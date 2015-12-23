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Eğitim
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Yarıyıl tatili 30 gün olacak mı?

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Yarıyıl tatili 30 gün olacak mı?

15 gün olan yarıyıl tatili 30 güne çıkarılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 gün olan yarıyıl tatilinin 30 güne çıkarılmasına dair bir çalışma yok. Yetkililer, buna yönelik haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Kimi sitelerde, “MEB’in yürüttüğü çalışmaya göre sömestr tatilinin 15 günden 30 güne çıkarılarak, 31 Aralık-1 Şubat tarihleri arasında yapılacağı, uygulama ile yerli turist kaynaklı ekonomide canlılık ve enerji tasarrufu sağlanacağı” yönünde haberler çıkmıştı.

Hürriyet

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