“Winx Club Müzikali” Tim Show Center’da

Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan Winx Club müzikali, Ocak ayında Maslak’daki TİM Show Center’da! Çocuklar, Winx Club şarkıları ile çok eğlenecek...

Winx Club hikayelerinden hayata geçirilen Winx Club Müzikali’nde en popüler Bloom, Stella, Flora, Muisa, Layla ve Tecna perileri ile altı uzman başrollerde oynuyor. Bir müzik yarışmasını konu alacak olan Winx Club Müzikal’inde çocuklar Winx Club şarkıları ile keyifli vakit geçirirken, eşsiz dans gösterileri ile çok eğlenecekler.

Tamamı konservatuarlı profesyonel bir ekip tarafından sahnelenecek olan Winx Club Müzikali’nde toplam 30 kişilik bir ekip yer alıyor. Winx Club Müzikali’ne özel dikilen 40’dan fazla kostümün tasarımları İtalya’da gerçekleştirildi. Müzikalde aynı zamanda daha önce yapılmamış ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan özel ses ve ışık efektleri yer alacak.

Müzikale özel bu sihirli efektler ile çocuklar, müzikali izlerken kendilerini Winx Club’ın sihirli dünyası içerisinde bulacaklar. İstanbul’da TİM Show Center Fettah Aytaç Salonu’nda Winx hayranı yüzlerce çocukla buluşacak olan müzikalin biletleri Biletix’den satılacak. Aralık ayında başlayan Winx Club Müzikali Nisan ayına kadar sahnelenecek.

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