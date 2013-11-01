Nesiller arasında birbirini anlama/anlamama konusundaki diyaloglar, dünya döndüğü sürece devam edecek. Her seferinde anne baba olan nesil, çocuk olan nesli anlamak için farklı farklı yöntemler deneyecek. Bu sırada çocuklar, anne babalarının onları hiç anlamadığını kendi aralarında konuşacak. Bu böyle sürerken anne baba olan nesil, kendi anne babalarının onları anlamadığını ama onların çocuklarını anladığını iddia edecek. Çözüm bulunamadığında bu döngünün adına “kuşak çatışması” denecek. Ve bu arada nesiller ve onların özellikleri hep değişecek.

VİTAMİN, TÜRKİYE'NİN EN KÖKLÜ DİJİTAL EĞİTİM MARKASI OLARAK, YENİ NESLİN EĞİTİM İHTİYAÇLARINI ONLARIN İSTEDİKLERİ ŞEKİLDE KARŞILIYOR. VİTAMİN, OKUL ÖNCESİNDEN LİSEYE TÜM ÖĞRENCİLERİN VE AİLELERİN YANINDA.

2000 yılının başında doğan ve şu an tamamı eğitim çağında olan kuşağa, “Z Kuşağı” adı veriliyor. Bu kuşak, hayalperest ve karamsar X kuşağı anne babalarından, iyimser Y kuşağı ağabey ve ablalarından oldukça farklı. İşte, daha sonradan adına “kuşak çatışması” dememek için; yeni nesli anlayabilmenin 10 kolay yolu:

1. Gerçekçi olduklarını unutmayın, ona göre davranın!

Z kuşağının en belirleyici özelliği gerçekçi olmaları. Çevrelerinde ne olup bitiyorsa tamamının farkındalar. İlgilenmiyor gibi gözükseler de gerçekleri görmek konusunda hiçbir detayı atlamıyorlar. Sadece, yeri geldiğinde gerçekçi tavırlarını gösteriyorlar.

2. Onların teknolojik dünyalarına dahil olun!

Onlar, dijital dünyaya doğdular, hayatlarının tamamına teknoloji hakim. Daha konuşmayı öğrenmeden teknolojinin dilini öğrendiler. Tablet, bilgisayar, internet onlar için “çocuk oyuncağı”. Teknolojiden anlamasanız da anlamaya çalışın. Çünkü, onlar bütün iletişimlerini teknoloji üzerinden sürdürüyorlar. Onların dünyasını katılabilmek için teknolojiden anlamak zorundasınız.

3. Sorularından sıkılmayın!

Bu kuşak, asla merak etmekten vazgeçmiyor. Soruyor, araştırıyor, merak ettiği her sorunun yanıtını bulmak için çaba harcıyor. Sabırlı olup merak ettikleri konularda onlara yardımcı olursanız, onlarla iletişiminizi güçlendirebilirsiniz.

4. Çözüme odaklanın!

Bu kuşak sadece soru sormuyor. Tüm sorularına yanıt ararken çözüme de odaklanıyor. Fikir geliştiriyor, farklı çözüm yollarını araştırıyor. Onların yanında olduğunuzu göstermek için, çözüm arayışlarını destekleyebilirsiniz.

5. Baskı yapmayın!

Z kuşağına baskı yaptığınız anda onlarla aranızda uçurumların oluşacağını unutmayın. Bu kuşak, baskılar karşısında kararlı bir duruş sergiliyor. Onları motive ederek, onları anladığınızı belirterek istediklerinizi yaptırabilirsiniz.

6. Yenilikçi ve gelişime açıklar, onları destekleyin!

Z kuşağı, yenilikçi tavırlarının yanı sıra kendini geliştirmeye çok meraklı ve istekli. Yeniliklere çabuk adapte olabiliyorlar. Aynı teknolojinin hızlı değişimine anında adapte oldukları gibi... Kendilerini geliştirme konusunda da tüm yenilikleri çok iyi takip ediyorlar. Onları bu konuda desteklediğinizde çok mutlu olacaklardır.

7. Sosyal medyayı takip edin!

Bu kuşak, e-postayı bile demode buluyor. Onlarla, iletişim kurmak ya da onların nasıl iletişim kurduklarını bilmek istiyorsanız; sosyal medyada zaman geçirmeniz gerekiyor. Yine de çok fazla özel alanlarına girmeden... Sadece takip edin, mümkünse yorum yazmayın.

8. Eğitim teknolojileriyle bütünleşmiş ürünleri tercih edin!

Bu neslin odağında teknoloji olduğu için, derslerini severek ve isteyerek çalışmalarını istiyorsanız, mutlaka eğitim teknolojileriyle bütünleşmiş, kaliteli, güvenilir kaynakları tercin edin. Keyifle ders çalıştıklarını göreceksiniz.

9. Anlayarak öğrenmeleri için onları destekleyin!

Bu kuşak, ezberlemekten hiç hoşlanmıyor. Anlayarak öğrenip günlük hayatları içinde öğrendikleri bilgileri kullanılıyorlar. Bilgiyi içselleştirmek istedikleri için de dijital eğitim olanaklarından yararlanmak istiyorlar. Onları bu konuda desteklediğinizde eğitim hayatlarının mutlu geçeceğinden emin olabilirsiniz.

10. Dijital eğitim ürünlerini tercih edin!

Geleneksel yöntemler onların eğitim hayatında yok. Dijital dünyanın çocukları oldukları için dijital ve interaktif eğitim yöntemleri tercih ediyorlar. Anında sonuçlarını görebilecekleri, deneyimleyebilecekleri, teknolojinin eğitimle bütünleşmiş halini sunan ürünler, onların dersleri severek ve anlayarak öğrenmesini sağlıyor. Onlara dijital eğitim olanakları sunun.