Zalatta'dan öğretmenlere sürpriz!

24-25 Kasım tarihlerinde Zalatta’ya uğrayan öğretmenler, tüm menülerde geçerli olan yüzde 30’luk indirim fırsatından yararlanma imkanı buluyor.

Zalatta Cafe & Restaurant, geniş yelpazedeki lezzet seçenekleri ve muhteşem ambiyansıyla gününüze lezzet katmaya devam ediyor.

Zalatta, dünya mutfaklarının sevilen tatlarının yanı sıra, Akdeniz esintileri taşıyan geniş salata menüleri, özel soslarla hazırlanmış zengin makarna çeşitleri ve taze baharatlarla harmanlanmış ızgaralarıyla da lezzet tutkunu öğretmenlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu en özel günü dilediğince kutlamak isteyen tüm öğretmenleri Beşiktaş Zalatta Cafe'ye gidebilirler.



Zalatta Cafe&Restaurant - Beşiktaş

Adres: Cihannüma Mah. Akmazçeşme Sok. No:3 (BKM Karşısı)

Telefon: 0212 259 12 58