öne sürdü. Quinn, bu konudaki iddiasını da "içeriden" bir kaynağa dayandırdı. Tom Quinn bu konuda şunları söyledi: "İlginç bir şey, içeriden birileri bana söyledi. Tom Quinn'in 'yarı zamanlı' ifadesiyle kast ettiği nokta Harry ile Meghan'ın yılın yarısında ABD'de yarısında da İngiltere'de yaşaması. Quinn bu konuda "Harry ile Meghan, yılın altı ayı ABD'de kendi hayatlarını ve işlerini sürdürebilirler. Geri kalan altı ayda da İngiltere'de kraliyet görevlerini yaparlar" dedi. Kraliyet uzmanı Quinn, bunun, Kraliçe 2. Elizabeth'in kesinlikle karşı çıktığı bir durum olduğunu da hatırlattı. Sonra da şunları söyledi: "Ama öyle sanıyorum ki Harry ile Meghan, Charles'ın tahta geçtikten sonra kraliyeti modernleştireceğini ve böyle bir duruma izin vereceğini umuyorlar."

Quinn'e göre Prens Harry ile Meghan Markle, tüm hayatlarını ABD'de sürdürmeyi çok da istemiyor. Ama aynı zamanda tüm hayatlarını İngiliz kraliyet ailesinin bir üyesi olarak geçirmek de sıcak baktıkları bir durum değil. Bu arada uzman Quinn, Prens Harry'nin yakın zamanda piyasaya çıkacak olan kitabına da değindi. Bu konuda İngiliz kraliyet ailesinin çok rahatsız olduğunu ileri sürenlerin tam tersine de Harry'nin, ailesinin saygınlığını olumsuz etkileyecek olaylara kitabında yer vermiş olmasının düşük bir ihtimal olduğunu savundu. Ona göre Prens Harry'nin yapmaya çalıştığı ailesine zarar vermek değil, kendine bir rol bulmak." Quinn'e göre Harry'nin asıl amacı ailesini zor durumda bırakmak değil. O sadece deli gibi aşık olduğu eşi Meghan Markle'ı mutlu etmek için çabalıyor.

'İKİNİCİ EL ARABAYLA OYUNCU SEÇMELERİNE GİDERDİM'

Meghan Markle, Prens Harry ile evlenip Sussex Düşesi unvanını almadan önce ABD'de rol aldığı Suits dizisiyle yıldızı parlamıştı. O zamana kadar da birçok zorluk yaşayan Markle, Ellen DeGeneres'in programına katıldığında geçmişiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Şu anda Santa Barbara'da, ünlü ve zengin insanların tercih ettiği bir bölgede lüks bir hayat süren Markle'ın hayatı o dönemde çok farklıydı anlattığına göre. DeGeneres ile yaptığı sohbette o günleri anlatırken kendisinden "seçmelere ikinci el arabayla giden, canını dişine takmış bir oyuncu" diye söz etti. Markle gülerek konuştuğu o bölümlerde aracının ön kapısının kırık olduğunu ve tamir ettiremediğini de anlattı.

TV dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile tanına Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de Los Angeles'ta dünyaya geldi. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

YARIŞMA HOSTESLİĞİNDEN DİZİ YILDIZLIĞINA

Kamera karşısındaki kariyerine yarışma hostesi olarak başlayan Markle daha sonra dizilerde oynamaya başladı. Fakat tam istediği gibi tanınmıştı ki Prens Harry ile tanıştı ve 2018'de evlenmeden önce kariyerine son verdi. İlk evliliğini 2011 yılında Trevor Engelson ile yaptı Markle. Fakat bu evlilik 2013 yılında bitti.

KÜÇÜK KIZLARI ABD'DE DÜNYAYA GELDİ

2016'da Prens Harry ile ilişki yaşamaya başladı ve iki yıl sonra da evlendi. Önceki yıl da Archie adını verdikleri bir erkek bebekleri oldu. Ocak 2020 yılında, çift kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri olarak geri adım atmayı ve zamanlarını İngiltere ve Kuzey Amerika arasında bölmek istediklerini açıkladı. Çift ayrıca hayır kurumlarını ve Kraliçeyi desteklemeye devam ederken finansal olarak bağımsız olacaklarını söyledi. Çiftin ikinci bebeği olan Lilibet Diana ise ABD'de dünyaya geldi.