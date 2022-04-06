Survivor'da doping tartışması aydınlandı! Gerçeği Acun Ilıcalı ada konseyinde ortaya çıkardı... 'Bu bel altı vurmaktır'

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Survivor'da dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. İlk oyunda kadınların mücadelesine yer verildi. Halat çekme oyunu oynayan yarışmacılar güçlerini son ana kadar kullandı. Kadınlar mücadelesini kazanan ünlüler takımı oldu ve durumu 1-0'a getirdi.

İkinci etapta da erkek yarışmacıların mücadelesi geceye damga vurdu. Oyunun kaderini belirleyen turda Ogeday aldığı sayılarla gönüllüleri galibiyete taşıdı ve skoru 1-1 yaptı.

Oyun en iyilerin mücadelesine kaldı. Ünlüler takımından Sema, Nagihan, Atakan ve Parviz öne çıkarken gönüllüler takımından Seda, Nisa, Hikmet ve Ogeday parkurdaki yerini aldı.

İlk turda Seda ve Sema'nın karşı karşıya geldi ve oyunu kazanan Sema oldu. Daha sonra Hikmet, Atakan'ı, Nagihan da Nisa'yı yendi. Yarışmada durumu 2-1'e getiren ünlüler ödülü Parviz'le kazandı. Son tur da Ogeday'ı yenen Parviz, 'kürek çekmek değil, kick boks işte bu' diye bağırdı.

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ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Parviz'in bu sözleri tansiyonu yükseltti. Çileden çıkan Ogeday, 'terbiyesizlik yapma' diyerek Parviz'in üzerine yürüdü. Araya giren diğer yarışmacılar ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Ünlü isimler daha sonra kazandıkları ödülün tadını çıkardı.

DOPİNG GÖNDERMESİNDE BULUNDU

Oyun öncesinde yaşanan 'doping' gerginliği ada konseyine taşındı. Seremonide Nisa'nın Nagihan'a 'Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...' demesi gündem oldu. Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor' yanıtını verdi.

Nisa, ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' dedi. Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor'' şeklinde konuştu.

"İDDİALARI HİKMET AĞABEYDEN DUYMUŞTUM"

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Acun Ilıcalı, dün akşam Nisa'ya 'Nagihan ile ilgili iddia ettiğin konuyu senin bir yerde okuma ihtimalin yok. Sen bu iddiayı ortaya koyduğuna göre bunu birinden duydun. Bir yerde okumuş olamazsın, kendin uydurmuş olamazsın. Nereden duydun?' diye sordu.

Nisa ise "Sağlıklı bir insana baktığınızda, bir erkeğe baktığınızda kasların erimesi normal bir şey. Hem karşı takımdan hem bizim takımdan duydum. Survivor'ın yüzde 99'ı söylüyor zaten. Bu iddiayı Hikmet Ağabey'den duymuştum" dedi.

"ÖYLE SÖYLEDİM"

Hikmet ise, "Ben sporu dilekçe ile 'bırakıyorum' diyerek bıraktığını biliyorum. Öyle söyledim" dedi. Ayşe, "Herkes erimişken onun erimemesi dikkatimizi çekti ve 'bir ilaç kullanıyor mu' diye aramızda konuştuk. Nisa bunu yanlış anlamış ve öyle dile getirmiş olabilir" dedi.

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Araya giren Evrim seremonide yaşananları anlattı. 'Bu olayın Nisa'nın üzerine kalmasını istemiyorum' diyen Evrim; 'Nisa konuşurken Hikmet Ağabey araya girdi 'Nagihan dopingden yakalandı, spordan men edildi' dedi. Sözleriyle olayı aydınlattı.

Geçmişe dönük izlenen videoda Hikmet'in Nisa'nın da iddia ettiği gibi Nagihan için 'Doping yaptı ve spordan men edildi' dediği ortaya çıktı.

ACUN ILICALI: GEÇMİŞTEN KONUŞMAYI YASAKLIYORUM

Nagihan yaşananlara "Görüntümden başka şeyler çıkarmanız sizin kalbinizin kötülüğü. Lütfen artık benimle uğraşmayın ve benimle muhatap olmayın" sözleri ile cevap verdi.

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Acun Ilıcalı, "İnsanları geçmişi ile vurmak, bel altı vurmaktır. Şimdi senin de geçmişine gitsek, konuşacak iddialar bulabiliriz değil mi? Geçmişiniz ile konuşmayı kesinlikle yasaklıyorum. Bu bel altı vurmaktır. İnsanları karalamak için geçmişlerinden bir şeyler bulup bel altı vurmaya çalışmayalım" dedi.

SURVİVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Survivor'da bu haftanın eleme adayları; Ardahan, Gökhan, Gizem ve Barış oldu. Konseyde elenen isim Ardahan oldu. Ardahan yaptığı açıklamada, "Burada yeni bir kardeş tanıdım Ogeday'ı tanıdım. Herkese çok teşekkürler. Siz benden razıysanız ben mutluyum. Konuşmaya devam etsek bitmez sabaha kadar konuşuruz" dedi.