Çocuklar için eğlence dolu bir kitap geliyor! Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, "Yağmurlu Gün Çizim Kitabım", yaratıcı ve meraklı çocuklara hitap ediyor.



Kitabın içinde bulmacalar, boyama ve çizim sayfaları yer alıyor. Kitapta coçuklara saç modelleri denemeleri, yarış kamyonu tasarlama ya da dinazor keşfedilmesi gibi çeşitli eğlenceler sunuluyor.

Tabii, amaç çocukları eğlenerek eğitmek. Kitapta yer alanları paylaşmak için ise çocuklara kurşun kalem ve rengarenk boyalar gerekiyor. Biraz da hayalgücü.