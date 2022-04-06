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Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Ölen kadınların vücutlarını böyle dağlamışlar

#RUSYA#Ukrayna#Buça
Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı Ölen kadınların vücutlarını böyle dağlamışlar

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar ver barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’dan gelen korkunç fotoğraflar savaşın gerçek yüzünü ortaya koymaya başladı. Rusya’nın çekildiği şehirlerde geride bıraktığı korkunç manzara eklenen yeni bir görüntü ise sosyal medyada paylaşınca dünyayı ayağa kaldırdı.

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Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Buça ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor.

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’nın Buça kentinde herkesi dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Buça sokakları, sivillerin cesetleri ile dolu. Ukrayna güçleri yollarda bulunan sivil cesetleri toplama çalışmalarını hızlandırırken, yol kenarlarında çok sayıda sivil ceset bulunuyor.

Cesetlerden bazılarının üstü yoldan geçenler tarafından kapatılsa da bazıları açık bir şekilde görülebiliyor. Buça ve çevresinde hayatını kaybeden sivil sayısı henüz netlik kazanmazken kentte ve çevresinde sürdürülen aramalarla daha çok sivillere ait cesetlere ulaşılıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski dün BM Güvelik Konseyi’nde yaptığı konuşmada “Rusya II. Dünya Savaşı’ndan beri görülen en korkunç savaş suçlarını işledi” diyerek dünyayı bu konuda tavır almaya ve bu suçların bedelinin ödetilmesi için harekete geçirmeye çağırmıştı.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı Ölen kadınların vücutlarını böyle dağlamışlar
“Aileleri yok ettiler, yetişkin ya da çocuk ayırmaksızın herkesi öldürdüler, cesetleri yakmaya çalıştılar. Sizden her gün hayatlarını kaybeden bu insanlar için bir şeyler yapmanızı ve onların onurunu kurtarmanızı istiyorum.”

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ZELENSKİ DÜN ANLATMIŞTI

Bu sözlerle Rusya’nın savaş suçu işlediğini ve sivilleri sokaklarda ya da kendi evlerinde hedef gözeterek vurduğunu açıklayan Zelenski, ellerinde konuyla ilgili kanıtlar da olduğunu duyurmuştu.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı Ölen kadınların vücutlarını böyle dağlamışlar
Ukrayna'dan gelen görüntüler yürek burkuyor...

Öte yandan Batılı kaynaklar Rus güçlerinin işgal ettikleri şehirlerdeki Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiği iddialarını da manşetlerine taşımıştı. Buça başta olmak üzere Rusların terk ettikleri şehirlerde bulunan sivillerin bedenlerinde korkunç işkencelerin izlerine rastlandı. Uzuvları kesilen sivillerin dillerinin dışarı çıkarıldığı ve bunun da Rus askerleri tarafından öldürülen Ukraynalılarla ilgili bir mesaj anlamına geldiği söylenmişti.

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BÖLGEDEN AKILALMAZ FOTOĞRAFLAR GELİYOR

Rusların Ukraynalıların yalan söylediği, katliam görüntülerinin düzmece olduğu yönündeki ısrarları sürüyor. Ancak dili dışarı çıkarılmış kişilerin öldürüldükten sonra seslerinin kesildiği ya da yalan söyledikleri için öldürüldükleri mesajının verilmeye çalışıldığı da iddia ediliyor.

Bölgede çekilen fotoğraflar arasında oldukça şiddet içeren ve bakması zor görüntüler çoğunlukta. Resmi haber ajansları tarafından servis edilmemiş ancak Twitter’da paylaşılmış bir fotoğraf ise gören herkesi dehşete düşürdü ve büyük infial yarattı.

