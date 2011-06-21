MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Etkinlikler Haberleri Zippy ile Yeni Bir Dünya
GeriEtkinlikler Zippy ile Yeni Bir Dünya
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Etkinlikler
Son Güncelleme:

Zippy ile Yeni Bir Dünya

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zippy ile Yeni Bir Dünya
Abone Olgoogle-news

Mağaza Torium AVM'de açıldı.

0-14 yaş arası çocuklar için eğlenceli, son moda kıyafet, ayakkabı ve aksesuar sunan çocuk giyim markası Zippy ilk mağazasını Beylikdüzü Torium Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Zippy; Lizbon, Oporta, Madrid, Kahire ve Astana’dan sonra çok yakında İstanbul’a geliyor. Kıyafetten ayakkabıya, bebek aksesuarından mobilyasına, en keyifli ve en son moda ürünleri 0–14 yaş arası çocuklara kalite ve uygun fiyatlarla sunan Zippy, onların hayallerini gerçekleştiriyor.

[fotogaleri=63]

Kız Çocukları için

Özenli giyinmeyi tercih eden kız çocukları, bu yaz prenses gibi görünebilir; denizci stilini seçerek, kırmızı, mavi, limon sarısı ve lila renkleriyle hoş kombinler yapabilirler. Etek, bluz, mini elbise, polo gömleklerle sade ve klasik bir stil yakalayan Zippy kızları, kurdeleler ve fiyonklarla hareketlenen giysilerle modern bir tarz yakalayabilirler. Yaza girerken Zippy, bu sezonun daha yumuşak renklerini, geçen yazın retro tarzı çiçekli elbiseleri, bluzları ve sorbet tonlarıyla birleştiriyor.

Anne Adayları için

Öncelikli hedefi, 0-14 yaş arası çocukların ihtiyaçlarını karşılamak olan Zippy mağazalarında, anne adayları için rahatlık ve konforun ön planda olduğu tunikler ve şık bluzlardan oluşan özel bir koleksiyon da bulunuyor.

www.zippykidstore.com

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle