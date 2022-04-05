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Nagihan Karadere "doping kullandı" iddialarına 11 yıl önceki rekoruyla yanıt verdi... Nagihan Karadere'nin bahsettiği o rekor

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Survivor 2022 All Star yarışmasının 70. bölüm fragmanına Nisa ve Nagihan arasında yaşanan doping tartışması damga vurdu. Karadere, Nisa'nın "Doping testinden yakalandın" çıkışına "Rekorum 11 yıllık, hala oradadır. Allahım sana şükürler olsun, 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor." sözleriyle yanıt verdi.

1/3Nagihan Karadere doping kullandı iddialarına 11 yıl önceki rekoruyla yanıt verdi... Nagihan Karaderenin bahsettiği o rekor

Nagihan Karadere ve Nisa arasındaki steroid tartışması Survivor 70. bölüm fragmanına damga vurdu. Nisa'nın konseydeki "senin bu steroidlerin beynini yakmış." sözlerini gündeme getiren Karadere, iddiaları yalanladı ve rekorunu hatırlattı.

2/3Nagihan Karadere doping kullandı iddialarına 11 yıl önceki rekoruyla yanıt verdi... Nagihan Karaderenin bahsettiği o rekor

Nisa, ''Daha önce bu problemleri olduğunu biliyorum. Doping testinden yakalandın ya...'' dedi. Nagihan ise, ''Ben dopingden yakalanmadım. 11 yıllık rekorum hala orada bekliyor.'' yanıtını verdi.

3/3NAGİHAN KARADERENİN 11 YIL ÖNCEKİ REKORU

NAGİHAN KARADERE'NİN 11 YIL ÖNCEKİ REKORU

Milli atlet Nagihan Karadere 2011 yılında 400 metre engelli koşuda kırdığı 55,09'luk derece ile tarihe geçti. 2011 yılında kırdığı 400 metre engelli koşusunda kırdığı rekoru hala kırılamayan Milli Atlet Nagihan Karadere rekorunun 10. Yılında "bir tarih yazdık. Ben çünkü tam 1 yıl öncesinde çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Sporculuğumun zirvesinde yatalak bir sporcu oldum. 6 ay boyunca ve bırakın koşmayı yürüyecek pozisyonda değildim. O süreçte tam ayaklandım tedavilerim oldu Muharrem hocayla kontağa geçtik. Bütün kulüplerin kapısı bana kapanmıştı ve spor hayatım tamamıyla bitmişti. Muharrem hocam Milli takım antrenörü olduğu için iletişime geçtik ve o dönem benim yanımda oldu. Bana tüm imkanlarını sunarak beni yeniden hayata döndürdü. 6 ay gece gündüz çalıştık ve 10 yıllık olan bu rekora imza attık. Tam sakatlığımdan bir sene geçti biz rekorlardan rekorlara koşuyorduk. Rekorlar kırılmak içindir. Hocam ayaklı bir cesedi koşturdu rekora koşturdu. Birlikte azimle güçle bu noktalara geldik" açıklamasında bulunmuştu.

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