Zalatta ile şömine başında tatlı bir mola

Tadına doyulmayan hafif Cheesecake veya nefis İtalyan lezzeti Tiramisu ile kendinizi şımartabilir, zengin kahve çeşitleriyle günün stresinden uzaklaşabilirsiniz.

Birbirinden lezzetli tatlıların ve özel kahvelerin tadını çıkarmak isteyenlerin buluşma noktası olan Zalatta, saat 10:00 ile 22:00 arasında misafirlerini bekliyor.

Zalatta Cafe&Restaurant Hakkında



“Gıda sektöründe yeni bir sayfa açıyoruz” sloganıyla 2011 yılında, Beşiktaş'ın en merkezi konumu olan tarihi çarşıda hizmete açılan özeni, kaliteyi ve profesyonel hizmeti harmanlayarak oluşturduğu zengin menüsü, Dünya mutfaklarından seçilmiş lezzetleri, cazip fiyat anlayışı, ferah ortamı ve modern mimarisi ile Zalatta Cafe&Restaurant neşeli arkadaş buluşmalarının, iş molalarının, bazen toplantıların, gerçekleştiği ve alışveriş arası yorgunluklarının atıldığı nezih bir mekan olma özelliğini bulunduruyor.

Adres: Cihannüma Mh., Akmaz Çeşme Sokak No:3, 34353 İstanbul

Telefon: (0212) 259 12 58