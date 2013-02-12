Vahşi Batı/Wild West: Baysan Yüksel Solo

ARTNEXT İstanbul, 14 Şubat’ta beşinci sergisi “Vahşi Batı / WILD WEST” ile Baysan Yüksel’in eserlerini çağdaş sanat izleyicisi ile buluşturuyor. 9 Mart'a kadar sürecek servi sanatseverleri bekliyor.

Ulaşılmamış sınır kavramı coğrafi bir terim olarak ilk defa 15. yüzyıl Fransa’sında ülkeler arasındaki sınır çizgilerini betimlemek amacıyla kullanılmıştır. 17. yüzyılda Avrupa’dan Amerika’ya yaşanan göçler, Avrupalılara yeni ve geniş topraklar sunmuştur. Frederick Jackson Turner’ın teorisine göre bu durum kişilere, limitsiz imkânlara kavuşacaklarına dair bir inanç ve umut vermiştir. Ancak vaat edilen bu umut beraberinde, aşırı iyimserlik, gelecek odaklı yaşam ve doğal kaynakların boş yere tüketilmesi gibi sonuçları da getirmiştir. Roosevelt’e göre bu sınır arayışı Amerikan kimliğini oluşturmuştur. Turner’a göreyse Amerikan kimliği bu şekilde, yerleşik medeniyetle vahşet arasındaki noktada kalmak zorunda bırakılmıştır. Tüm coğrafi sınırlar bitip Amerika Birleşik Devletleri kurulduktan sonra da coğrafi anlamdaki ulaşılmamış sınır arayışları devam etmiş ve Kennedy yeni sınırın uzay olduğunu bile açıklamıştır. Milton Stanley Livingston ise coğrafi sınır arayışının insan beynindeki sınırın yanında hiç kaldığını, asıl keşfedilmesi ve aşılması gereken sınırların orada olduğunu savunmuştur.

“Vahşi Batı / WILD WEST”, bir kişisel sınır arayışının kısa öyküsüdür. Sanatçı sergide yer alan işlerinde Western sinemasındaki gibi bu sınır arayışının etrafında gelişen olay örgülerini, duygu, düşünce ve birikimlerini anlatır. Bunu sinemadan farklı olarak hareketsiz karelerde, tuval yüzeylerinde yapar.

Baysan Yüksel bu ikinci kişisel sergisinde kişisel sınırların keşfi yolculuğuna izleyiciyi de dahil ediyor. Ağırlıklı olarak akrilik boyama tekniğinin kullanıldığı tuvallerinde ve enstalasyonlarında, tıpkı Amerika’nın kuruluşu sürecinde o coğrafyada yaşamış insanlar gibi “Medeniyet ve Vahşet” arasında gidip gelen duygularını yapıtlarına aksettiriyor!

Sanatçı serginin açılış gününde “Playgirl Mansion / Playgirl Malikanesi” isimli enstalasyonunu canlı bir Performans ile oluşturmaya başlayacak. Tuval üzerinde görselleştirdiği konuyu üç boyutlu malzemeler ile de uygulayacak. Sanatçının performansı serginin açılışından itibaren bir hafta süreyle galeride devam edecek. Canlı performans açılıştan itibaren her gün 14:00- 19:00 saatleri arasında ARTNEXT Istanbul’da izlenebilir.

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