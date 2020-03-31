Bu öneriler korona günlerinde evdeki zamanı güzelleştirecek!

Çocuklar, anne babalarından ve etraflarındaki yetişkinlerden hayatı öğrenen küçük bireyler. Anne babalar onlar için en güvenilir kaynak, onların yaptığı her davranış şüphesiz doğru, hissettikleri her duygu şüphesiz gerçek. Dolayısıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği, derslerin uzaktan eğitim yoluyla devam ettiği bugünlerde çocuklar normalden çok daha uzun süre evde ve aileleriyle birlikte. Bu süreci kontrollü, keyifli ve verimli hale getirmek oldukça değerli.

Karantina döneminde evde ailece neler yapılabilir?

Hiç vakit kaybetmeden bir yol haritası çizmelisiniz. Günlük/haftalık program hazırlamak, neler yapılacağını planlamak hem size hem de çocuğunuza iyi gelecek ilk adım. Bu adımın bir öğreticiliği daha var ki o da çocuğunuza zaman yönetimini en kalıcı eğitim yöntemiyle, yaşayarak öğretmiş olacaksınız. Anne babalar olarak kendinizle baş başa kalıp, günlük hayat rutininizde unuttuğunuz, ertelediğiniz, yapamadığınız ya da bir sebeple ihmal ettiğiniz şeyleri listeleyin; kendiniz, eviniz, aileniz, çocuğunuz, sevdikleriniz için… Listenize yazdığınız her şeyi günlere bölün ve vakit kaybetmeden, imkanlarınız dahilinde yapmaya başlayın. Gerçekleştirdiğiniz her şeyi listeden keyifle silmeyi unutmayın.

Hobi edinin: Ailedeki her birey, kendi için öğrenmek istediği bir konu ya da edinmek istediği bir hobi belirlesin. Yeni bir dil ile tanışabilir, yeni bir enstrüman çalmayı öğrenebilirsiniz. Resim, mandala, origami, amigurumi, kaligrafi, filografi gibi el becerilerini kullanabileceğiniz bir alan belirlemek, almak istediğiniz bir eğitimi online olarak takip etmek benim önerilerim. Eminim düşündükçe ‘keşke yapabilsem, vaktim olsa da öğrensem’ dediğiniz birçok şeyi keşfedeceksiniz.

Ailedeki her birey, kendi için öğrenmek istediği bir konu ya da edinmek istediği bir hobi belirlesin. Yeni bir dil ile tanışabilir, yeni bir enstrüman çalmayı öğrenebilirsiniz. Resim, mandala, origami, amigurumi, kaligrafi, filografi gibi el becerilerini kullanabileceğiniz bir alan belirlemek, almak istediğiniz bir eğitimi online olarak takip etmek benim önerilerim. Eminim düşündükçe ‘keşke yapabilsem, vaktim olsa da öğrensem’ dediğiniz birçok şeyi keşfedeceksiniz. Online etkinlikleri takip edin: Birçok müze, orkestra gösterileri ve kültür-sanat etkinlikleri online olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu etkinlikleri web sitelerinden ya da sosyal medyadan takip ederek haberdar olabilirsiniz. Her gün için bir etkinlik belirleyebilirsiniz. Telefonunuza alarm kurun ve ailece evinizden o etkinliğe katılın. Sonrasında etkinliğe dair sohbet edin, yorumlarınızı birbirinizle paylaşın.

Birçok müze, orkestra gösterileri ve kültür-sanat etkinlikleri online olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu etkinlikleri web sitelerinden ya da sosyal medyadan takip ederek haberdar olabilirsiniz. Her gün için bir etkinlik belirleyebilirsiniz. Telefonunuza alarm kurun ve ailece evinizden o etkinliğe katılın. Sonrasında etkinliğe dair sohbet edin, yorumlarınızı birbirinizle paylaşın. Evde spor zamanı: Spor hayatınızın içindeydi ya da diğer birçok şey gibi vakit ayıramadığınız ertelediğiniz bir aktiviteydi. Egzersizi evinize taşımak için güzel bir fırsat. İnternet üzerinden ulaşabileceğiniz birçok uzman ve videolarıyla doğru şekilde fiziksel zindeliğinize yatırım yapabilirsiniz. Bunu da ailece yapabileceğiniz keyifli bir zaman dilimi haline getirebilirsiniz. Sabah saatlerinde belirlenecek ortak bir saatte herkes spor kıyafetlerini giyip günlük egzersiz için hazır olabilir.

