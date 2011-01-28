Vıa/Port’un Yeni Alışveriş Sokağı!
Kapalı alan'da alışveriş yapmayı sevmeyenlere müjde!
Türkiye’nin outlet alışveriş merkezi, yeni alışveriş sokağına kavuştu.Kongre merkezinin altında açılan alışveriş sokağında yerli ve yabancı markalar siz ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor!
Via/Port yeni markalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Via/ Port’un yapımı tamamlanan kongre merkezinin altına inşa edilen 5 bin metrekarelik kiralama alanına sahip yeni alışveriş sokağında birbirinden ünlü 12 marka mağaza açtı.
Toyzz Shop, Joker MaxiToys, Chicco, E- bebek, Kifidis gibi ağırlıklı çocuk markalarının yer aldığı yeni alışveriş sokağı konumuyla da dikkat çekiyor. TEM’den görünen ve özel otoparka sahip olan alışveriş sokağında çocuk markalarının yanı sıra C&A, Puma, Elle, N&T Kitap, LTB, Loft da birbirinden şık mağazalar açtı.
Via/Port’un bu yeni alışveriş sokağı aynı zamanda faytonla da gezilebiliyor.
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