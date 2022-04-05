Nagihan Karadere "doping kullandı" iddialarına 11 yıl önceki rekoruyla yanıt verdi... Nagihan Karadere'nin bahsettiği o rekor

NAGİHAN KARADERE'NİN 11 YIL ÖNCEKİ REKORU

Milli atlet Nagihan Karadere 2011 yılında 400 metre engelli koşuda kırdığı 55,09'luk derece ile tarihe geçti. 2011 yılında kırdığı 400 metre engelli koşusunda kırdığı rekoru hala kırılamayan Milli Atlet Nagihan Karadere rekorunun 10. Yılında "bir tarih yazdık. Ben çünkü tam 1 yıl öncesinde çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Sporculuğumun zirvesinde yatalak bir sporcu oldum. 6 ay boyunca ve bırakın koşmayı yürüyecek pozisyonda değildim. O süreçte tam ayaklandım tedavilerim oldu Muharrem hocayla kontağa geçtik. Bütün kulüplerin kapısı bana kapanmıştı ve spor hayatım tamamıyla bitmişti. Muharrem hocam Milli takım antrenörü olduğu için iletişime geçtik ve o dönem benim yanımda oldu. Bana tüm imkanlarını sunarak beni yeniden hayata döndürdü. 6 ay gece gündüz çalıştık ve 10 yıllık olan bu rekora imza attık. Tam sakatlığımdan bir sene geçti biz rekorlardan rekorlara koşuyorduk. Rekorlar kırılmak içindir. Hocam ayaklı bir cesedi koşturdu rekora koşturdu. Birlikte azimle güçle bu noktalara geldik" açıklamasında bulunmuştu.