Spor hayatınızın içindeydi ya da diğer birçok şey gibi vakit ayıramadığınız ertelediğiniz bir aktiviteydi. Egzersizi evinize taşımak için güzel bir fırsat. İnternet üzerinden ulaşabileceğiniz birçok uzman ve videolarıyla doğru şekilde fiziksel zindeliğinize yatırım yapabilirsiniz. Bunu da ailece yapabileceğiniz keyifli bir zaman dilimi haline getirebilirsiniz. Sabah saatlerinde belirlenecek ortak bir saatte herkes spor kıyafetlerini giyip günlük egzersiz için hazır olabilir. Kitap okuma saati: Kitap okumak ebeveynlerin çocukları için gerekli gördüğü, ancak kendileri içinse çoğu zaman ihmal ettiği bir alışkanlık. Evde vakit geçirmemiz gereken bugünlerde ailece belirlenecek ortak bir vakitte kitap okuma saati yapmak harika bir başlangıç olacaktır. Yapmanız gereken gerçekten keyif alarak okuyabileceğiniz bir kitabı raftan çekip almak. Çocuğunuz bu kez ‘hadi kitap oku artık!’ cümlenizi değil, ‘kitap okuma saatimiz başlıyor’ cümlenizi duysun. Bu aktivite zorunluluk olmasın, ailece yaptığınız keyifli bir alışkanlığa dönüşsün.

Kitap okumak ebeveynlerin çocukları için gerekli gördüğü, ancak kendileri içinse çoğu zaman ihmal ettiği bir alışkanlık. Evde vakit geçirmemiz gereken bugünlerde ailece belirlenecek ortak bir vakitte kitap okuma saati yapmak harika bir başlangıç olacaktır. Yapmanız gereken gerçekten keyif alarak okuyabileceğiniz bir kitabı raftan çekip almak. Çocuğunuz bu kez ‘hadi kitap oku artık!’ cümlenizi değil, ‘kitap okuma saatimiz başlıyor’ cümlenizi duysun. Bu aktivite zorunluluk olmasın, ailece yaptığınız keyifli bir alışkanlığa dönüşsün. Oyuncakları düzenleyin: Hazır evdeyken, günümüz çocuklarının sahip olduğu sayısı belirsiz oyuncak yığınlarını azaltmak ve düzenlemek için yeteri kadar vaktiniz var. Onun fikirlerini alarak, kararlarına saygı duyarak ve doğru yönlendirmeler yaparak ihtiyaçlarına ve zevklerine göre oyuncaklarını, ardından odasını düzenlemek güzel olacaktır. ‘Çok oyuncak, az yaratıcılık’ derim hep. Bu düzenleme çocuğunuzun zihnine yeni yaratıcı fikirler düşürebilir.

Hazır evdeyken, günümüz çocuklarının sahip olduğu sayısı belirsiz oyuncak yığınlarını azaltmak ve düzenlemek için yeteri kadar vaktiniz var. Onun fikirlerini alarak, kararlarına saygı duyarak ve doğru yönlendirmeler yaparak ihtiyaçlarına ve zevklerine göre oyuncaklarını, ardından odasını düzenlemek güzel olacaktır. ‘Çok oyuncak, az yaratıcılık’ derim hep. Bu düzenleme çocuğunuzun zihnine yeni yaratıcı fikirler düşürebilir. Çocuklara sorumluluk verin: Çocuklara ev içi sorumluluklar verin. Sorumluluk bilincinin kazandırılma süreci evden başlar. Aile içinde bu kazanımı edinen çocukların gelecekte eğitim ve meslek hayatlarında daha bilinçli ve sorumluluk duygusuyla hareket eden bireyler olduklarını yapılan araştırmalardan biliyoruz. 2-3 yaş grubu çocuklar için oyuncaklarını toplamak, 4-5 yaş çocukları için sofra kurmaya yardım etmek, 6-7 yaş çocukları için yatağını toplamak, toz almak, bitkileri sulamak, 8-9 yaş çocukları için yemek hazırlamaya yardım etmek verilebilecek sorumluluklar olabilir.

Yaşadığımız zorlu günler elbet geçici. Önlemlerimizi alalım, evde kalmaya devam edelim, hayatı yuvamıza sığdıralım. Yapabileceklerimizi planlayalım ve gerçekleştirmeye başlayalım. Hem bedenimize hem de zihnimize iyi bakalım. Umudumuzu kaybetmeyelim. Evimizi mutluluk üçgenine çevirelim.

Hürriyet Aile Özel