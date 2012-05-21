Yeşil Dev Shrek Van'a geliyor!

Türkiye’nin en uzun soluklu çocuk tiyatrosu Akbank Çocuk Tiyatrosu 40. yılını kutlarken, Oscar ödüllü sevilen animasyon filmi Shrek’in müzikalini ilk kez ve Türkçe olarak izleyici ile buluşuyor. Müzikal, İstanbul’un ardından gerçekleştirilen Anadolu turnesi Van ile başlıyor.

Broadway başta olmak üzere Amerika’nın birçok şehrinde ve Londra West End Tiyatrosu’nda kapalı gişe oynayan, 7’den 70’e her yaş grubunun zevkle izlediği Shrek Müzikali, 23 Mayıs 2012, Çarşamba günü Van Devlet Tiyatrosu Çadırı’nda sahnelenecek. Van’da 23 Mayıs 2012, Çarşamba saat:12.00 ve saat:15.00’te iki ayrı oyun halinde gerçekleştirilecek gösterinin biletleri, Van Devlet Tiyatrosu önünde oyundan bir gün önce 10.00-18.00 saatleri arasında kurulacak olan Akbank Çocuk Tiyatrosu standından temin edilebilir.

Shrek Müzikali, Van’ın ardından 25 Mayıs 2012, Cuma günü Gaziantep Devlet Tiyatrosu’nda; 26 Mayıs 2012, Cumartesi günü Adana Şehir Tiyatrosu’nda; 27 Mayıs 2012, Pazar günü Kayseri Kültür Merkezi’nde; 28 Mayıs 2012, Pazartesi günü Ankara MEB Şura Salonu’nda ve 29 Mayıs 2012, Salı günü Bursa Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.

David Lindsay-Abaire’in yazdığı, Jeanine Tesori’nin bestelediği Shrek Müzikali, Ekin Tunçay Turan tarafından Türkçe’ye çevrildi. Ortak yapımcılığını Talimhane Tiyatrosu’nun üstlendiği müzikalin yönetmenliğini Mehmet Ergen, müzik direktörlüğünü Emin Ünal, dekor tasarımını Gamze Kuş, kostüm tasarımını Ufuk Ersan, ışık tasarımını ise Yakup Cartık üstleniyor.

15 oyuncu ve 5 müzisyenden oluşan 20 kişilik bir ekibin rol aldığı iki bölümden oluşan eğlenceli müzikal, güzelliğin dışta değil içte olduğunu, kötülüğün cezasız kalmadığını, birlikten kuvvet doğduğunu, arkadaşlığın önemini ve sevginin gücünü şarkılar eşliğinde anlatıyor.

Müzikalin konusu:

Kendine ait olan bataklığında tek başına yaşayan dev Shrek, bir sabah bütün masal kahramanlarının istilasına uğrar. Hepsi kötü kalpli Farquaad tarafından şehirden sürülmüşlerdir. Shrek'in tekrar bataklığına kavuşabilmesi için Prenses Fiona'yı kurtarması gerektiği koşulu konur. Shrek'e bu yolculuğunda ilk başta çok anlaşamadığı ama zamanla en iyi arkadaşı olan Eşek de katılır. Acaba Shrek ve “Peri Masalı Kahramanları” amaçlarına ulaşabilecek midir? Shrek, Prenses Fiona’nın da aslında kendisi gibi bir dev olduğunu öğrenecek midir?

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