Zona her yaş grubunda görülüyor

Dr. Emel Hazinedar, zona hastalığının suçiçeği virüsünün sebep olduğu bölgesel döküntülü viral hastalık olduğunu söyledi. Her insanın hayatının bir bölümünde yüzde 50 oranına zonaya yakalanma riski olduğunu ifade eden Dr. Hazinedar, "İlk enfeksiyon su çiçeği enfeksiyonudur. Sonrasında hayatımızın bir döneminde vücut direnci düştüğünde omurilik bölgesinde virüs yeniden alevlenerek ilgili sinir yoluyla derinin sadece o bölgesine enfekte ederek karşımıza çıkar. Döküntüden bir hafta önce o bölgede şiddetli ağrı kaşıntı veya farklı his değişikliği fark edilebilir. Her yaşta insan zonaya yakalanma riskiyle karşı karşıyadır insan. Bazen de önemli hastalıkların habercisi olabilir. Altta yatan vücut direnci düşüklüğünü atlamamak gerekir" dedi.



Her yaş grubunda görülebilir



Sağlıklı bir kişinin tedavi edilmese bile zonanın kendiliğinden iyileşebildiğini anlatan Dr. Hazinedar, hastalığın çoğunlukla ise 50 yaş üstü kişilerde görüldüğünü söyledi. Zonanın kaşıntı ve şiddetli ağrıya neden olduğunu ifade eden Hazinedar, şöyle dedi:



"Ağrıyla çok karşılaşıldığı için erken tedavi edilmesi bizim için önemli. Sağlıklı bir kişi zona oldu, hastalığı geçirdi ve ağrı devam ediyorsa bununla da ilgilenmek gerekir. Vücut direnci düşük kişilerde farklı boyutlara olaylara sebebiyet verir nadirde olsa. Yaygın zonalar olabilir ya da daha değişik enfeksiyonlara yol açabilir. Zona her yaş grubunda olabilir. Çocukluluk çağında da olabilir. 80 yaşında olan bir insan hayatının bir bölümünde yüzde 50 oranında zona geçirebilir. Zona yerleştiği bölgede kırmızı zeminde su dolu keseciklerle kendini gösterir. Sona bunlar kabuk bağlayarak zaman içinde iyileşir."