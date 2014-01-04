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Winx perileri çocuklarla buluşuyor

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Winx perileri çocuklarla buluşuyor
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Winx Club’ın ilk canlı konseri Trump Towers’ta!

Winx Club’ın ilk canlı konseri, 25 Ocak – 9 Şubat tarihleri arasında Trump Towers’ta gerçekleşecek.

Winx Club’ın kahramanları Bloom ve beş arkadaşı Stella, Flora, Tecna, Musa ve Laila bu kez hayranlarına bir konser veriyor, hem de canlı... Her zaman zarif ve romantik olan 6 Winx perisi sahnede muhteşem rock yıldızlarına dönüşecek.

Magix dünyasından esinlenen modern bir sahnede etkileyici video projeksiyonları, özel ses ve ışık efektleri ile bu özel şov seyircilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Winx Club’ın bütün hayranları Bloom, Stella, Musa, Tecna, Layla ve Flora ile birlikte şarkı söyleyerek, bütün sevdikleri şarkılara bu sihirli rock konserinde dans ederek eşlik edecekler.

Tarih: 25 Ocak – 9 Şubat 2014

Yer: Trump Towers

Biletleri Biletix’ten satın alabilirsiniz.

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