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Bu fotoğrafa göre öldürülmüş Ukraynalı kadınların bedenlerine Svastika sembolü dağlanmıştı. Rusya, Ukrayna’nın Nazilerin kontrolünde olduğunu iddia ediyor ve başlattığı savaşın Ukrayna’yı Nazilerden arındırmayı amaçladığını savunuyor.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı Ölen kadınların vücutlarını böyle dağlamışlar
Bu görüntü sosyal medyada paylaşılınca dünyayı ayağa kaldırdı. Ukraynalı sivillerin bedenleri Nazi sembolü Svastika ile damgalanmış

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Ukrayna parlamentosundan Lesia Vasylenko, Rusya’nın işlediği savaş suçları arasında yağma ve tecavüzlerin de olduğunu savunuyor. “Başından vurulmuş çocuklar bulduk. Rus askerleri bunu sadece yapabileceklerini bildikleri için yaptılar. Böyle bir şeyin izahı olamaz. Elleri bağlanarak öldürülmüş siviller var. Ölen kadınların bedenlerini Svastikalarla damgalamışlar. Onları Nazi oldukları için öldürdüklerini iddia ettikleri için bunu yapıyorlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Öfke ve korudan paralize olmuş durumdayım.” diyen Vasylenko yaşanan vahşetin boyutlarını aktarıyor.

Vasylenko, bazı Rusların bu yaşananları kabul etmedikleri için pasaportlarını yaktıklarını, geri kalanların ise Putin’in destekçisi olduğunu söylüyor.

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BELEDİYE BAŞKANINA PATLAYICILI İŞKENCE!

Times of London’da yer alan bir habere göre Hostomel’deki bir yerel yönetici de bu katliamın kurbanlarından biri oldu. Bir belediye başkanı olan bu kişinin bedenine patlayıcılar bağlanmış şekilde şehir meydanında sergilendiği aktarıldı.

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Adının Yriy Pzylyko olduğu açıklanan belediye başkanı bir direğe bağlanmıştı. Piotr Pavlenko adlı bir papaz aynı zamanda arkadaşı da olan başkanı oradan kurtarmak için öne atıldığında bir Rus askerinin kendisine “Ona dokunma, yoksa üzerindeki bombalar patlar ve onunla birlikte sen de ölürsün” dediğini anlattı.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı Ölen kadınların vücutlarını böyle dağlamışlar
Ukrayna şehirlerinde çekilen fotoğraflar sivillerin, hatta çocukların bile şiddete maruz kaldığını kanıtlar nitelikte 

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Buça başta olmak üzere Rusların çekildiği bölgelerde soruşturmalarına başlayan Ukraynalı yetkililer durumu bir korku filmine benzettiler ve her yerden cesetlerin çıktığını; ölü sayısının giderek arttığını anlattılar.

TOPLU MEZARA MECBUR KALDILAR 

Buça’daki din görevlileri ortaya çıkarılan ceset sayısının çok fazla olduğunu ve dini tören yapmakta zorlandıkları için bu sivilleri toplu mezarlara gömmek zorunda kaldıklarını aktardı. Andriy Holovin adlı bir papaz basına yaptığı açıklamada insanların cesetlerinin sokaklarda beklediğini ve etraftaki köpeklerin bu cesetleri yemeye başladığını söyleyerek zamanlarının daraldığını ifade etti.

Ukrayna’nın bu bölgelerindeki hastanelerde yer bulunamadığı ve morglar da dolu olduğu için sivillerin ve cenazelerin tahliyesinde zorluklar yaşanıyor. Aileler akrabalarının cesetlerini aldıkları ağır yaralar yüzünden teşhis etmekte zorlanıyor.

BM'DEN DESTEK GELECEK

Zelenski de dün BMGK’da yaptığı konuşmanın sonunda bir videoya yer vermiş ve Buça’da yaşananları tüm dünyanın izlemesini sağlamıştı. Videoda sadece Buça değil, İrpin, Chernihiv ve Mariupol’de yaşananlar da yer alıyordu.

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı Ölen kadınların vücutlarını böyle dağlamışlar
Zelenski dünya liderlerine seslenerek Rusya'nın savaş suçlarını anlatıyor ve ülkesi için yardım talep ediyor

İngiltere’nin BM temsilcisi Barbara Woodward, Zelenski’nin paylaştığı videodaki görüntüler üzerine “Ülkem adına konuşuyorum: Gördüklerimiz bizi dehşete düşürdü ve Ukrayna’nın buna karşılık verebilmesi için gereken yardımı yapacağız.” sözlerini kullandı.

ABD’nin BM elçisi Linda Thomas-Greenfield da “Rusya’nın her geçen gün insan haklarını nasıl hiçe saydığının kanıtları karşımıza çıkıyor” dedi.

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