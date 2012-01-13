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Yeşil Dinozor’dan eğlenceli kitaplar!

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Yeşil Dinozor’dan eğlenceli kitaplar!
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Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırın!

Yeşil Dinozor’dan 0-5 yaş arası çocuklar için eğlenceli ve öğretici kitaplar… Mutlu Bebek Kitaplığı, Hayvan Dostlarım gibi kitap serilerini çocuklar çok sevecek!

Yeşil Dinozor, kitapları ile hem anne ve babaların bebekleriyle birlikte eğlenceli, eğitici zaman geçirmelerine aracı olmak istiyor hem de geleceğin başarılı yetişkinlerinin okuma alışkanlıklarını erkenden kazanmalarına bir katkısı olsun istiyor.

Yeşil dinozor kitapları, renkleriyle, baskı kalitesiyle günümüz teknolojisinde olsa da geleneksel bir yaklaşımla sesli, üç boyutlu oyuncak monte edili kitaplar yayınlamıyor. Amaç kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olunca kitapların tümü sadece kapak ve sayfalardan ibaret olsun ve kitap gibi görünsün istiyor.

www.yesildinozor.com

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