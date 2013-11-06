Yarın sağanak yağış geliyor!

Trakya'da yarın başlayacağı tahmin edilen sağanağın, Marmara, Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanak, önce Marmara'nın tamamını etkileyecek.

Marmara'nın ardından, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon gibi batı ve orta Karadeniz kentleri, Akdeniz'de Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevresi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat bölümünde yer alan Elazığ, Erzincan, Tunceli, Malatya çevresi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa çevresinde sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle hava sıcaklıkları bazı bölgelerde 2-3 derece düşecek. Yağışın, 8 Kasım Cuma günü, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı azalacak. Sıcaklıklar, Balkanlardan gelen yağışlı sistemle yarın kuzeybatı kesimlerde, cuma günü ise yurdun kuzeydoğu kesimleriyle iç bölgelerde 3 ila 8 derece azalarak, mevsim normallerine düşecek.

AA