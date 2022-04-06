Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur
Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Nisan ayı ile birlikte bahar yağmurları kendini göstermeye başlıyor. Bugün yurdun sadece doğu kesimleri yağış alacak, yarın ve cuma günü ise ülke genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu`nun doğusu, Doğu Anadolu ile İç Anadolu`nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Kalan kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Yarın ve cuma günü için ise ülke genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

8 İL İÇİN `SARI` 7 İL İÇİN `TURUNCU` UYARI

Bugün Doğu Anadolu`nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Rüzgarın bölgede (Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Erzurum`un ve Mardin`in doğusunda) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kuvvetli yağış geliyor

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Bugün ve yarın yurdun doğu kesimlerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi de bekleniyor. Bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırması beklenen toz taşınımının Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Midyeci Ahmetin intikam şubesiMidyeci Ahmet'in intikam şubesiHaberi görüntüle

ÇIĞA KARŞI DİKKAT

Meteoroloji'den gelen açıklamada ayrıca, 'Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Van ve Hakkari çevrelerinde gerçekleşmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına kaynaklı çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'  ifadeleri kullanıldı.

Gözden Kaçmasın

Vladivostok’tan Lizbona… Eski devlet başkanı açıkladı: Putin’in hedefi yeni Rus İmparatorluğu kurmakVladivostok’tan Lizbon'a… Eski devlet başkanı açıkladı: Putin’in hedefi yeni Rus İmparatorluğu kurmak!Haberi görüntüle

ANKARA

Ankara`da bugün yağış beklenmezken, en yüksek sıcaklık 19 derece civarı olacak. Yarın ve cuma günü yağışlı havanın etkili olacağı kentte sıcaklıklar 16 derece civarına düşecek.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kuvvetli yağış geliyor
İSTANBUL

Haberin Devamı

İstanbul`da bugün parçalı bulutlu hava hakim olacak. Yarın ve cuma günü ise yurt genelinde olduğu gibi mega kentte de gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı ise 17 derece civarında seyredecek.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kuvvetli yağış geliyor
İZMİR

İzmir`de de hava parçalı bulutlu olacak. Yarın ve cuma günü ise gök gürültülü sağanak görülecek. Kentte en yüksek sıcaklık değeri bugün 23, diğer günler ise 23-24 derece civarında olacak.

Son dakika: Meteorolojiden hava durumu uyarısı Kuvvetli yağış geliyor


İstanbul'da sis etkili oldu
daha fazla video içinİstanbul'da sis etkili oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Yağmur

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça

BAKMADAN GEÇME!

Rusya savaş suçu işliyor mu Savaş suçu tanımına neler giriyor | 9 SORU 9 YANIT

Rusya 'savaş suçu' işliyor mu? Savaş suçu tanımına neler giriyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Uluslararası Ceza Mahkemesi
Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça