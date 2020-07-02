Yaraları iyileştiriyor, ülsere için de şifalı: Kudret narı yağı

Zümrüt yeşili genç renkli meyve, olgunlaştıkça sarı ve turuncu renk alır. Uç noktalarından üç parçaya ayrılarak geriye doğru kıvrılır ve parlak kırmızı renkte etli olan tohumlar açığa çıkar. Çekirdeklerinin iç kısmı meyveden ayıklanır ve ürüne karıştırılmaz. Kalan kısım ayrılarak soğuk sıkım zeytinyağında bekletilir. Meyvenin acı suyu çıkartılır. Yeteri kadar zeytinyağında bekletildikten sonra hiçbir koruyucuya gerek olmadan şişelenir. Momordica Charantia preparatı meyvelerin yağ ekstresidir. Kudret narı yağ ekstresi önemli ölçüde iyileşme sağladığı ayrıca inflamasyonu bastırdığı ve yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığı yapılan klinik çalışmalarda belirtilmiştir.

Ülser, gastrit ve reflü de önemliye sahip

Uzun yıllardır eski insanlar tarafından kullanılan kudret narı bitkisinin ülser, gastrit ve reflü de önemli etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada kudret narından bulunan Momordinin Lc’nin gastrik mukozal lezyonları (mide iç yüzeyini döşeyen zarın iltihaplanması durumu) azalttığı saptanmıştır. Kobay fareler üzerinde yapılan çalışmalarda deneklerde kudret narının zeytinyağlı ekstratı ve kudret narı meyvesinin kurutulup toz haline getirilen meyvelerinin bal ile karışımının belirgin ve doza bağlı antiülser etki gösterdiği saptanmıştır. Bir diğer çalışmada kudret narının zeytinyağlı ekstratının antiülser etkisi kobay farelerde değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda kobay farelerde ülser modelinde kudret narının zeytinyağlı ekstratın da ülsere karşı makroskopik olarak koruyucu etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Kudret narı bitkisinin midede üreyen ve mide asitinin artmasına neden olan Helikobakter Pilori bakterisine karşı önleyici etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

Kudret narı yağı aç karnına sabah veya akşam 1 tatlı kaşığı tüketildiği zaman mide ülseri tedavisinde etkili olduğu saptanmıştır. En az 40 gün kullanımı önerilir. Kudret narı yağına alerjisi olanlar kullanmamalıdır.