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Vıa/Port’un Yeni Alışveriş Sokağı!

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Vıa/Port’un Yeni Alışveriş Sokağı!
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Kapalı alan'da alışveriş yapmayı sevmeyenlere müjde!

Türkiye’nin outlet alışveriş merkezi, yeni alışveriş sokağına kavuştu.Kongre merkezinin altında açılan alışveriş sokağında yerli ve yabancı markalar siz ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor!

Via/Port yeni markalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Via/ Port’un yapımı tamamlanan kongre merkezinin altına inşa edilen 5 bin metrekarelik kiralama alanına sahip yeni alışveriş sokağında birbirinden ünlü 12 marka mağaza açtı.

Toyzz Shop, Joker MaxiToys, Chicco, E- bebek, Kifidis gibi ağırlıklı çocuk markalarının yer aldığı yeni alışveriş sokağı konumuyla da dikkat çekiyor. TEM’den görünen ve özel otoparka sahip olan alışveriş sokağında çocuk markalarının yanı sıra C&A, Puma, Elle, N&T Kitap, LTB, Loft da birbirinden şık mağazalar açtı.

Via/Port’un bu yeni alışveriş sokağı aynı zamanda faytonla da gezilebiliyor.

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