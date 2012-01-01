Yeni anneler ve anne adayları burada buluşuyor

4-5 Haziran 2011 tarihleri arasında Meydan AVM'de gerçekleşecek "Anne-Bebek Festivali"nde anneler hem eğlenecek, hem öğrenecek...

4-5 Haziran Cumartesi Pazar günlerinde Anadolu yakasının en çok ilgi gören yaşam merkezi Meydan Avm Ümraniye'de gerçekleşecek "Anne-Bebek Festivali" bebek bekleyen aileleri ve yeni bebek sahibi olan anneleri; hamilelik, bebek bakımı, bebek sağlığı ve beslenmesi gibi konularda bir yandan bilinçlendirirken bir yandan da eğlendirmeyi hedefliyor.



Bu yıl ilk kez düzenlenecek Anne-Bebek Festivali kapsamında gazeteci ve blogger annelerle söyleşiler, bebek yarışmaları, hamilelere ve annelere yönelik eğitici ve eğlendirici aktiviteler, doktorlarla sağlık üzerine söyleşiler, çocuklar için eğlenceler düzenlenecek.



Fotoğraf sanatçısı Yeşim Mutlu'nun kızı Maya'nın ilk yılını fotoğrafladığı "Maya Takvimi - Bir Bebeğin 365 günü" fotoğraf sergisi ilk kez Festival kapsamında sergilenecek. Ayrıca anneler ve bebeklerine özel hatıra fotoğraf alanı kurulacak.



Arya Sponsorluk ve İletişim Danışmanlığı tarafından geliştirilen "Anne-Bebek Festivali" projesinin sponsorları arasında Philips Avent, Fresh'n Soft, İkea, Media Markt, Acıbadem Mobil Sağlık, E-bebek, Bebek Dergisi yer alıyor.

Eğlenceli bir hafta sonu geçirmek isteyen tüm anneler 4-5 Haziran'da Meydan Avm'ye buluşabilirler.



Program



4 Haziran 2011 Cumartesi

12:00-12:30 Karaoke - Media Markt

13:00-13:30 Bebek Sağlığı Söyleşisi - Acıbadem Mobil Sağlık

14:00-14:30 Gazeteci annelerle annelik üzerine söyleşi

15:00-15:30 Yap-Boz Yarışması - İkea

16:00-16:30 Bebeklerde hareketin ve oyuncağın önemi - PEKİP

17:00-17:30 Minikler Yarışıyor: Bebek Emekleme Yarışması - Fresh'n Soft

18:00-18:30 Bebek Besleme Yarışması - Philips Avent



5 Haziran 2011 Pazar

12:00-12:30 Karaoke - Media Markt

13:00-13:30 Yeni Doğan Bebeğin Hassasiyetine Uygun Cilt Bakım Söyleşisi - Fresh'n Soft

14:00-14:30 Yap-Boz Yarışması - İkea

15:00-15:30 Blogger Annelerle annelik üzerine söyleşi

16:00-16:30 "9 ay boyunca neler oluyor" Dr. Hüseyin Mutlu

17:00-17:30 Eğlenceli Yarışmalar - Philips Avent



Diğer Etkinlikler

Fresh'n Soft standında yüz boyama aktivitesi

Emzirme Reformu standında emzirme ile ilgili bilgilendirme

Media Markt etkinlik hatırası fotoğraf alanı

Yeşim Mutlu'nun "Maya Takvimi - Bir Bebeğin 365 günü" fotoğraf sergisi