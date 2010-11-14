“Yaratıcı Çocuk Atölyesi” Kapılarını açıyor!

Uzman kadrosuyla kültür - sanat eğitimlerinde fark yaratan Yazıhane- Atölye, “Yaratıcı Çocuk Atölyesi” ile 27 Kasım Cumartesi günü kapılarını çocuklar için açıyor.

8 - 11 yaş arası çocukların katılabileceği “Yaratıcı Çocuk Atölyesi", haftada bir gün 2,5 saatten 8 ay sürecek ve programda üç farklı dalda eğitim verilecek.

Yazar ve senarist Gül Abus Semerci’den yazım; heykeltraş ve ressam Şeker Mehmet Şenyer’den resim; drama lideri oyuncu ve yazar Hasan Nami Güner’den drama dersleri alacak olan çocuklar, bir yandan eğlenip sosyalleşirken diğer yandan da kişiliklerine ve geleceklerine yatırım yapacaklar.

Haziran ayında sona erecek olan atölye çalışmalarının finalinde miniklerin, ailelerine bir de sürprizi olacak. Anne- babalar dönem sonundaki veda etkinliğinde hem sahnede hem de tuvalde devleşen minik sanatçılarını hayranlıkla izleyecekler.

“Yaratıcı Çocuk Atölyesi" ve diğer etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için 0212 251 51 58 numaralı telefonu arayabilirsiniz.