Vestel’den Sevgililer Günü’ne özel bluetooth kulaklık

Vestel V3’ün ince ve hafif yapısıyla göz kamaştıran 5570 ve 5040 modelleri, üstün teknik özellikleri ve sunduğu kamera deneyimi ile de fark yaratıyor. Hiçbir anı kaçırmayan, hayatı eğlenceli bir deneyime çeviren Venus V3 ile selfie çekmek için göz kırpmak, gülümsemek ya da el sallamak yeterli. Hızlı şarj özelliği ile diğer telefonlara göre yüzde 75 daha kısa sürede şarj edilebilen V3 serisi, restoranda, kafede, alışveriş merkezlerinde şarj cihazı ile bekleme derdine de son veriyor.

Desibel bluetooth kulaklıklar cıvıl cıvıl renkleri, katlanabilir ergonomik formu, USB’den şarj edilebilir olması ve 10 saate kadar kablosuz müzik dinleme imkanı sunması ile müzikseverlerin gönlüne taht kuruyor. Dahili mikrofonu sayesinde telefon görüşmesine de imkan veren Desibel’ler Venus V3’lerin en renkli arkadaşı olacak. Desibel Bluetooth Kulaklıklar, kırmızı, sarı, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle her zevke hitap ediyor.

