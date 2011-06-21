Zippy ile Yeni Bir Dünya

0-14 yaş arası çocuklar için eğlenceli, son moda kıyafet, ayakkabı ve aksesuar sunan çocuk giyim markası Zippy ilk mağazasını Beylikdüzü Torium Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Zippy; Lizbon, Oporta, Madrid, Kahire ve Astana’dan sonra çok yakında İstanbul’a geliyor. Kıyafetten ayakkabıya, bebek aksesuarından mobilyasına, en keyifli ve en son moda ürünleri 0–14 yaş arası çocuklara kalite ve uygun fiyatlarla sunan Zippy, onların hayallerini gerçekleştiriyor.

[fotogaleri=63]

Kız Çocukları için

Özenli giyinmeyi tercih eden kız çocukları, bu yaz prenses gibi görünebilir; denizci stilini seçerek, kırmızı, mavi, limon sarısı ve lila renkleriyle hoş kombinler yapabilirler. Etek, bluz, mini elbise, polo gömleklerle sade ve klasik bir stil yakalayan Zippy kızları, kurdeleler ve fiyonklarla hareketlenen giysilerle modern bir tarz yakalayabilirler. Yaza girerken Zippy, bu sezonun daha yumuşak renklerini, geçen yazın retro tarzı çiçekli elbiseleri, bluzları ve sorbet tonlarıyla birleştiriyor.

Anne Adayları için

Öncelikli hedefi, 0-14 yaş arası çocukların ihtiyaçlarını karşılamak olan Zippy mağazalarında, anne adayları için rahatlık ve konforun ön planda olduğu tunikler ve şık bluzlardan oluşan özel bir koleksiyon da bulunuyor.



www.zippykidstore.com